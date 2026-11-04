Почина един от създателите на „Новичок“

Владимир Углев, един от създателите на нервнопаралитичните вещества от групата „Новичок“, е починал на 80-годишна възраст. Смъртта му е настъпила на 26 октомври, съобщи The Insider. Обстоятелствата около нея не са съобщени. През последните години Углев е живял в Анапа.

Химикът е консултирал The Insider при изготвянето на разследвания за използването на „Новичок“ от руските разузнавателни служби. Името му стана широко известно през 2018 г., когато даде поредица от интервюта след отравянето на Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри, Великобритания.

През 2020 г. Углев отново коментира свойствата на токсина след отравянето на руския опозиционен политик Алексей Навални. Организацията за забрана на химическите оръжия потвърди, че в проби от Навални са открити биомаркери на холинестеразен инхибитор със структурни характеристики, сходни с химикали от групата „Новичок“.

Работата му по разработването на веществата

Углев е завършил през 1975 г. Руския химико-технологичен университет „Д. И. Менделеев“ със специалност „Химия и технология на биологично активните вещества“. В периода от 1975 до 1990 г. е работил като старши научен сътрудник във филиала във Волск на Държавния научноизследователски институт по органична химия и технология.

Институтът е участвал в разработването на отровни вещества. В същия период 33-ти централен научноизследователски и изпитателен институт на Министерството на отбраната, разположен в Саратовска област, е бил ангажиран със създаването и разработването на агенти от типа „Новичок“.

Именно там Углев е работил по първите вещества от тази група до 1990 г., преди официалното унищожаване на химическите оръжия. „Новичок“ е общо наименование за група силно токсични нервнопаралитични вещества, включени в режима на забрана на химическите оръжия.

След отравянията в Солсбъри и срещу Навални Углев започва публично да говори за химичните свойства на веществата и за начина, по който могат да бъдат използвани. Неговите коментари са търсени от медии, които разследват връзките между програмата за химически оръжия и руските служби.

Източници: news.bg, theins.ru