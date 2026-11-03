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Шабана Махмуд: Брекзитът отслаби контрола върху миграцията

Шабана Махмуд: Брекзитът отслаби контрола върху миграцията

3 Ноември, 2026 04:27 357 0

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Британският вътрешен министър заяви, че страната е загубила достъп до общоевропейски бази данни, използвани за проследяване движението на хората

Шабана Махмуд: Брекзитът отслаби контрола върху миграцията - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Излизането на Великобритания от Европейския съюз е отслабило значително способността на страната да контролира миграцията. Това заяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд в интервю за Sky News.

„След като напуснахме Европейския съюз, разбира се, загубихме достъп до общоевропейски бази данни, които помагаха да се проследява движението на хората в рамките на Европейския съюз. Това имаше много значително въздействие върху работата ни и способността ни да управляваме миграцията към тази страна“, каза Махмуд.

По думите ѝ британското правителство води преговори с европейските си партньори за възстановяване на по-тясното сътрудничество. „Обменът на данни е абсолютно критичен“, посочи министърът, без да уточни срок за постигане на конкретно споразумение.

Без връщане към свободното движение

Махмуд определи като основателно започването на национален разговор за последиците от Брекзит, но заяви, че настоящото правителство няма да върне свободното движение на хора през този парламентарен мандат. Тя се позова на предизборния манифест, с който управляващите са поели ангажимент да не възстановяват режима.

Изявлението беше направено, след като премиерът Анди Бърнам отново отвори дебата за отношенията с Европейския съюз и за последиците от напускането му. В интервюто Махмуд не обвърза възможното подобряване на обмена на данни с връщане към свободното движение.

Промени в правилата за постоянно пребиваване

Коментарът на вътрешния министър дойде в деня, в който британското правителство обяви нов модел за придобиване на постоянно право на пребиваване. При него стандартният срок се увеличава от пет на 10 години, а достъпът до установяване ще зависи от доходите, професията, спазването на правилата и приноса към обществото.

Хората с годишен доход над 50 271 паунда и част от работещите в обществени услуги, включително лекари, медицински сестри и учители, ще запазят възможност да кандидатстват след пет години. Най-високоплатените специалисти с доход над 125 000 паунда ще могат да получат право на установяване след три години.

За лицата, които са нарушили имиграционните правила, е предвиден срок от най-малко 20 години. При незаконно пристигане с малка лодка изчакването може да достигне 30 години. Правителството представи мерките като част от модел, при който постоянното пребиваване трябва да бъде „придобито“, а не да се предоставя автоматично след определен период.

Махмуд заяви, че новите правила са част от опита на правителството да възстанови контрола върху миграционната система. Паралелно с това Лондон търси договорености с европейските държави за обмен на информация, който според министъра е необходим за проследяване на движението на хора и по-ефективно прилагане на миграционните правила.

Източници: news.sky.com, apnews.com


Великобритания
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