САЩ ще поискат от НАТО още средства за оръжия за Украйна

Съединените щати планират да поискат от съюзниците си в НАТО допълнително финансиране за програмата PURL, чрез която се закупуват американски оръжия за Украйна. Искането може да бъде отправено още през ноември, но точният размер на сумата все още не е уточнен, съобщи „Блумбърг“, позовавайки се на запознати с обсъжданията източници.

Вашингтон вече е сигнализирал на някои държави от Алианса, че ще поиска нови вноски. Причината е многомилиарден недостиг във финансирането на програмата, докато САЩ продължават да доставят оръжия на Украйна, преди да са получили пълните финансови ангажименти от съюзниците.

Над 6 милиарда долара са обещани по PURL

PURL е съвместен механизъм на САЩ и НАТО, създаден през юли 2025 г. При него съюзнически държави поотделно или в групи финансират пакети с американско военно оборудване, определени според нуждите на Украйна. НАТО координира доставките, а сред приоритетите са противовъздушната отбрана, боеприпасите и други системи, които САЩ могат да осигурят в по-големи количества от европейските държави и Канада.

До юни 2026 г. съюзниците бяха поели ангажименти за над 6 милиарда долара за военно оборудване от САЩ чрез PURL. През септември генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че през последната година съюзниците са отделили над 10 милиарда долара общо за PURL и американски продажби на оръжие за Украйна, включително 3,5 милиарда долара от заема на Европейския съюз за подкрепа на Киев.

Програмата е ключова за украинската противовъздушна отбрана

„Това е непрекъснато и е абсолютно необходимо, за да помогне на Украйна да защитава градовете си и да удържа фронтовата линия“, заяви Марк Рюте за доставките по PURL.

Сред най-важните доставки са ракетите за американските системи „Пейтриът“. На 30 октомври Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на 500 ракети-прехващачи за Украйна на стойност 2,1 милиарда долара. Покупката ще бъде финансирана от Канада, Германия и Норвегия, без да се използват американски средства, съобщи Асошиейтед прес.

Новото искане за средства идва на фона на продължаващите руски атаки срещу украински градове и инфраструктура и на нарастващата зависимост на Киев от доставките на ракети за противовъздушна отбрана. Засега не е обявено кои държави ще бъдат призовани да увеличат вноските си и дали Вашингтон ще постави конкретни срокове или минимални суми.

Източници: aa.com.tr, apnews.com, defensenews.com