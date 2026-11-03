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25 граждани на САЩ, Канада и Великобритания са поискали убежище в Русия

25 граждани на САЩ, Канада и Великобритания са поискали убежище в Русия

3 Ноември, 2026 04:45, обновена 3 Ноември, 2026 04:51 237 1

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Най-голям е броят на кандидатите от Украйна - 2056 души, следвани от граждани на Сирия с 641 заявления и на Афганистан със 190

25 граждани на САЩ, Канада и Великобритания са поискали убежище в Русия - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 25 граждани на САЩ, Канада и Великобритания са подали заявления за убежище в Русия от януари до септември 2026 г. Сред тях са 11 американци, 8 канадци и 6 британци, съобщава ТАСС, позовавайки се на документи на руското Министерство на вътрешните работи.

Посочено е, че броят на кандидатите от трите държави е намалял спрямо първите девет месеца на 2025 г. При гражданите на САЩ спадът е с 6 души, при канадците - с 3, а при британците - с 4.

Общият брой на кандидатите е 3802

През първите три тримесечия на 2026 г. в Русия са постъпили общо 3802 заявления за убежище от чужди граждани. Най-голям е броят на кандидатите от Украйна - 2056 души, следвани от граждани на Сирия с 641 заявления и на Афганистан със 190.

По информация, цитирана от ТАСС, предоставеното в Русия убежище дава право на законно пребиваване, работа без допълнително разрешение и достъп до медицински услуги. За лицата с временно убежище са предвидени и документи за пътуване, образование и материална подкрепа.

Източници: tass.ru, tass.com, rbc.ru


Русия
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