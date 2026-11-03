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ЕК алармира: кибератаките срещу хладилници в европейски супермаркети не са изолирани случаи
  Тема: Киберсигурност

ЕК алармира: кибератаките срещу хладилници в европейски супермаркети не са изолирани случаи

3 Ноември, 2026 14:48 613 23

  • кибератаки-
  • киберсигурност-
  • европейска комисия-
  • европол-
  • хладилни системи

Европейската комисия проведе срещи с Европол и държавите от ЕС след серията инциденти в няколко страни

ЕК алармира: кибератаките срещу хладилници в европейски супермаркети не са изолирани случаи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кибератаките срещу хладилниците на търговски вериги за хранителни стоки в Европейския съюз не са отделни случаи. Това заяви говорител на Европейската комисия след съобщенията за намеса в работата на хладилни устройства в няколко европейски страни през последното денонощие.

„Не е наша работа да определяме извършителя на подобни действия“, посочи говорителят. По думите му проверките се извършват от засегнатите държави, а за европейските институции е важно да бъдат подготвени за подобни инциденти.

ЕК събира европейските служби и държавите

Европейската комисия е организирала две срещи по случая. В едната са участвали представители на европейски служби, включително Европол, а втората е била с представители на държавите от ЕС.

Целта е да се улесни обменът на данни за причините и последиците от атаките. Комисията следи работата на разследващите в отделните държави, но не посочва заподозрян извършител.

Риск за основни услуги

Последните събития показват отново, че кибератаките могат да засегнат не само информационни системи, но и доставката на основни услуги и ежедневието на гражданите. В случая намесата в работата на хладилни устройства засяга търговски обекти и процеси, свързани със съхранението на хранителни продукти.

От Европейската комисия подчертават необходимостта държавите да обменят информация за начините, по които са извършени посегателствата, както и за нанесените последици. Кой стои зад атаките и дали всички случаи са извършени по един и същи начин, трябва да бъде установено от националните разследвания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    11 1 Отговор
    ЕК не е Европейска комисия,
    а комисия само на ЕсеС❗
    Т.е КЕС❗

    14:51 03.11.2026

  • 3 Име

    16 1 Отговор
    ЕК са абсолютни смешници!

    14:51 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    18 0 Отговор
    Добре че не са хакнали телевизиите, докато дават "Ергенът", тогава вече щеше да е притеснително.

    14:53 03.11.2026

  • 6 ЕК алармира: Мечока е виновен за всичко

    12 0 Отговор
    спасявайте се

    14:53 03.11.2026

  • 7 Внимавайте в ЕС

    15 0 Отговор
    Има и вибратори свързани с WI-FI..... мрежата

    Коментиран от #12

    14:55 03.11.2026

  • 8 Историк

    3 11 Отговор
    Колко струва дейността по разкритието на кой стои зад диверсиите и саботажите, убийствата на моряците,превръщанито на Черно море в опосна зона, пожарите във военните заводи по цяла Европа, затварянето на летищата в цяла Европа, специалисти по използване на храната като оръжие- от времето на Сталин през 1932/33 г. Гладомора в Украйна- на всички мислещи хора е ясно- Русия, начело с Путин, офицера от КГБ. Ненадмината в злото е империята на злото. 100 години го доказва, кой още се чуди?

    Коментиран от #21

    14:55 03.11.2026

  • 9 ТКЗСЕС

    7 0 Отговор
    Ще има ли?!

    14:56 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Буздуган

    11 0 Отговор
    Промоция ще има ли ? Или ще изхвърлят храната.!

    14:58 03.11.2026

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Внимавайте в ЕС":

    😀😀😀😀😀
    Припомни ми за вица дето един видял доилен апарат и си го купил , за да се самозадоволява❗

    Коментиран от #14, #15

    14:59 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "🦉🦉🦉🦉":

    Накратко:
    Един отишъл на изложение и видял доилен апарат на ток. Купил си го. Прибрал се и решил да се самозадоволява. Свършил и решил да го изключи, но не намерил копче за изкл. Позвънил на производителя за да пита как се спира апарата....

    Коментиран от #18

    15:02 03.11.2026

  • 15 Два тона се пълни

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "🦉🦉🦉🦉":

    И спира автоматично по ниво...

    15:02 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЕК до там

    10 0 Отговор
    ли се докара да наблюдава хладилниците в супермаркетите!? Урсула от кога стана и хладилен техник!? Не ставайте смешни...

    15:03 03.11.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "🦉🦉🦉🦉":

    От производителя му отговорили:
    - Ами той се изключва сам...
    когато се напълни❗

    15:03 03.11.2026

  • 19 Някой

    7 0 Отговор
    За какво ще връзваш хладилници/фризери с интернет? То и за други неща. За статистика може да е еднопосочно и да е невъзможно хакване. Като нищо може да са го направили да може да се извършва ъпдейт (промяна) от където да е пробойна. Дори може да си е просто бъг на ъпдейт, да да е по-удобно да се представи за хакване. Дори не отдавна на Нвидия ъпдейт ми подмени канала на звук и трябваше да търся да го оправя. На ХП при питане за сервиз пак 3 който отказах, ми го инсталира и така се бъгна, че го гледаш като на картинка и фолдери на номера. Дори нормален формат не работеше и правих лоу-левел формат.

    Коментиран от #22

    15:05 03.11.2026

  • 20 Айтиспец

    3 0 Отговор
    Технологиите не подобриха живота на хората, напротив, живота на хората стана много по-лошо.

    15:10 03.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хи хи хи волoдiмiр

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    Не беее
    путин е сменил чиповете на хладилниците и фризерите с чипове от перални ..........
    нали си знайте руснака е постоянна и единствена заплаха

    15:19 03.11.2026

  • 23 Мнение

    0 0 Отговор
    Ако се случи в България не могат да си опазят после кофите от роми.

    15:58 03.11.2026