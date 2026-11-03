Лукашенко прогнозира край на войната в Украйна, но предупреди за Трета световна война

Александър Лукашенко заяви, че войната в Украйна може да приключи през следващите месеци. Беларуският лидер направи изказването си по време на IV Минска международна конференция по евразийска сигурност, съобщи УНИАН.

„Силите и ресурсите не достигат. Всички са уморени от войната“, каза Лукашенко. По думите му това започва да се разбира и в Европа, която той обвини, че е допринесла за ескалацията.

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Лукашенко предупреди, че ако конфликтът не бъде спрян, светът може да се насочи към Трета световна война. Той представи американския президент Доналд Тръмп като политик, който се опитва да ограничи напрежението.

„Той върши важна работа, опитвайки се да спре ескалацията“, заяви Лукашенко за Тръмп.

Беларуският лидер допълни, че политиката на президента на САЩ „поляризира света и предизвиква основателни критики“, но според него Тръмп фактически възпира Трета световна война. Лукашенко заяви още, че американският президент заслужава Нобелова награда за мир, защото не е позволил на европейските държави да предизвикат ядрен конфликт.

Лукашенко: Беларус не иска да бъде въвлечен

В изказването си Лукашенко засегна и ролята на Беларус във войната. Той заяви, че Минск прави всичко възможно, за да не бъде въвлечен пряко в конфликта, но призна, че войната вече засяга беларуската територия.

Лукашенко каза, че руският президент Владимир Путин знае за опитите Беларус да бъде въвлечен и според него също не иска това да се случи. Беларус предостави територията си за използване от руските сили в началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, но Минск не е обявявал официално участие на свои войски в бойните действия.

По отношение на Европа Лукашенко заяви, че Западът не осъзнава мащаба на потенциалния военен конфликт, към който се подготвя. Той определи подхода на Европейския съюз към сигурността като прекалено силов и свърза с него протестите в европейски държави.

Няма потвърждение за близък край на войната

Оценката на Лукашенко за скорошно приключване на войната не е подкрепена от независимо потвърдено споразумение между Украйна и Русия. Институтът за изследване на войната оцени, че Кремъл продължава да търси икономически отстъпки и развитие на отношенията със САЩ, като същевременно не показва готовност за компромиси, необходими за прекратяване на войната.

В същия контекст руският външен министър Сергей Лавров определи договореността за дизелово гориво със САЩ като „чисто делова договореност“, която не решава геополитически проблеми. Това показва, че икономическите контакти между Вашингтон и Москва не означават автоматично напредък към мирно споразумение за Украйна.

Източници: unian.net