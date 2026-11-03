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Лукашенко прогнозира край на войната в Украйна, но предупреди за Трета световна война
  Тема: Украйна

Лукашенко прогнозира край на войната в Украйна, но предупреди за Трета световна война

3 Ноември, 2026 14:17 2 838 35

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  • беларус-
  • трета световна война

Беларуският лидер предупреди и за риск от Трета световна война и похвали Доналд Тръмп

Лукашенко прогнозира край на войната в Украйна, но предупреди за Трета световна война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александър Лукашенко заяви, че войната в Украйна може да приключи през следващите месеци. Беларуският лидер направи изказването си по време на IV Минска международна конференция по евразийска сигурност, съобщи УНИАН.

„Силите и ресурсите не достигат. Всички са уморени от войната“, каза Лукашенко. По думите му това започва да се разбира и в Европа, която той обвини, че е допринесла за ескалацията.

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Лукашенко предупреди, че ако конфликтът не бъде спрян, светът може да се насочи към Трета световна война. Той представи американския президент Доналд Тръмп като политик, който се опитва да ограничи напрежението.

„Той върши важна работа, опитвайки се да спре ескалацията“, заяви Лукашенко за Тръмп.

Беларуският лидер допълни, че политиката на президента на САЩ „поляризира света и предизвиква основателни критики“, но според него Тръмп фактически възпира Трета световна война. Лукашенко заяви още, че американският президент заслужава Нобелова награда за мир, защото не е позволил на европейските държави да предизвикат ядрен конфликт.

Лукашенко: Беларус не иска да бъде въвлечен

В изказването си Лукашенко засегна и ролята на Беларус във войната. Той заяви, че Минск прави всичко възможно, за да не бъде въвлечен пряко в конфликта, но призна, че войната вече засяга беларуската територия.

Лукашенко каза, че руският президент Владимир Путин знае за опитите Беларус да бъде въвлечен и според него също не иска това да се случи. Беларус предостави територията си за използване от руските сили в началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, но Минск не е обявявал официално участие на свои войски в бойните действия.

По отношение на Европа Лукашенко заяви, че Западът не осъзнава мащаба на потенциалния военен конфликт, към който се подготвя. Той определи подхода на Европейския съюз към сигурността като прекалено силов и свърза с него протестите в европейски държави.

Няма потвърждение за близък край на войната

Оценката на Лукашенко за скорошно приключване на войната не е подкрепена от независимо потвърдено споразумение между Украйна и Русия. Институтът за изследване на войната оцени, че Кремъл продължава да търси икономически отстъпки и развитие на отношенията със САЩ, като същевременно не показва готовност за компромиси, необходими за прекратяване на войната.

В същия контекст руският външен министър Сергей Лавров определи договореността за дизелово гориво със САЩ като „чисто делова договореност“, която не решава геополитически проблеми. Това показва, че икономическите контакти между Вашингтон и Москва не означават автоматично напредък към мирно споразумение за Украйна.

Източници: unian.net


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лукашенко

    15 22 Отговор
    е лукав.

    Коментиран от #8, #25

    14:19 03.11.2026

  • 2 Хари

    46 15 Отговор
    Много стар и много врял и кипял политик. Признавам, че е хитър, държавата му е добра, богата и защитена. В условия на меритокрация подобни политици се ценят високо.

    Коментиран от #5, #7

    14:20 03.11.2026

  • 3 зле

    17 34 Отговор
    тоя не са беши обаждал , навярно са пили самогон в почивните дни с медведеф

    Коментиран от #6

    14:20 03.11.2026

  • 4 Кина

    48 19 Отговор
    Пълната капитулация на Украйна е неизбежна..

    Коментиран от #30

    14:21 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 13675

    14 20 Отговор

    До коментар #2 от "Хари":

    Винаги, ще се намери един който може да те развесели. Много, добро чувство за хумор

    Коментиран от #9

    14:26 03.11.2026

  • 8 Много е

    30 9 Отговор

    До коментар #1 от "лукашенко":

    Умен! Това е верното определение.

    14:26 03.11.2026

  • 9 Ако не си ходил в Беларус,

    38 16 Отговор

    До коментар #7 от "13675":

    съветвам те да идеш! Тогава ще видиш какво е просперираща държава! А не като кочината, в която ни набутаха зорлем с измама!

