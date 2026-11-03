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Русия: Изключително полезна ще е среща с Китай и САЩ
  Тема: Украйна

Русия: Изключително полезна ще е среща с Китай и САЩ

3 Ноември, 2026 13:32 529 6

  • кремъл-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • си цзинпин-
  • контрол върху въоръженията

Москва вижда възможност лидерите на Русия, САЩ и Китай да разговарят по-късно този месец в кулоарите на форума на АТИС

Русия: Изключително полезна ще е среща с Китай и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл изрази надежда в близките дни да приключи подготовката за възможна тристранна среща между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин. Срещата може да се състои по-късно този месец.

„Сред участниците в евентуалната среща има общо разбиране, че провеждането ѝ би било целесъобразно и изключително полезно“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти по време на телефонен брифинг.

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По думите му Москва очаква подготовката да навлезе във финален етап в близките дни. Засега обаче срещата е представена като възможност, а не като окончателно договорено събитие.

Възможен разговор за контрола върху въоръженията

През октомври Тръмп заяви, че е отворен към тристранни преговори с Пекин и Москва за контрол върху въоръженията. Това е един от въпросите, които могат да бъдат обсъдени от лидерите на трите държави.

Кремъл по-рано посочи, че Путин, Тръмп и Си биха могли да се срещнат в кулоарите на форума на високо равнище на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Форумът ще се състои този месец в Китай.

Провеждането на подобна среща би събрало на едно място ръководителите на Русия, Съединените щати и Китай, но от изявлението на Песков не следва, че окончателната дата, форматът и дневният ред са договорени.


Русия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Урсула съм

    3 0 Отговор
    И аз искам ! Що не ме отразяват? Ще се оплача на зеле! Ама май и него искат! Нищо ще се поревем заедно!

    13:40 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 САЩ форевър 🇺🇲

    0 2 Отговор
    САЩ ще тропнат по масата, а руснаците и китайците ще си затворят устата и ще изпълняват!

    14:07 03.11.2026

  • 6 безмислено

    0 1 Отговор
    е вече - ако ТРЪМП го ограничат от Конгреса и Сената, НИЩО няма да може да договаря, а отделно и авторитета му ще е сринат, не че е висок сега - марионетка на Бутин

    14:11 03.11.2026

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