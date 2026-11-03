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САЩ ще поискат от НАТО още средства за оръжия за Украйна
  Тема: Украйна

САЩ ще поискат от НАТО още средства за оръжия за Украйна

3 Ноември, 2026 04:34 342 1

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Вашингтон търси допълнителни вноски за програмата PURL, чрез която съюзниците финансират доставката на американско оръжие за Киев. Точната сума все още не е определена

САЩ ще поискат от НАТО още средства за оръжия за Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съединените щати планират да поискат от съюзниците си в НАТО допълнително финансиране за програмата PURL, чрез която се закупуват американски оръжия за Украйна. Искането може да бъде отправено още през ноември, но точният размер на сумата все още не е уточнен, съобщи „Блумбърг“, позовавайки се на запознати с обсъжданията източници.

Вашингтон вече е сигнализирал на някои държави от Алианса, че ще поиска нови вноски. Причината е многомилиарден недостиг във финансирането на програмата, докато САЩ продължават да доставят оръжия на Украйна, преди да са получили пълните финансови ангажименти от съюзниците.

Над 6 милиарда долара са обещани по PURL

PURL е съвместен механизъм на САЩ и НАТО, създаден през юли 2025 г. При него съюзнически държави поотделно или в групи финансират пакети с американско военно оборудване, определени според нуждите на Украйна. НАТО координира доставките, а сред приоритетите са противовъздушната отбрана, боеприпасите и други системи, които САЩ могат да осигурят в по-големи количества от европейските държави и Канада.

До юни 2026 г. съюзниците бяха поели ангажименти за над 6 милиарда долара за военно оборудване от САЩ чрез PURL. През септември генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че през последната година съюзниците са отделили над 10 милиарда долара общо за PURL и американски продажби на оръжие за Украйна, включително 3,5 милиарда долара от заема на Европейския съюз за подкрепа на Киев.

„Това е непрекъснато и е абсолютно необходимо, за да помогне на Украйна да защитава градовете си и да удържа фронтовата линия“, заяви Марк Рюте за доставките по PURL.

Програмата е ключова за украинската противовъздушна отбрана

Сред най-важните доставки са ракетите за американските системи „Пейтриът“. На 30 октомври Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на 500 ракети-прехващачи за Украйна на стойност 2,1 милиарда долара. Покупката ще бъде финансирана от Канада, Германия и Норвегия, без да се използват американски средства, съобщи Асошиейтед прес.

Новото искане за средства идва на фона на продължаващите руски атаки срещу украински градове и инфраструктура и на нарастващата зависимост на Киев от доставките на ракети за противовъздушна отбрана. Засега не е обявено кои държави ще бъдат призовани да увеличат вноските си и дали Вашингтон ще постави конкретни срокове или минимални суми.

Източници: aa.com.tr, apnews.com, defensenews.com


Украйна
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