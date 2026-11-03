Тръмп призова американците: Представете си, че съм в бюлетината за изборите

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова американците да си представят, че името му е в бюлетината за междинните избори за Конгрес на 3 ноември. В интервю за Fox News той заяви, че високата избирателна активност на републиканците е решаваща за запазването на политиката му.

„Всеки път, когато името ми е в бюлетината, както знаете, печеля. И получаваме с 50% повече гласове, отколкото когато не съм в бюлетината. Затова просто моля всички да си представят, че участвам в тези избори. И в известен смисъл наистина участвам“, каза Тръмп.

Той призова привържениците си да гласуват за републиканските кандидати, въпреки че самият президент не е кандидат за място в Конгреса. „Представете си, че съм в бюлетината. Направете каквото трябва, но трябва да гласуваме“, заяви Тръмп.

Предупреждение за данъчните облекчения

Президентът свърза резултата от вота с бъдещето на мерките, приети от неговата администрация. По думите му победа на демократите може да доведе до отмяна или промяна на облекченията за доходи от бакшиши и извънреден труд, както и на данъчните промени, насочени към възрастните хора.

Тръмп посочи още разпоредбите, свързани с наследственото облагане на фермери и собственици на малки предприятия. „Всичко, което постигнахме, ще бъде отменено“, каза американският президент.

Твърдението му се отнася до закона, подписан от него през юли 2025 г. Той предвижда временни данъчни удръжки за квалифицирани доходи от бакшиши и извънреден труд, както и допълнителна удръжка за хора на 65 и повече години. Според данните на Службата за вътрешни приходи мерките не означават пълно премахване на всички федерални данъци върху тези доходи, а въвеждат конкретни удръжки и ограничения.

Вотът определя контрола над Конгреса

На 3 ноември американците гласуват за всички 435 места в Камарата на представителите и за 35 от 100-те места в Сената. Изборите ще определят коя партия ще има мнозинство в двете камари през следващите две години.

Тръмп заяви, че републиканците ще спечелят „с огромна разлика“, ако техните избиратели отидат до урните. Той превръща междинния вот в референдум за първите години от втория си мандат, като представя избора на конгресмени и сенатори като възможност за запазване на неговия законодателен курс.

Интересът към междинните избори традиционно е по-слаб от президентските. Именно затова Тръмп настоява привържениците му да гласуват така, сякаш той лично отново е кандидат.

Източници: foxnews.com, nbcnews.com, apnews.com