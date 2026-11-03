Лукашенко прогнозира край на войната в Украйна, но предупреди за Трета световна война

Александър Лукашенко заяви, че войната в Украйна може да приключи през следващите месеци. Беларуският лидер направи изказването си по време на IV Минска международна конференция по евразийска сигурност, съобщи УНИАН.
„Силите и ресурсите не достигат. Всички са уморени от войната“, каза Лукашенко. По думите му това започва да се разбира и в Европа, която той обвини, че е допринесла за ескалацията.
Лукашенко предупреди, че ако конфликтът не бъде спрян, светът може да се насочи към Трета световна война. Той представи американския президент Доналд Тръмп като политик, който се опитва да ограничи напрежението.
Беларуският лидер допълни, че политиката на президента на САЩ „поляризира света и предизвиква основателни критики“, но според него Тръмп фактически възпира Трета световна война. Лукашенко заяви още, че американският президент заслужава Нобелова награда за мир, защото не е позволил на европейските държави да предизвикат ядрен конфликт.
Лукашенко: Беларус не иска да бъде въвлечен
В изказването си Лукашенко засегна и ролята на Беларус във войната. Той заяви, че Минск прави всичко възможно, за да не бъде въвлечен пряко в конфликта, но призна, че войната вече засяга беларуската територия.
Лукашенко каза, че руският президент Владимир Путин знае за опитите Беларус да бъде въвлечен и според него също не иска това да се случи. Беларус предостави територията си за използване от руските сили в началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, но Минск не е обявявал официално участие на свои войски в бойните действия.
По отношение на Европа Лукашенко заяви, че Западът не осъзнава мащаба на потенциалния военен конфликт, към който се подготвя. Той определи подхода на Европейския съюз към сигурността като прекалено силов и свърза с него протестите в европейски държави.
Няма потвърждение за близък край на войната
Оценката на Лукашенко за скорошно приключване на войната не е подкрепена от независимо потвърдено споразумение между Украйна и Русия. Институтът за изследване на войната оцени, че Кремъл продължава да търси икономически отстъпки и развитие на отношенията със САЩ, като същевременно не показва готовност за компромиси, необходими за прекратяване на войната.
В същия контекст руският външен министър Сергей Лавров определи договореността за дизелово гориво със САЩ като „чисто делова договореност“, която не решава геополитически проблеми. Това показва, че икономическите контакти между Вашингтон и Москва не означават автоматично напредък към мирно споразумение за Украйна.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лукашенко
Коментиран от #8, #25
14:19 03.11.2026
2 Хари
Коментиран от #5, #7
14:20 03.11.2026
3 зле
Коментиран от #6
14:20 03.11.2026
4 Кина
Коментиран от #30
14:21 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 13675
До коментар #2 от "Хари":Винаги, ще се намери един който може да те развесели. Много, добро чувство за хумор
Коментиран от #9
14:26 03.11.2026
8 Много е
До коментар #1 от "лукашенко":Умен! Това е верното определение.
14:26 03.11.2026
9 Ако не си ходил в Беларус,
До коментар #7 от "13675":съветвам те да идеш! Тогава ще видиш какво е просперираща държава! А не като кочината, в която ни набутаха зорлем с измама!
Коментиран от #11
14:28 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Европеец
До коментар #9 от "Ако не си ходил в Беларус,":Аз съм бил на екскурзия в Беларус и в съветско и по-ново време.... Чиста и подредена държава, която благодарение на Лукашенко запази час от наследството на Съветския съюз и благодарение на това оцеля в сегашно време.....в Минск не е толкова скъпо като в Москва, но хората са дружелюбни и усмихнати. . Това мога да кажа аз, А за нашия курник Не си струва да говоря всички знаем какво е........
Коментиран от #14, #18, #20, #21
14:38 03.11.2026
12 Какъв край?
14:53 03.11.2026
13 Павел Пенев
Коментиран от #16, #23
14:56 03.11.2026
14 Точно така е!
До коментар #11 от "Европеец":Лукашенко се оказа истински родолюбец, патриот и успя да съхрани народа си и държавата, въпреки многобройните опити и провокации от запада да ограби и разори и Беларус! Не като нашите майцепродавци!
Коментиран от #33
14:56 03.11.2026
15 Голям
15:06 03.11.2026
16 Голям
До коментар #13 от "Павел Пенев":Кой ли я започна сигурно "миролюбивата" русия.
15:08 03.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #11 от "Европеец":Потвърждавам,напълно е вярно.
За разлика от нас при тях има действащи закони ред и правила.
Правосъдната система и милицията им са на много високо ниво,не като тукашните.
15:09 03.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Голям
До коментар #11 от "Европеец":Под курник предполагам имаш предвид русия и петела путин.
Коментиран от #34
15:10 03.11.2026
21 Голям
До коментар #11 от "Европеец":Ти си толкова европеец, колкото путин е миролюбив.
Коментиран от #35
15:11 03.11.2026
22 руските Олигарси
Коментиран от #26
15:14 03.11.2026
23 100 държави против руския Фашизъм
До коментар #13 от "Павел Пенев":Правилно каза, над 50 държави помагат на Украйна против руската Агресия!
Коментиран от #28, #31
15:16 03.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 беларуски Тодор Живков
До коментар #1 от "лукашенко":лукушенко е един динозавър от социализЪма!
Коментиран от #29, #32
15:17 03.11.2026
26 Софийски селянин,
До коментар #22 от "руските Олигарси":Така ли,царь батюшка Путин ако приложи методите на Сталин какво ще се случи с тях..
Напротив покойния Жириновски го упрекваше че е мекушав и трябва да се действа със твърда ръка,спрямо Украйна.
15:26 03.11.2026
27 Из падмасковие
15:26 03.11.2026
28 Факт
До коментар #23 от "100 държави против руския Фашизъм":Фашизъм в който живеят 100 националности!?
15:31 03.11.2026
29 Софийски селянин,от Драгалевци
До коментар #25 от "беларуски Тодор Живков":И така да е,но Беларус е една подредена държава за разлика от тук..
И няма място за сравнение особено столиците Минск и София е една кочина и джунгла..
15:31 03.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Боли ги фара тези държави за Украйна
До коментар #23 от "100 държави против руския Фашизъм":Просто се хванаха на акъла на Великобритания, Германия и Франция с надежда да победят Русия и да я разграбят. Нещо което са правили векове наред. Само че си намериха майстора. Единственото, което направиха е, че скапаха цял един цветущ континент.
15:37 03.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Голям майтап
До коментар #14 от "Точно така е!":Затова в беларус е по-зле и от русия... аман от "компетентни" същества.
15:39 03.11.2026
34 Европеец
До коментар #20 от "Голям":Огледай се около себе си и тогава говори....
15:44 03.11.2026
35 Европеец
До коментар #21 от "Голям":Няма да ме разбереш затова не си струва да влизам в полемика с теб....
15:45 03.11.2026