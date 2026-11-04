Илон Мъск иронизира загубата на републиканците на изборите

Илон Мъск реагира иронично на резултатите от междинните избори в Съединените щати, след като Демократическата партия си върна контрола върху Сената и Камарата на представителите. В публикация в социалната платформа „Екс“ милиардерът написа: „Явно космическите ми лазери за намеса в изборите този път не проработиха“.
С промяната демократите поемат контрола и над двете камари на Конгреса, които досега бяха под ръководството на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп.
Мъск предложи и „центрове за данни“ в космоса
Във втора публикация Мъск добави: „Разполагането на центрове за данни в космоса точно сега изглежда все по-привлекателна идея“.
Коментарите му са написани с ироничен тон и препращат към обвиненията и политическите спорове около влиянието на милиардера върху изборите. Франс прес коментира, че чрез публикациите Мъск е искал да демонстрира чувство за хумор.
Мъск вложи стотици милиони долари в предизборните кампании на кандидати на Републиканската партия. След изборния резултат партията губи контрола върху Сената и Камарата на представителите, което променя баланса на силите във Вашингтон през оставащата част от мандата на Тръмп.
Източници: bta.bg, apnews.com, investing.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Просто човек
10:38 04.11.2026
4 приключи ерата на Тръмп
Коментиран от #14, #18
10:39 04.11.2026
5 мракобесна русия
Коментиран от #13
10:40 04.11.2026
6 !!!?
10:41 04.11.2026
7 К.О.Т..А.К 🐱
10:43 04.11.2026
8 🦉🦉🦉🦉
" Режимът в Тексас падна преди този в Иран!"
🤔🤔🤔😀
10:48 04.11.2026
9 Бизнесменът Ерол Мъск
10:51 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Георги
10:53 04.11.2026
12 Бизнесменът Ерол Мъск
10:53 04.11.2026
13 Кой мир
До коментар #5 от "мракобесна русия":Разбираш...справедлив за Украйна,ли?? Какъвто го иска ЕС?? И кой руснак би искал това!!
10:56 04.11.2026
14 ЪММ ЧОВЕКА СИ ЗАРАБОТИ СТОТИНА
До коментар #4 от "приключи ерата на Тръмп":ДВЕСТА МИЛИАРДА......ЕЙ ТВАЕ ДЕМОПРЕЦАКВАЦИЯТА.....
10:58 04.11.2026
15 Молят се да станат руски граждани
11:01 04.11.2026
16 Ерол Мъск, бащата на Илон Мъск
11:04 04.11.2026
17 САЩ е коптор
Средната възраст в 119-ия Конгрес на САЩ е 59 години. ...Сенат: Средната възраст е 64 години....Камара на представителите: Средната възраст е 57 години...За сравнение, средната възраст на населението в САЩ е около 38–39 години, което прави законодателния орган значително по-стар от избирателите си
11:15 04.11.2026
18 Ти си
До коментар #4 от "приключи ерата на Тръмп":Колега , това демокрация е много разтегливо понятие . Северна Корея е демокрация , Конго е демокрация и да не гу изброявам всички демокрация на които пък другите демокрация им казват диктатура.
Та сега питам каква демокрация ще дойде пак в САЩ .......
11:15 04.11.2026