    Коментиран от #11

    14:28 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Европеец

    41 12 Отговор

    До коментар #9 от "Ако не си ходил в Беларус,":

    Аз съм бил на екскурзия в Беларус и в съветско и по-ново време.... Чиста и подредена държава, която благодарение на Лукашенко запази час от наследството на Съветския съюз и благодарение на това оцеля в сегашно време.....в Минск не е толкова скъпо като в Москва, но хората са дружелюбни и усмихнати. . Това мога да кажа аз, А за нашия курник Не си струва да говоря всички знаем какво е........

    Коментиран от #14, #18, #20, #21

    14:38 03.11.2026

  • 12 Какъв край?

    4 12 Отговор
    А мала Токмачка?

    14:53 03.11.2026

  • 13 Павел Пенев

    17 5 Отговор
    Войната в Украйна не е ли Трета световна или трета европейска с участието на 50 държави против Русия?

    Коментиран от #16, #23

    14:56 03.11.2026

  • 14 Точно така е!

    17 4 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Лукашенко се оказа истински родолюбец, патриот и успя да съхрани народа си и държавата, въпреки многобройните опити и провокации от запада да ограби и разори и Беларус! Не като нашите майцепродавци!

    Коментиран от #33

    14:56 03.11.2026

  • 15 Голям

    10 12 Отговор
    Никой не иска война а още по-малко 3та световна война. Русия е тази която мечтае за нов световен ред, а той може да стане когато всичко се срине след 3та световна война. Такива болни хора като путин и тръмп не бива да им се дава такава власт, защото са долни същества без съвест, които не им пука за живота на Земята, нали са с единият крак в гроба, както си викат след нас и потоп, хич не им дреме за хората, отвратителни същества, нечовеци.

    15:06 03.11.2026

  • 16 Голям

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "Павел Пенев":

    Кой ли я започна сигурно "миролюбивата" русия.

    15:08 03.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Софийски селянин,Пенсионер

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Потвърждавам,напълно е вярно.
    За разлика от нас при тях има действащи закони ред и правила.
    Правосъдната система и милицията им са на много високо ниво,не като тукашните.

    15:09 03.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Голям

    5 15 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Под курник предполагам имаш предвид русия и петела путин.

    Коментиран от #34

    15:10 03.11.2026

  • 21 Голям

    6 13 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Ти си толкова европеец, колкото путин е миролюбив.

    Коментиран от #35

    15:11 03.11.2026

  • 22 руските Олигарси

    6 11 Отговор
    руските олигарси няма да търпят вечно Фашиста путин!

    Коментиран от #26

    15:14 03.11.2026

  • 23 100 държави против руския Фашизъм

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "Павел Пенев":

    Правилно каза, над 50 държави помагат на Украйна против руската Агресия!

    Коментиран от #28, #31

    15:16 03.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 беларуски Тодор Живков

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "лукашенко":

    лукушенко е един динозавър от социализЪма!

    Коментиран от #29, #32

    15:17 03.11.2026

  • 26 Софийски селянин,

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "руските Олигарси":

    Така ли,царь батюшка Путин ако приложи методите на Сталин какво ще се случи с тях..
    Напротив покойния Жириновски го упрекваше че е мекушав и трябва да се действа със твърда ръка,спрямо Украйна.

    15:26 03.11.2026

  • 27 Из падмасковие

    2 7 Отговор
    Само Беларус и България ни останаха като колониални придатъци

    15:26 03.11.2026

  • 28 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "100 държави против руския Фашизъм":

    Фашизъм в който живеят 100 националности!?

    15:31 03.11.2026

  • 29 Софийски селянин,от Драгалевци

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "беларуски Тодор Живков":

    И така да е,но Беларус е една подредена държава за разлика от тук..
    И няма място за сравнение особено столиците Минск и София е една кочина и джунгла..

    15:31 03.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Боли ги фара тези държави за Украйна

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "100 държави против руския Фашизъм":

    Просто се хванаха на акъла на Великобритания, Германия и Франция с надежда да победят Русия и да я разграбят. Нещо което са правили векове наред. Само че си намериха майстора. Единственото, което направиха е, че скапаха цял един цветущ континент.

    15:37 03.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Голям майтап

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Точно така е!":

    Затова в беларус е по-зле и от русия... аман от "компетентни" същества.

    15:39 03.11.2026

  • 34 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Голям":

    Огледай се около себе си и тогава говори....

    15:44 03.11.2026

  • 35 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Голям":

    Няма да ме разбереш затова не си струва да влизам в полемика с теб....

    15:45 03.11.2026

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