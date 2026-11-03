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Иранската армия заплаши: Ще ударим по американските бази в Европа
  Тема: Иранската криза

Иранската армия заплаши: Ще ударим по американските бази в Европа

3 Ноември, 2026 16:06 2 440 57

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  • нато-
  • доналд тръмп

Манучехр Моттаки предупреди, че нова война няма да остане ограничена в Близкия изток, Техеран говори за отговор без географски ограничения

Иранската армия заплаши: Ще ударим по американските бази в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран може да нанесе удари по американски военни бази в Европа, ако Съединените щати подновят мащабните военни действия срещу Ислямската република. Предупреждението отправи бившият ирански външен министър и настоящ депутат Манучехр Моттаки, цитиран от ирански медии и „Ал Джазира“.

„Ако започне нова война срещу Иран, тя ще се разпространи и в Европа. Премахването на географските ограничения означава, че нашите ракети ще достигнат Европа“, заяви Моттаки.

Той посочи Великобритания, Италия, Португалия и Германия като държави, чиито военни съоръжения според него се използват от американските сили за операции срещу Иран. По думите му евентуален нов конфликт няма да остане ограничен в Близкия изток.

Техеран говори за отговор без географски граници

Изявлението последва разпореждане на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей от 31 октомври. Според съобщението на неговата канцелария военното командване трябва да бъде готово за „незабавен и ефективен отговор“ при ново нападение, без да се съобразява с географски ограничения.

На въоръжените сили е наредено и да актуализират списъка с потенциални цели, включително обекти, свързани с американските и израелските интереси. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф също предупреди, че при ново нападение Техеран си запазва правото да разшири географския обхват на ответните действия.

Иранският вестник „Хамшахри“ съобщи, че военните разглеждат сценарии за удари срещу американска инфраструктура, използвана за поддръжка на операции в Европа. До момента обаче няма данни за извършена иранска атака срещу американска военна база на европейска територия.

Неясен остава реалният ракетен обсег

В продължение на години Техеран поддържа официално ограничение от около 2000 километра за обсега на балистичните си ракети. При определени конфигурации някои системи, включително „Хорамшахр“, могат да достигат по-големи разстояния, но това само по себе си не доказва способност за поразяване на всички посочени европейски държави.

Заплахите идват на фона на засилено напрежение между Вашингтон и Техеран и опасения от нова мащабна военна операция на САЩ и Израел срещу Иран. Паралелно с военната реторика Катар и други регионални посредници продължават усилията за възобновяване на преговорите между двете страни.

Източници: news.bg, aljazeera.com, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо нали изгони американците!

    17 31 Отговор
    А визите така и не бяха премахнати!

    Коментиран от #7

    16:09 03.11.2026

  • 2 Щом ги използват,за да удрят по Иран

    53 16 Отговор
    естествено е да се отбранява.

    16:10 03.11.2026

  • 3 Да не пропуснат

    41 16 Отговор
    Безмер и Ново село само. Да пусна ли координатите за всеки случай?

    Коментиран от #10, #37, #45, #52

    16:10 03.11.2026

  • 4 честен ционист

    16 24 Отговор
    Искат да кажат, че ще пуцат по Ганчо, щото имат фишеци стигащи само до тука.

    Коментиран от #57

    16:10 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    19 1 Отговор
    Не трябва обаче да се създава паника сред населението.

    16:11 03.11.2026

  • 7 честен ционист

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо нали изгони американците!":

    Спокойно, ще паднат кога е време за евакуация. Само да не се втурнете през глава за Щатско, че няма кой да затвори вратата.

    16:12 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 отец Чапаев и Петка

    35 3 Отговор

    До коментар #3 от "Да не пропуснат":

    знаят ги отдавна....сателитите виждат всичко и всеки

    16:14 03.11.2026

  • 11 Стоянчо Пуканката

    41 13 Отговор
    Иранците не се шегуват! Европците от тук нататък трябва да бъдат много осторожни относно политиката, която водят срещу Велика, Древа и Премъдра Персия!

    Коментиран от #24

    16:16 03.11.2026

  • 12 Щом си дал ДИР...

    32 9 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    ...НИКА си под наем на Хамериканците ще траеш. Те са на завет, тебе слагат като жив щит. Толкова е елементарно. А ти удряй с камъни, ако искаш друго нямаш.

    16:16 03.11.2026

  • 13 Анонимен

    26 11 Отговор
    При неучастието на Република Турция в конфликта ние сме потенциална мишена.Няколко задокеански военни бази са с местонахождение у нас.Те са незащитени(нямаме нужните ракети за противодействие).САЩ са много далеч ,а ние сме много близо.Кашата забъркана с вкус от нашите политици ние всички заедно сме готови да я изядем...

    16:16 03.11.2026

  • 14 отбранителен янки удар

    28 7 Отговор
    Само янките го могат да бия с "добро" и "отбранително". Сега европейските правителства постепенно пълнят гащите, защото още тази вечер може да има заря в някоя база или летище в Европа. Молете се да не е у нас.

    16:16 03.11.2026

  • 15 Отговорът

    40 8 Отговор
    Във Факти нищо не пишат за мазетата за мъчение в Украйна
    Анти европейско ще е

    Коментиран от #18, #23, #26

    16:16 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мдааа

    24 7 Отговор
    Става все по-интересно. Изглежда наближава краят на една хегемония. Ама и в БГ има американски бази, че и участваме със зареждане на бомбардировачите.

