ЕК алармира: кибератаките срещу хладилници в европейски супермаркети не са изолирани случаи

Кибератаките срещу хладилниците на търговски вериги за хранителни стоки в Европейския съюз не са отделни случаи. Това заяви говорител на Европейската комисия след съобщенията за намеса в работата на хладилни устройства в няколко европейски страни през последното денонощие.

„Не е наша работа да определяме извършителя на подобни действия“, посочи говорителят. По думите му проверките се извършват от засегнатите държави, а за европейските институции е важно да бъдат подготвени за подобни инциденти.

ЕК събира европейските служби и държавите

Европейската комисия е организирала две срещи по случая. В едната са участвали представители на европейски служби, включително Европол, а втората е била с представители на държавите от ЕС.

Целта е да се улесни обменът на данни за причините и последиците от атаките. Комисията следи работата на разследващите в отделните държави, но не посочва заподозрян извършител.

Риск за основни услуги

Последните събития показват отново, че кибератаките могат да засегнат не само информационни системи, но и доставката на основни услуги и ежедневието на гражданите. В случая намесата в работата на хладилни устройства засяга търговски обекти и процеси, свързани със съхранението на хранителни продукти.

От Европейската комисия подчертават необходимостта държавите да обменят информация за начините, по които са извършени посегателствата, както и за нанесените последици. Кой стои зад атаките и дали всички случаи са извършени по един и същи начин, трябва да бъде установено от националните разследвания.