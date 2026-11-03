Всеки трети в Турция пуши: страната е на второ място в света

Турция е на второ място в света по употреба на тютюневи изделия, а 33 процента от населението на страната пуши. Това заяви министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу по време на церемония по откриването на държавна болница в Карадениз Ерегли, Северозападна Турция.
Градът се намира на брега на Черно море. В изказването си Мемишоглу предупреди за значителния брой мъже, диагностицирани с рак на белите дробове, и обърна внимание на възрастта, на която децата започват да пушат.
Министърът посочи и нарастващата популярност на електронните цигари и устройствата за употреба на никотин. По думите му проблемът с тютюнопушенето засяга не само отделния човек, а и общественото здраве.„Здравето е най-голямото богатство на човека. Опазването му е възможно не само чрез лечение на болестите, но и чрез превенция на рисковете, преди те да са се появили“, заяви Мемишоглу.
Той допълни, че турските власти продължават борбата срещу вредните навици, които застрашават общественото здраве. Изявлението на министъра е предадено от Анадолската агенция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Табакбулгар
08:14 03.11.2026
3 Кои са
Коментиран от #8
08:18 03.11.2026
4 ккк
08:19 03.11.2026
5 Пари няма
08:20 03.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ердоган талибан
08:55 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.