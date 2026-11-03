Тръмп: 30 млрд. долара за войната с Иран са „дребни пари“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „дребни пари“ сумата от 30 млрд. долара, похарчена за военната операция срещу Иран. В интервю за Fox News той заяви, че американските разходи са многократно компенсирани от приходите, които Вашингтон очаква от Венецуела.

„Слушах един много глупав конгресмен да говори за 30 млрд. долара, похарчени за войната с Иран. Това са дребни пари“, каза Тръмп. По думите му САЩ действат от позиция на силата и има „много добър шанс“ двете страни да постигнат споразумение.

Официалната оценка за разходите обаче е предмет на спор. Според публикация на New Republic директорът на Службата за управление и бюджет Ръсел Воут е посочил пред Конгреса сумата от 30 млрд. долара. Независим анализ, цитиран от изданието, оценява общата цена на конфликта на около 103 млрд. долара, като включва боеприпаси, повредена техника, мобилизация и разходи на други американски ведомства.

Вашингтон не поставя срок за нови удари

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че администрацията не е определила конкретен срок за възобновяване на ударите, ако дипломатическите усилия не доведат до резултат.

„Не сме поставяли срокове. Ясно сме заявили какво искаме: ядрената програма на Иран трябва да бъде демонтирана“, каза Ванс.

Той добави, че САЩ искат да гарантират, че Техеран няма да възстанови програмата си и дори няма да направи опит да я възстанови. Според Ванс това е най-важното условие за Вашингтон.

Вицепрезидентът посочи, че Иран е загрижен за своя суверенитет и за възстановяването на икономиката си. По думите му съществува възможност за споразумение, ако Техеран приеме американските изисквания и се откаже от ядрените си амбиции. Ванс заяви също, че разговорите са постигнали известен напредък, но определи иранското ръководство като непредсказуемо.

Военният натиск остава на масата

Преговорите се водят с посредничеството на Катар, но паралелно с тях САЩ продължават да поддържат военни възможности в региона. Според Fox News на 2 ноември американските сили са нанесли „отбранителен“ удар по остров Кешм в Ормузкия проток, след като Иран е стрелял по американски самолет. Американски представител е заявил, че операцията не означава автоматично начало на нова ескалация.

В същия ден Ванс каза, че президентът запазва „кинетични“ и некiнетични възможности, а Тръмп заяви, че не бърза да подновява широкомащабните удари. Това оставя дипломатическия процес отворен, но без гаранция, че бойните действия няма да бъдат възобновени.

Американският натиск е насочен основно към ядрената програма на Иран. В същото време Техеран настоява да бъдат защитени суверенитетът му и възможностите за икономическо възстановяване. Така следващият етап зависи от това дали двете страни ще успеят да съчетаят тези различни условия в едно споразумение.

Източници: foxnews.com, apnews.com, newrepublic.com