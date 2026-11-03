Иранската армия заплаши: Ще ударим по американските бази в Европа

Иран може да нанесе удари по американски военни бази в Европа, ако Съединените щати подновят мащабните военни действия срещу Ислямската република. Предупреждението отправи бившият ирански външен министър и настоящ депутат Манучехр Моттаки, цитиран от ирански медии и „Ал Джазира“.

„Ако започне нова война срещу Иран, тя ще се разпространи и в Европа. Премахването на географските ограничения означава, че нашите ракети ще достигнат Европа“, заяви Моттаки.

Той посочи Великобритания, Италия, Португалия и Германия като държави, чиито военни съоръжения според него се използват от американските сили за операции срещу Иран. По думите му евентуален нов конфликт няма да остане ограничен в Близкия изток.

Техеран говори за отговор без географски граници

Изявлението последва разпореждане на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей от 31 октомври. Според съобщението на неговата канцелария военното командване трябва да бъде готово за „незабавен и ефективен отговор“ при ново нападение, без да се съобразява с географски ограничения.

На въоръжените сили е наредено и да актуализират списъка с потенциални цели, включително обекти, свързани с американските и израелските интереси. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф също предупреди, че при ново нападение Техеран си запазва правото да разшири географския обхват на ответните действия.

Иранският вестник „Хамшахри“ съобщи, че военните разглеждат сценарии за удари срещу американска инфраструктура, използвана за поддръжка на операции в Европа. До момента обаче няма данни за извършена иранска атака срещу американска военна база на европейска територия.

Неясен остава реалният ракетен обсег

В продължение на години Техеран поддържа официално ограничение от около 2000 километра за обсега на балистичните си ракети. При определени конфигурации някои системи, включително „Хорамшахр“, могат да достигат по-големи разстояния, но това само по себе си не доказва способност за поразяване на всички посочени европейски държави.

Заплахите идват на фона на засилено напрежение между Вашингтон и Техеран и опасения от нова мащабна военна операция на САЩ и Израел срещу Иран. Паралелно с военната реторика Катар и други регионални посредници продължават усилията за възобновяване на преговорите между двете страни.

Източници: news.bg, aljazeera.com, apnews.com