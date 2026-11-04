Почина един от създателите на „Новичок“

Владимир Углев, един от създателите на нервнопаралитичните вещества от групата „Новичок“, е починал на 80-годишна възраст. Смъртта му е настъпила на 26 октомври, съобщи The Insider. Обстоятелствата около нея не са съобщени. През последните години Углев е живял в Анапа.
Химикът е консултирал The Insider при изготвянето на разследвания за използването на „Новичок“ от руските разузнавателни служби. Името му стана широко известно през 2018 г., когато даде поредица от интервюта след отравянето на Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри, Великобритания.
През 2020 г. Углев отново коментира свойствата на токсина след отравянето на руския опозиционен политик Алексей Навални. Организацията за забрана на химическите оръжия потвърди, че в проби от Навални са открити биомаркери на холинестеразен инхибитор със структурни характеристики, сходни с химикали от групата „Новичок“.
Работата му по разработването на веществата
Углев е завършил през 1975 г. Руския химико-технологичен университет „Д. И. Менделеев“ със специалност „Химия и технология на биологично активните вещества“. В периода от 1975 до 1990 г. е работил като старши научен сътрудник във филиала във Волск на Държавния научноизследователски институт по органична химия и технология.
Институтът е участвал в разработването на отровни вещества. В същия период 33-ти централен научноизследователски и изпитателен институт на Министерството на отбраната, разположен в Саратовска област, е бил ангажиран със създаването и разработването на агенти от типа „Новичок“.
Именно там Углев е работил по първите вещества от тази група до 1990 г., преди официалното унищожаване на химическите оръжия. „Новичок“ е общо наименование за група силно токсични нервнопаралитични вещества, включени в режима на забрана на химическите оръжия.
След отравянията в Солсбъри и срещу Навални Углев започва публично да говори за химичните свойства на веществата и за начина, по който могат да бъдат използвани. Неговите коментари са търсени от медии, които разследват връзките между програмата за химически оръжия и руските служби.
Източници: news.bg, theins.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ердоган
Коментиран от #5
09:46 04.11.2026
2 К.О.Т..А.К 🐱
09:46 04.11.2026
3 То от Русия
09:48 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 марксистите къде отиват в Космоса?!
До коментар #1 от "Ердоган":1 Ердоган
00ОТГОВОР
Както се казва да гори в....
-;-
Според маркс-ленинистите няма рай и ад!
09:49 04.11.2026
6 БАЦЕ ЕООД
09:50 04.11.2026
7 Гост
09:52 04.11.2026
8 Иван
09:53 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кабзон
Коментиран от #12
09:54 04.11.2026
11 К.О.Т..А.К 🐱
09:57 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🦉🦉🦉🦉
И нито дума как така това вещество е толкова смъртоносно, че милиграми водят до смърт, а няма отровени🤔
Чудно ли Ви е защо толкова (уж) крият Скрипал, че не го показва и в мрежата, дори зад гола стена🤔
Коментиран от #16
10:00 04.11.2026
14 и той от ъъъ
10:04 04.11.2026
15 Ново начало
10:09 04.11.2026
16 Сульо
До коментар #13 от "🦉🦉🦉🦉":Ти пробвали си веществото?
10:12 04.11.2026
17 Цвете
Коментиран от #24
10:13 04.11.2026
18 пРосия
10:15 04.11.2026
19 Историк
Коментиран от #25, #29
10:18 04.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Всъщност
До коментар #19 от "Историк":Всички големи армии имат такива лаборатории . А конкретно формулата на новичок , освен споменатата по-горе лаборатория във Великобритания , е повтаряна още в Сащ , Швеция , Германия , Чехия , Словакия .
10:28 04.11.2026
26 Много кофти
10:38 04.11.2026
27 Маринов
10:39 04.11.2026
28 явно е по силен от цианида
10:40 04.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.