    Коментиран от #21, #25

    16:18 03.11.2026

  • 18 така е

    14 5 Отговор

    До коментар #15 от "Отговорът":

    +++++

    16:19 03.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мнеее

    10 6 Отговор

    До коментар #17 от "Мдааа":

    Участвахме . Вече не, след като сме предупредени! Веднага да се махнат, ако има цистерни, каквито в момента у нас няма.

    16:21 03.11.2026

  • 22 Факт

    7 2 Отговор
    Думай анатоли

    16:21 03.11.2026

  • 23 Гост

    7 5 Отговор

    До коментар #15 от "Отговорът":

    прочел си го в друг сайт ,трябва да се повтарят ли..много си крив ако кажеш че сайта е проамерикански...ама много.

    16:21 03.11.2026

  • 24 Роко

    14 19 Отговор

    До коментар #11 от "Стоянчо Пуканката":

    А Израел кога ще атакуват или не им стиска на козолюбците?

    16:21 03.11.2026

  • 25 Ами дърпай

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мдааа":

    С 200

    16:22 03.11.2026

  • 26 Звездоброец

    10 5 Отговор

    До коментар #15 от "Отговорът":

    За сега тази новина я изписаха само , България 24 те . Тука след 2 седмици сигурно....

    Коментиран от #31

    16:22 03.11.2026

  • 27 Пенка

    17 9 Отговор
    Иран скоро ще удари пентагона няма да си играе с някакви бази тук и там.

    16:23 03.11.2026

  • 28 Факт

    4 2 Отговор
    Да се чете духа

    16:23 03.11.2026

  • 29 Ха така

    13 3 Отговор
    Гюров избирайте, Гюров ДВЕМД!

    Коментиран от #30

    16:24 03.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 крият от хората мисирките, ясно е

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Звездоброец":

    +++++

    Коментиран от #36

    16:28 03.11.2026

  • 32 пътник

    5 17 Отговор
    Ето къде е "заровено кучето"-стратегическо сътрудничество Русия-таран Иран.Европа-кошмарът на Путин.

    Коментиран от #38

    16:29 03.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    4 13 Отговор
    Чакаме некой фа са тества с НАТО
    Ако му стиска де

    16:31 03.11.2026

  • 35 ВАЖНО

    7 2 Отговор
    Натовската база е като натовската държава

    16:33 03.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 11 Отговор
    Май тръмп.малко а бомбил аятоласоте.

    16:42 03.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пенко

    1 4 Отговор
    Не бойте се, фъфлещия клоун "жъ нъ упрай", под зоркото око и вещото ръководство на клепоухия от Славяново. Дупце да ви е яко.

    16:50 03.11.2026

  • 42 8568368

    1 0 Отговор
    ай почвайти , чи няяяя мнооо времиии

    16:50 03.11.2026

  • 43 Бай той Толстой

    4 2 Отговор
    Русия и Китай с им дали от новите играчки

    16:55 03.11.2026

  • 44 Хихи

    4 1 Отговор
    У билгерия има лЕ? А има ле пво или тагаренко го подари?

    16:55 03.11.2026

  • 45 Хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да не пропуснат":

    Те са строени тия бази по Съветско време, даже чертежите им имат

    16:58 03.11.2026

  • 46 Констатация

    3 1 Отговор
    Безплатни Фойерверки!? Немъ лошо!!!!! -))))

    16:58 03.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този път

    2 1 Отговор
    На Тръмп много му се е спекло , защото е информиран че в Иранската армия има хиляди камикадзета , които са готови да пренесат войната и на американска територия....

    17:14 03.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Абе в общи линии

    0 2 Отговор
    И руснаци и иранци една майка ги е раждала. Плашат гаргите докато не изядат дървото накрая и после реват кой за пилешки бутчета кой за технологии

    17:20 03.11.2026

  • 52 666

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да не пропуснат":

    Ефенди, брада пуснал ли си си? Коленичиш ли на килимчето?

    17:21 03.11.2026

  • 53 Ами сега, къде ще крием

    0 2 Отговор
    американските самолети? Май ще ни надуят шишоните.

    17:22 03.11.2026

  • 54 Студопор

    0 1 Отговор
    Удряй първо България!!!

    17:25 03.11.2026

  • 55 ЗОРО

    0 0 Отговор
    Изборите в краварско май приключват днес. Оранжевия ненормалник ще ги загуби катастрофално и, за да запази властта си ще атакува тежко Иран с участието на Израел, където военнопрестъпника Нетаняху също се бори да оцелее политически и нова атака срещу Иран ще е причина да остане на власт. Проблемът е, че се готви много брутално нападение, като Тъкър Карлсън, Скот Ритър и други алармират, че пси хо пата Тръмп е взел решение да употреби ядрено оръжие.....Хора, живеем в много, много драматични и мрачни времена.....!!!

    17:25 03.11.2026

  • 56 Бгг

    0 0 Отговор
    "Нашите" май са най близко.

    17:26 03.11.2026

  • 57 Ще пуцат не по Ганчо, а по американчо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    на гости у Ганчо

    17:28 03.11.2026

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