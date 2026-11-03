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Зеленски заминава за Берлин: подготвят се нови преговори между Украйна и Русия
  Тема: Украйна

Зеленски заминава за Берлин: подготвят се нови преговори между Украйна и Русия

3 Ноември, 2026 11:03 1 624 32

  • володимир зеленски-
  • фридрих мерц-
  • стив уиткоф-
  • преговори за мир-
  • абу даби

Украинският президент ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц преди срещата на представители на Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби

Зеленски заминава за Берлин: подготвят се нови преговори между Украйна и Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски ще пристигне в Берлин преди обяд, съобщи германският канцлер Фридрих Мерц. Посещението се провежда преди новия кръг преговори между Русия и Украйна за прекратяване на войната.

Мерц уточни, че очаква Зеленски малко след обяд. Той направи изявлението си по време на събитие в Берлинската търговско-промишлена палата.

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„Той ще бъде тук при мен малко след обяд и тогава нещата ще бъдат малко по-различни“, каза Фридрих Мерц.

Германският канцлер направи препратка към посещението на украинския президент в Белия дом през миналата година. Посещенията на Зеленски в Германия обикновено се пазят в тайна до непосредствено преди провеждането им и преминават при засилени мерки за сигурност.

Разговорите в Абу Даби ще са на равнище съветници

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви, че следващият кръг разговори между Русия, Украйна и САЩ ще се проведе във вторник и сряда следващата седмица в Абу Даби.

По думите му срещите ще бъдат на равнище съветници на лидерите на трите държави. Уиткоф посочи, че разговорите ще бъдат съсредоточени върху договореностите за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към постигането на мир.

„Обсъжданията ще бъдат съсредоточени върху договореностите за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към постигането на мир“, написа Стив Уиткоф.

Берлин е сред най-важните европейски партньори на Киев. Германия се превърна в най-големия поддръжник на Украйна в усилията ѝ да се защити от руската инвазия, прераснала в пълномащабна война през февруари 2022 г.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    58 1 Отговор
    Ционисткият шут не разбра ли, че Путин няма да разговаря с представители на ЕС!

    11:07 03.11.2026

  • 2 Еволюция

    58 0 Отговор
    Там имат опит в две капитулации!

    11:08 03.11.2026

  • 3 Къв тоз шмерц 🐛

    41 0 Отговор
    пътник от кокаиновия 🚆

    Коментиран от #5

    11:08 03.11.2026

  • 4 Европеец

    53 0 Отговор
    Световния зелен екскурзиянт няма какво да го коментирам, само да попитам колко време прекарва в Украйна....

    11:09 03.11.2026

  • 5 Тоя си го

    43 0 Отговор

    До коментар #3 от "Къв тоз шмерц 🐛":

    спомням с лъжичката и салфетката , като го изненадаха журналистите си бършеше белия нос. И втори път си спмням- Като стана целия кафяв, като отиваше в Киев да си вземе комисионната и руснаците гръмнаха съседния влак.:))

    11:12 03.11.2026

  • 6 Зельо, нещо за къщата на ужасите!?

    40 1 Отговор
    Вие съвсем се самозабравихте, да измъчвате войници и дори деца.

    11:13 03.11.2026

  • 7 Роджър Мур 007 ⛷️

    41 0 Отговор
    Мир ли искаш бе фашист, няма мир! Руската армия не иска мир, няма кой да ви спаси вече!

    11:14 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой си

    31 0 Отговор
    Объркал е посоката нещо...

    11:20 03.11.2026

  • 10 Какво

    31 0 Отговор
    общо има Мерц с преговорите? Ясно им казаха, че европейците може да отидат само като туристи, но не и като преговарящи!

    11:23 03.11.2026

  • 11 ШЕФА

    24 0 Отговор
    Фашистите ще грабят народите си до Капитулацията,а след нея наред са краварите.

    11:24 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Въпрос за статистиката

    26 0 Отговор
    На самолета на Клоуна, не му ли свърши вече горивото !?
    Някой може ли до посочи колко часа е прекарал във въздуха, той свитата му, и в колко хотела се отарлячкал пътешественика !?

    11:29 03.11.2026

  • 14 бат Данчо

    24 0 Отговор
    Зеленият явно страда от паразити /глисти/ и не може да седи на едно място...

    11:31 03.11.2026

  • 15 според мара и факти

    19 0 Отговор
    но не знам тези двмата какво ще обсъждат нито имат думата нито някой ги е питал може да се обадят за предаването на кафе при гала другите гости ще са тагаренко,генерал наско и паси все розави пантери а мирчев оземпика ще го играе деловодителка

    11:34 03.11.2026

  • 16 Тити на Кака

    20 0 Отговор
    Поредната новина за туриста на хилядолетието 😂😂😂

    11:35 03.11.2026

  • 17 Амииии

    20 0 Отговор
    На инструктаж при бати. Тоз не спря да обикаля. Явно не смее да се прибере в Украйна. Още повече при вчерашното разкритие на едно от мазетата за мъчения. Цивилизованият запад пак няма да ги види

    11:37 03.11.2026

  • 18 дядо Петър

    16 1 Отговор
    Отишъл е, за да получи инструкции. Боя се, че тези инструкции ще доведат до провал на преговорите, защото ще са неприемливи за Русия.

    11:39 03.11.2026

  • 19 Хахахахаха

    19 1 Отговор
    130 млн Русия завзе 30% от Украйна с руски доброволци и без военна мобилизация, 50 млн Украйна с милиони насилствено мобилизирани, с 50 страни подпомагащи я, успя да си върне 300 км за 5 години хахаххах,130 млн Русия успя да фалира Нато с население над 600 млн без дори да се напъни хахахах, какъв срам

    Коментиран от #31

    11:41 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ту-тууууу

    10 0 Отговор
    заминава за Берлин....

    11:47 03.11.2026

  • 23 Ту-тууууу

    9 0 Отговор
    Почнаха нещо да загряват и да говорят за новия кръг преговори между Русия и Украйна за прекратяване на войната ! А не за примирие... хахахаха ....

    11:50 03.11.2026

  • 24 Ту-тууууу

    10 0 Отговор
    Вкупом Зеленски и Мерц ще се денацифицират и демилитаризират нали? блабла...сметки без кръчмар

    11:52 03.11.2026

  • 25 ГРЕШНИЯ ПЪТ

    11 0 Отговор
    шМЕРЦа Е НЕ ПО МАЛКО НЕЖЕЛАН В МОСКВА ОТ ДРУСАЛЕТКО

    11:52 03.11.2026

  • 26 Тоя прошляк

    11 0 Отговор
    Кога изобщо си е в Украйна?

    11:53 03.11.2026

  • 27 Хи хи

    12 0 Отговор
    зеленото жуже трябва да заминава но не за Берлин, а за Москва за да преговаря за МИР !!

    11:55 03.11.2026

  • 28 Мила

    7 0 Отговор
    Тоя се отрепа да ходи по държавите,а продължава да атакува,проси си нещо по така .

    12:02 03.11.2026

  • 29 Хаха

    7 0 Отговор
    Отива на инструкция. Нормално

    12:04 03.11.2026

  • 30 Кукла

    7 0 Отговор
    на конци

    12:05 03.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не разбрах

    0 0 Отговор
    Зеленски с Мерц ли ще преговаря, за получаване на заповеди относно преговорите ли е отишъл, а и въобще не се разбира дали руснаците въобще знаят ли за тези преговори.

    12:52 03.11.2026

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