ЕК алармира: кибератаките срещу хладилници в европейски супермаркети не са изолирани случаи

Кибератаките срещу хладилниците на търговски вериги за хранителни стоки в Европейския съюз не са отделни случаи. Това заяви говорител на Европейската комисия след съобщенията за намеса в работата на хладилни устройства в няколко европейски страни през последното денонощие.
„Не е наша работа да определяме извършителя на подобни действия“, посочи говорителят. По думите му проверките се извършват от засегнатите държави, а за европейските институции е важно да бъдат подготвени за подобни инциденти.
ЕК събира европейските служби и държавите
Европейската комисия е организирала две срещи по случая. В едната са участвали представители на европейски служби, включително Европол, а втората е била с представители на държавите от ЕС.
Целта е да се улесни обменът на данни за причините и последиците от атаките. Комисията следи работата на разследващите в отделните държави, но не посочва заподозрян извършител.
Риск за основни услуги
Последните събития показват отново, че кибератаките могат да засегнат не само информационни системи, но и доставката на основни услуги и ежедневието на гражданите. В случая намесата в работата на хладилни устройства засяга търговски обекти и процеси, свързани със съхранението на хранителни продукти.
От Европейската комисия подчертават необходимостта държавите да обменят информация за начините, по които са извършени посегателствата, както и за нанесените последици. Кой стои зад атаките и дали всички случаи са извършени по един и същи начин, трябва да бъде установено от националните разследвания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🦉🦉🦉🦉
а комисия само на ЕсеС❗
Т.е КЕС❗
14:51 03.11.2026
3 Име
14:51 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Трол
14:53 03.11.2026
6 ЕК алармира: Мечока е виновен за всичко
14:53 03.11.2026
7 Внимавайте в ЕС
Коментиран от #12
14:55 03.11.2026
8 Историк
Коментиран от #21
14:55 03.11.2026
9 ТКЗСЕС
14:56 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Буздуган
14:58 03.11.2026
12 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "Внимавайте в ЕС":😀😀😀😀😀
Припомни ми за вица дето един видял доилен апарат и си го купил , за да се самозадоволява❗
Коментиран от #14, #15
14:59 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 🦉🦉🦉🦉
До коментар #12 от "🦉🦉🦉🦉":Накратко:
Един отишъл на изложение и видял доилен апарат на ток. Купил си го. Прибрал се и решил да се самозадоволява. Свършил и решил да го изключи, но не намерил копче за изкл. Позвънил на производителя за да пита как се спира апарата....
Коментиран от #18
15:02 03.11.2026
15 Два тона се пълни
До коментар #12 от "🦉🦉🦉🦉":И спира автоматично по ниво...
15:02 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЕК до там
15:03 03.11.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #14 от "🦉🦉🦉🦉":От производителя му отговорили:
- Ами той се изключва сам...
когато се напълни❗
15:03 03.11.2026
19 Някой
Коментиран от #22
15:05 03.11.2026
20 Айтиспец
15:10 03.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хи хи хи волoдiмiр
До коментар #19 от "Някой":Не беее
путин е сменил чиповете на хладилниците и фризерите с чипове от перални ..........
нали си знайте руснака е постоянна и единствена заплаха
15:19 03.11.2026
23 Мнение
15:58 03.11.2026