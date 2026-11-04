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Илон Мъск иронизира загубата на републиканците на изборите

Илон Мъск иронизира загубата на републиканците на изборите

4 Ноември, 2026 10:36 1 456 18

  • илон мъск-
  • междинни избори-
  • конгрес на сащ-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия

Милиардерът заяви, че „космическите му лазери“ за намеса не са проработили, след като демократите си върнаха двете камари на Конгреса

Илон Мъск иронизира загубата на републиканците на изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Илон Мъск реагира иронично на резултатите от междинните избори в Съединените щати, след като Демократическата партия си върна контрола върху Сената и Камарата на представителите. В публикация в социалната платформа „Екс“ милиардерът написа: „Явно космическите ми лазери за намеса в изборите този път не проработиха“.

С промяната демократите поемат контрола и над двете камари на Конгреса, които досега бяха под ръководството на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп.

Мъск предложи и „центрове за данни“ в космоса

Във втора публикация Мъск добави: „Разполагането на центрове за данни в космоса точно сега изглежда все по-привлекателна идея“.

Коментарите му са написани с ироничен тон и препращат към обвиненията и политическите спорове около влиянието на милиардера върху изборите. Франс прес коментира, че чрез публикациите Мъск е искал да демонстрира чувство за хумор.

Мъск вложи стотици милиони долари в предизборните кампании на кандидати на Републиканската партия. След изборния резултат партията губи контрола върху Сената и Камарата на представителите, което променя баланса на силите във Вашингтон през оставащата част от мандата на Тръмп.

Източници: bta.bg, apnews.com, investing.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Просто човек

    1 2 Отговор
    Е.Б.М.

    10:38 04.11.2026

  • 4 приключи ерата на Тръмп

    9 12 Отговор
    Това е истинска демокрация в САЩ!

    Коментиран от #14, #18

    10:39 04.11.2026

  • 5 мракобесна русия

    9 15 Отговор
    А в русия не останаха живи противници на путин желаещи МИР!

    Коментиран от #13

    10:40 04.11.2026

  • 6 !!!?

    10 4 Отговор
    Кеша на Мъск не проработи, а не "лазерите"...не разбра, че политиката не е неговата силна страна !!!?

    10:41 04.11.2026

  • 7 К.О.Т..А.К 🐱

    5 1 Отговор
    все повече се изяснява защо е паднал древния Рим- моментната човешката цивилизация ще се срути по-лошо и от тях , и ..ново начало

    10:43 04.11.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    8 1 Отговор
    Той ли измисли:
    " Режимът в Тексас падна преди този в Иран!"
    🤔🤔🤔😀

    10:48 04.11.2026

  • 9 Бизнесменът Ерол Мъск

    5 0 Отговор
    баща на Tesla, SpaceX и основателя на Social Media X Илон Мъск, е в Русия и посъветва студентите от Уфимия да се съсредоточат върху изучаването на гравитацията и ядрения синтез...

    10:51 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Георги

    2 1 Отговор
    след като тромб загуби, путин намесил ли се ени в тея избори?

    10:53 04.11.2026

  • 12 Бизнесменът Ерол Мъск

    2 0 Отговор
    Бащата на Мъск е във Русия човека. Вижте къде е и какво говори

    10:53 04.11.2026

  • 13 Кой мир

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "мракобесна русия":

    Разбираш...справедлив за Украйна,ли?? Какъвто го иска ЕС?? И кой руснак би искал това!!

    10:56 04.11.2026

  • 14 ЪММ ЧОВЕКА СИ ЗАРАБОТИ СТОТИНА

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "приключи ерата на Тръмп":

    ДВЕСТА МИЛИАРДА......ЕЙ ТВАЕ ДЕМОПРЕЦАКВАЦИЯТА.....

    10:58 04.11.2026

  • 15 Молят се да станат руски граждани

    2 1 Отговор
    Ама не е лесно ....

    11:01 04.11.2026

  • 16 Ерол Мъск, бащата на Илон Мъск

    2 0 Отговор
    Заяви в Русия че руската младеж е несравнимо по интелигентна и образована от тази в Западният свят и в частност САЩ

    11:04 04.11.2026

  • 17 САЩ е коптор

    1 0 Отговор
    Диктатура на олигархията ! Поне си нямат млади тъпи пишлеменца в институциите ....
    Средната възраст в 119-ия Конгрес на САЩ е 59 години. ...Сенат: Средната възраст е 64 години....Камара на представителите: Средната възраст е 57 години...За сравнение, средната възраст на населението в САЩ е около 38–39 години, което прави законодателния орган значително по-стар от избирателите си

    11:15 04.11.2026

  • 18 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "приключи ерата на Тръмп":

    Колега , това демокрация е много разтегливо понятие . Северна Корея е демокрация , Конго е демокрация и да не гу изброявам всички демокрация на които пък другите демокрация им казват диктатура.
    Та сега питам каква демокрация ще дойде пак в САЩ .......

    11:15 04.11.2026