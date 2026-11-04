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Почина един от създателите на „Новичок“

Почина един от създателите на „Новичок“

4 Ноември, 2026 09:44 1 476 29

  • владимир углев-
  • новичок-
  • алексей навални-
  • химически оръжия-
  • русия

Владимир Углев е бил на 80 години. През последните години е живял в Анапа и е консултирал разследвания за употребата на отровата

Почина един от създателите на „Новичок“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Владимир Углев, един от създателите на нервнопаралитичните вещества от групата „Новичок“, е починал на 80-годишна възраст. Смъртта му е настъпила на 26 октомври, съобщи The Insider. Обстоятелствата около нея не са съобщени. През последните години Углев е живял в Анапа.

Химикът е консултирал The Insider при изготвянето на разследвания за използването на „Новичок“ от руските разузнавателни служби. Името му стана широко известно през 2018 г., когато даде поредица от интервюта след отравянето на Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри, Великобритания.

През 2020 г. Углев отново коментира свойствата на токсина след отравянето на руския опозиционен политик Алексей Навални. Организацията за забрана на химическите оръжия потвърди, че в проби от Навални са открити биомаркери на холинестеразен инхибитор със структурни характеристики, сходни с химикали от групата „Новичок“.

Работата му по разработването на веществата

Углев е завършил през 1975 г. Руския химико-технологичен университет „Д. И. Менделеев“ със специалност „Химия и технология на биологично активните вещества“. В периода от 1975 до 1990 г. е работил като старши научен сътрудник във филиала във Волск на Държавния научноизследователски институт по органична химия и технология.

Институтът е участвал в разработването на отровни вещества. В същия период 33-ти централен научноизследователски и изпитателен институт на Министерството на отбраната, разположен в Саратовска област, е бил ангажиран със създаването и разработването на агенти от типа „Новичок“.

Именно там Углев е работил по първите вещества от тази група до 1990 г., преди официалното унищожаване на химическите оръжия. „Новичок“ е общо наименование за група силно токсични нервнопаралитични вещества, включени в режима на забрана на химическите оръжия.

След отравянията в Солсбъри и срещу Навални Углев започва публично да говори за химичните свойства на веществата и за начина, по който могат да бъдат използвани. Неговите коментари са търсени от медии, които разследват връзките между програмата за химически оръжия и руските служби.

Източници: news.bg, theins.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ердоган

    7 8 Отговор
    Както се казва да гори в....

    Коментиран от #5

    09:46 04.11.2026

  • 2 К.О.Т..А.К 🐱

    7 13 Отговор
    от тоз новичок има ли изобщо успешно убийство? или и той е като Армата на площада?

    09:46 04.11.2026

  • 3 То от Русия

    9 13 Отговор
    Кво хубаво да излезне само смърт и простотия

    09:48 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 марксистите къде отиват в Космоса?!

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ердоган":

    1 Ердоган
    00ОТГОВОР
    Както се казва да гори в....
    -;-
    Според маркс-ленинистите няма рай и ад!

    09:49 04.11.2026

  • 6 БАЦЕ ЕООД

    11 5 Отговор
    Смятай кви анализатори баце ... 26.10 те анализарили на 04.11 ... една седмица сигурно са сменяли памперси като са прочели НОВИЧОК

    09:50 04.11.2026

  • 7 Гост

    7 8 Отговор
    Колко жалко че не е взел Кремъл със себе си...

    09:52 04.11.2026

  • 8 Иван

    11 8 Отговор
    Безмозъчните Европидалски марионетки капитулират и пак започнаха да предъвкват тази пародия

    09:53 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кабзон

    4 6 Отговор
    За този сме му приготвили спец.каZан.

    Коментиран от #12

    09:54 04.11.2026

  • 11 К.О.Т..А.К 🐱

    4 5 Отговор
    Аз съм раковоболния укротрол и от такива слаби отрови не ме е страх. Гюбрев нали гу тровиха уж. Нищо му няма. Ама мене рака ме яде.

    09:57 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    6 5 Отговор
    И естествено нито дума, че от това вещество имат и британците🤔
    И нито дума как така това вещество е толкова смъртоносно, че милиграми водят до смърт, а няма отровени🤔
    Чудно ли Ви е защо толкова (уж) крият Скрипал, че не го показва и в мрежата, дори зад гола стена🤔

    Коментиран от #16

    10:00 04.11.2026

  • 14 и той от ъъъ

    3 1 Отговор
    новичок ли почина?

    10:04 04.11.2026

  • 15 Ново начало

    4 4 Отговор
    Създаването на фалшиви новини и поддържането им дълго време изисква инат и упоритост, както и дългосрочно финансиране, което не отговаря на моделите на журналистика на мисирките в бг. Обаче потребителите на "новини" и троловете са склонни да изядат всичко, което върви в канализацията.

    10:09 04.11.2026

  • 16 Сульо

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ти пробвали си веществото?

    10:12 04.11.2026

  • 17 Цвете

    3 6 Отговор
    ТЕ СА " ЦАРЕ " НА ВСИЧКО ЛОШО ,КОЕТО СЕ Е СЛУЧВАЛО В ПОСЛЕДНИТЕ 80 ГОДИНИ. 🤔🫡🤔

    Коментиран от #24

    10:13 04.11.2026

  • 18 пРосия

    2 5 Отговор
    Страната на идиотите.

    10:15 04.11.2026

  • 19 Историк

    4 4 Отговор
    Знате ли, че в Москва към ФСБ-КГБ има цял научен институт,в който се разработват отровите на Кремъл и се правят научни разработки за масово промиване на мозъци и техники, които са използвани от ектсрасенси за въздействие върху хората. Книгата се казва "Окултните отдели на КГБ- с какво се занимават екстрасенсите и маговете", автор Олга Грейг. Тайната наука в секретните институти и лаборатории. Там се разработват пъклените планове за масова психоза, конспиративни теории и масово малоумие.

    Коментиран от #25, #29

    10:18 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Всъщност

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Историк":

    Всички големи армии имат такива лаборатории . А конкретно формулата на новичок , освен споменатата по-горе лаборатория във Великобритания , е повтаряна още в Сащ , Швеция , Германия , Чехия , Словакия .

    10:28 04.11.2026

  • 26 Много кофти

    0 0 Отговор
    Ето това е русия, само смърт, отрови и мизерия... а после се чудят защо целият свят ги ненавижда.

    10:38 04.11.2026

  • 27 Маринов

    0 0 Отговор
    Аз така и не разбрах какъв е ефектът от Новичок. Уж го прилагаха в Англия срещу Скрипал, не знам какво, няма никакъв ефект. Що за боен газ?

    10:39 04.11.2026

  • 28 явно е по силен от цианида

    0 0 Отговор
    токсичните отровни вещества са много . змийска отрова , кураре , арсен , разбира се и наркотиците . в първата световна войниците са се сражавали с отровен газ и са слагали и противогази . новичока явно е скъп . но и враговете се избиват без следи . затова е бил направен . навремето измислили и чадър със съчма . и успели тайно да убият един . сега явно трепят много народ . не е нужно да се правят тайни оръжия .

    10:40 04.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

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