Зеленски заминава за Берлин: подготвят се нови преговори между Украйна и Русия

Украинският президент Володимир Зеленски ще пристигне в Берлин преди обяд, съобщи германският канцлер Фридрих Мерц. Посещението се провежда преди новия кръг преговори между Русия и Украйна за прекратяване на войната.

Мерц уточни, че очаква Зеленски малко след обяд. Той направи изявлението си по време на събитие в Берлинската търговско-промишлена палата.

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„Той ще бъде тук при мен малко след обяд и тогава нещата ще бъдат малко по-различни“, каза Фридрих Мерц.

Германският канцлер направи препратка към посещението на украинския президент в Белия дом през миналата година. Посещенията на Зеленски в Германия обикновено се пазят в тайна до непосредствено преди провеждането им и преминават при засилени мерки за сигурност.

Разговорите в Абу Даби ще са на равнище съветници

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви, че следващият кръг разговори между Русия, Украйна и САЩ ще се проведе във вторник и сряда следващата седмица в Абу Даби.

По думите му срещите ще бъдат на равнище съветници на лидерите на трите държави. Уиткоф посочи, че разговорите ще бъдат съсредоточени върху договореностите за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към постигането на мир.

„Обсъжданията ще бъдат съсредоточени върху договореностите за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към постигането на мир“, написа Стив Уиткоф.

Берлин е сред най-важните европейски партньори на Киев. Германия се превърна в най-големия поддръжник на Украйна в усилията ѝ да се защити от руската инвазия, прераснала в пълномащабна война през февруари 2022 г.