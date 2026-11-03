Русия: Изключително полезна ще е среща с Китай и САЩ

Кремъл изрази надежда в близките дни да приключи подготовката за възможна тристранна среща между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин. Срещата може да се състои по-късно този месец.

„Сред участниците в евентуалната среща има общо разбиране, че провеждането ѝ би било целесъобразно и изключително полезно“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти по време на телефонен брифинг.

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По думите му Москва очаква подготовката да навлезе във финален етап в близките дни. Засега обаче срещата е представена като възможност, а не като окончателно договорено събитие.

Възможен разговор за контрола върху въоръженията

През октомври Тръмп заяви, че е отворен към тристранни преговори с Пекин и Москва за контрол върху въоръженията. Това е един от въпросите, които могат да бъдат обсъдени от лидерите на трите държави.

Кремъл по-рано посочи, че Путин, Тръмп и Си биха могли да се срещнат в кулоарите на форума на високо равнище на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Форумът ще се състои този месец в Китай.

Провеждането на подобна среща би събрало на едно място ръководителите на Русия, Съединените щати и Китай, но от изявлението на Песков не следва, че окончателната дата, форматът и дневният ред са договорени.