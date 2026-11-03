Зеленски заминава за Берлин: подготвят се нови преговори между Украйна и Русия

Украинският президент Володимир Зеленски ще пристигне в Берлин преди обяд, съобщи германският канцлер Фридрих Мерц. Посещението се провежда преди новия кръг преговори между Русия и Украйна за прекратяване на войната.
Мерц уточни, че очаква Зеленски малко след обяд. Той направи изявлението си по време на събитие в Берлинската търговско-промишлена палата.
Германският канцлер направи препратка към посещението на украинския президент в Белия дом през миналата година. Посещенията на Зеленски в Германия обикновено се пазят в тайна до непосредствено преди провеждането им и преминават при засилени мерки за сигурност.
Разговорите в Абу Даби ще са на равнище съветници
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви, че следващият кръг разговори между Русия, Украйна и САЩ ще се проведе във вторник и сряда следващата седмица в Абу Даби.
По думите му срещите ще бъдат на равнище съветници на лидерите на трите държави. Уиткоф посочи, че разговорите ще бъдат съсредоточени върху договореностите за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към постигането на мир.„Обсъжданията ще бъдат съсредоточени върху договореностите за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към постигането на мир“, написа Стив Уиткоф.
Берлин е сред най-важните европейски партньори на Киев. Германия се превърна в най-големия поддръжник на Украйна в усилията ѝ да се защити от руската инвазия, прераснала в пълномащабна война през февруари 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перо
11:07 03.11.2026
2 Еволюция
11:08 03.11.2026
3 Къв тоз шмерц 🐛
Коментиран от #5
11:08 03.11.2026
4 Европеец
11:09 03.11.2026
5 Тоя си го
До коментар #3 от "Къв тоз шмерц 🐛":спомням с лъжичката и салфетката , като го изненадаха журналистите си бършеше белия нос. И втори път си спмням- Като стана целия кафяв, като отиваше в Киев да си вземе комисионната и руснаците гръмнаха съседния влак.:))
11:12 03.11.2026
6 Зельо, нещо за къщата на ужасите!?
11:13 03.11.2026
7 Роджър Мур 007 ⛷️
11:14 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Някой си
11:20 03.11.2026
10 Какво
11:23 03.11.2026
11 ШЕФА
11:24 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Въпрос за статистиката
Някой може ли до посочи колко часа е прекарал във въздуха, той свитата му, и в колко хотела се отарлячкал пътешественика !?
11:29 03.11.2026
14 бат Данчо
11:31 03.11.2026
15 според мара и факти
11:34 03.11.2026
16 Тити на Кака
11:35 03.11.2026
17 Амииии
11:37 03.11.2026
18 дядо Петър
11:39 03.11.2026
19 Хахахахаха
Коментиран от #31
11:41 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ту-тууууу
11:47 03.11.2026
23 Ту-тууууу
11:50 03.11.2026
24 Ту-тууууу
11:52 03.11.2026
25 ГРЕШНИЯ ПЪТ
11:52 03.11.2026
26 Тоя прошляк
11:53 03.11.2026
27 Хи хи
11:55 03.11.2026
28 Мила
12:02 03.11.2026
29 Хаха
12:04 03.11.2026
30 Кукла
12:05 03.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Не разбрах
12:52 03.11.2026