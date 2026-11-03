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Дмитриев: Светът оценява мирните усилия на Тръмп
  Тема: Украйна

Дмитриев: Светът оценява мирните усилия на Тръмп

3 Ноември, 2026 04:54 583 5

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  • стив уиткоф-
  • разговори в абу даби-
  • войната в украйна

Руският представител потвърди плановете за тристранни разговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби на 10 и 11 ноември

Дмитриев: Светът оценява мирните усилия на Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Светът оценява миротворческите усилия на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия екип, заяви Кирил Дмитриев – специален представител на руския президент за инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Светът оценява миротворческите усилия на президента Тръмп и неговия екип“, написа Дмитриев на английски език в социалната мрежа X. Публикацията му беше в отговор на съобщение на специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф за предстоящи разговори между Русия, САЩ и Украйна.

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Разговорите са насрочени за 10 и 11 ноември

Уиткоф съобщи, че тристранните срещи на ниво работни групи ще се проведат в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Съединените щати ще посредничат между руската и украинската делегация.

Според съобщенията на американския пратеник разговорите ще се съсредоточат върху прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и мерки за деескалация. Срещата е част от дипломатическите усилия на администрацията на Тръмп за възобновяване на преговорния процес между Москва и Киев.

Преди това руският президент Владимир Путин е дал принципно съгласие за подновяване на тристранния формат. Кремълският представител Дмитрий Песков заяви, че разговорите са планирани за първата половина на ноември, а съветникът на Путин Юрий Ушаков посочи ориентировъчно датите около 10 ноември.

Дмитриев коментира и германската политика

В отделен коментар Дмитриев заяви, че партията „Алтернатива за Германия“ отразява възгледите на германския народ. Руският представител вече неколкократно е изразявал подкрепа за формацията и е свързвал позициите ѝ с призиви за енергийно сътрудничество между Германия и Русия.

Дмитриев противопостави партията на германската медия „Дойче веле“, която според него представлява интересите на германската бюрокрация. Руските власти обявиха „Дойче веле“ за медия „чуждестранен агент“, а по-късно и за „нежелана организация“ – статут, който забранява дейността ѝ в Русия.

Предстоящата среща в Абу Даби ще бъде поредният опит на Москва, Вашингтон и Киев да обсъдят възможни стъпки към прекратяване на конфликта. Към момента не е обявено дали разговорите ще доведат до конкретно споразумение или до среща на лидерско равнище.

Източници: axios.com, tass.com, apnews.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешко

    4 0 Отговор
    Дежурната демагогия на кремълския пудел.
    Тръмп и мир са две съвсем различни понятия

    05:31 03.11.2026

  • 2 Тръмп вече няма да ви пази

    1 0 Отговор
    Да ви видим сега.

    05:35 03.11.2026

  • 3 Двама

    1 0 Отговор
    Палячовци.

    05:52 03.11.2026

  • 4 Българин

    0 1 Отговор
    Тръмп върна света към нормалността! Договори се със Путин, разделиха си зони на влияние. Димитриев го подкрепя, защото Русия си полува прогнилата европа, а Тръмп Персия и залива.

    Коментиран от #5

    06:01 03.11.2026

  • 5 Ъъу

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Русия получи нови 500 хиляди чували от Китай.

    06:10 03.11.2026