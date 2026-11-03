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Всеки трети в Турция пуши: страната е на второ място в света

Всеки трети в Турция пуши: страната е на второ място в света

3 Ноември, 2026 08:09 1 031 9

  • турция-
  • тютюнопушене-
  • електронни цигари-
  • рак на белия дроб-
  • кемал мемишоглу

Здравният министър Кемал Мемишоглу съобщи, че 33 процента от населението пуши. Той предупреди и за ранното започване на тютюнопушене сред децата и ръста на електронните цигари

Всеки трети в Турция пуши: страната е на второ място в света - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция е на второ място в света по употреба на тютюневи изделия, а 33 процента от населението на страната пуши. Това заяви министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу по време на церемония по откриването на държавна болница в Карадениз Ерегли, Северозападна Турция.

Градът се намира на брега на Черно море. В изказването си Мемишоглу предупреди за значителния брой мъже, диагностицирани с рак на белите дробове, и обърна внимание на възрастта, на която децата започват да пушат.

Министърът посочи и нарастващата популярност на електронните цигари и устройствата за употреба на никотин. По думите му проблемът с тютюнопушенето засяга не само отделния човек, а и общественото здраве.

„Здравето е най-голямото богатство на човека. Опазването му е възможно не само чрез лечение на болестите, но и чрез превенция на рисковете, преди те да са се появили“, заяви Мемишоглу.

Той допълни, че турските власти продължават борбата срещу вредните навици, които застрашават общественото здраве. Изявлението на министъра е предадено от Анадолската агенция.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Табакбулгар

    11 2 Отговор
    Какво ме интересуват пушачите в Турция? Защо не пишете с подарения Булгартабак на Турция, кои български политици се оядоха от сделката?

    08:14 03.11.2026

  • 3 Кои са

    4 1 Отговор
    на първо място?

    Коментиран от #8

    08:18 03.11.2026

  • 4 ккк

    12 2 Отговор
    Имат най-добрия тютюн , да пушат със с кеф !

    08:19 03.11.2026

  • 5 Пари няма

    6 0 Отговор
    Ще е вдигаме акцизите на цигарите и алкохола. Само бачкане и плащане.

    08:20 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ердоган талибан

    5 1 Отговор
    А ракия жулят ли и свински джолан 🇹🇷🤣🤣

    08:55 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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