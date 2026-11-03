Иранската армия заплаши: Ще ударим по американските бази в Европа

Иран може да нанесе удари по американски военни бази в Европа, ако Съединените щати подновят мащабните военни действия срещу Ислямската република. Предупреждението отправи бившият ирански външен министър и настоящ депутат Манучехр Моттаки, цитиран от ирански медии и „Ал Джазира“.
„Ако започне нова война срещу Иран, тя ще се разпространи и в Европа. Премахването на географските ограничения означава, че нашите ракети ще достигнат Европа“, заяви Моттаки.
Той посочи Великобритания, Италия, Португалия и Германия като държави, чиито военни съоръжения според него се използват от американските сили за операции срещу Иран. По думите му евентуален нов конфликт няма да остане ограничен в Близкия изток.
Техеран говори за отговор без географски граници
Изявлението последва разпореждане на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей от 31 октомври. Според съобщението на неговата канцелария военното командване трябва да бъде готово за „незабавен и ефективен отговор“ при ново нападение, без да се съобразява с географски ограничения.
На въоръжените сили е наредено и да актуализират списъка с потенциални цели, включително обекти, свързани с американските и израелските интереси. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф също предупреди, че при ново нападение Техеран си запазва правото да разшири географския обхват на ответните действия.
Иранският вестник „Хамшахри“ съобщи, че военните разглеждат сценарии за удари срещу американска инфраструктура, използвана за поддръжка на операции в Европа. До момента обаче няма данни за извършена иранска атака срещу американска военна база на европейска територия.
Неясен остава реалният ракетен обсег
В продължение на години Техеран поддържа официално ограничение от около 2000 километра за обсега на балистичните си ракети. При определени конфигурации някои системи, включително „Хорамшахр“, могат да достигат по-големи разстояния, но това само по себе си не доказва способност за поразяване на всички посочени европейски държави.
Заплахите идват на фона на засилено напрежение между Вашингтон и Техеран и опасения от нова мащабна военна операция на САЩ и Израел срещу Иран. Паралелно с военната реторика Катар и други регионални посредници продължават усилията за възобновяване на преговорите между двете страни.
Източници: news.bg, aljazeera.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо нали изгони американците!
Коментиран от #7
16:09 03.11.2026
2 Щом ги използват,за да удрят по Иран
16:10 03.11.2026
3 Да не пропуснат
Коментиран от #10, #37, #45, #52
16:10 03.11.2026
4 честен ционист
Коментиран от #57
16:10 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Трол
16:11 03.11.2026
7 честен ционист
До коментар #1 от "Мунчо нали изгони американците!":Спокойно, ще паднат кога е време за евакуация. Само да не се втурнете през глава за Щатско, че няма кой да затвори вратата.
16:12 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 отец Чапаев и Петка
До коментар #3 от "Да не пропуснат":знаят ги отдавна....сателитите виждат всичко и всеки
16:14 03.11.2026
11 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #24
16:16 03.11.2026
12 Щом си дал ДИР...
До коментар #9 от "Гост":...НИКА си под наем на Хамериканците ще траеш. Те са на завет, тебе слагат като жив щит. Толкова е елементарно. А ти удряй с камъни, ако искаш друго нямаш.
16:16 03.11.2026
13 Анонимен
16:16 03.11.2026
14 отбранителен янки удар
16:16 03.11.2026
15 Отговорът
Анти европейско ще е
Коментиран от #18, #23, #26
16:16 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мдааа
Коментиран от #21, #25
16:18 03.11.2026
18 така е
До коментар #15 от "Отговорът":+++++
16:19 03.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мнеее
До коментар #17 от "Мдааа":Участвахме . Вече не, след като сме предупредени! Веднага да се махнат, ако има цистерни, каквито в момента у нас няма.
16:21 03.11.2026
22 Факт
16:21 03.11.2026
23 Гост
До коментар #15 от "Отговорът":прочел си го в друг сайт ,трябва да се повтарят ли..много си крив ако кажеш че сайта е проамерикански...ама много.
16:21 03.11.2026
24 Роко
До коментар #11 от "Стоянчо Пуканката":А Израел кога ще атакуват или не им стиска на козолюбците?
16:21 03.11.2026
25 Ами дърпай
До коментар #17 от "Мдааа":С 200
16:22 03.11.2026
26 Звездоброец
До коментар #15 от "Отговорът":За сега тази новина я изписаха само , България 24 те . Тука след 2 седмици сигурно....
Коментиран от #31
16:22 03.11.2026
27 Пенка
16:23 03.11.2026
28 Факт
16:23 03.11.2026
29 Ха така
Коментиран от #30
16:24 03.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 крият от хората мисирките, ясно е
До коментар #26 от "Звездоброец":+++++
Коментиран от #36
16:28 03.11.2026
32 пътник
Коментиран от #38
16:29 03.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Ако му стиска де
16:31 03.11.2026
35 ВАЖНО
16:33 03.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
16:42 03.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Пенко
16:50 03.11.2026
42 8568368
16:50 03.11.2026
43 Бай той Толстой
16:55 03.11.2026
44 Хихи
16:55 03.11.2026
45 Хихи
До коментар #3 от "Да не пропуснат":Те са строени тия бази по Съветско време, даже чертежите им имат
16:58 03.11.2026
46 Констатация
16:58 03.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този път
17:14 03.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Абе в общи линии
17:20 03.11.2026
52 666
До коментар #3 от "Да не пропуснат":Ефенди, брада пуснал ли си си? Коленичиш ли на килимчето?
17:21 03.11.2026
53 Ами сега, къде ще крием
17:22 03.11.2026
54 Студопор
17:25 03.11.2026
55 ЗОРО
17:25 03.11.2026
56 Бгг
17:26 03.11.2026
57 Ще пуцат не по Ганчо, а по американчо
До коментар #4 от "честен ционист":на гости у Ганчо
17:28 03.11.2026