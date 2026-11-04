Илон Мъск иронизира загубата на републиканците на изборите

Илон Мъск реагира иронично на резултатите от междинните избори в Съединените щати, след като Демократическата партия си върна контрола върху Сената и Камарата на представителите. В публикация в социалната платформа „Екс“ милиардерът написа: „Явно космическите ми лазери за намеса в изборите този път не проработиха“.

С промяната демократите поемат контрола и над двете камари на Конгреса, които досега бяха под ръководството на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп.

Мъск предложи и „центрове за данни“ в космоса

Във втора публикация Мъск добави: „Разполагането на центрове за данни в космоса точно сега изглежда все по-привлекателна идея“.

Коментарите му са написани с ироничен тон и препращат към обвиненията и политическите спорове около влиянието на милиардера върху изборите. Франс прес коментира, че чрез публикациите Мъск е искал да демонстрира чувство за хумор.

Мъск вложи стотици милиони долари в предизборните кампании на кандидати на Републиканската партия. След изборния резултат партията губи контрола върху Сената и Камарата на представителите, което променя баланса на силите във Вашингтон през оставащата част от мандата на Тръмп.

Източници: bta.bg, apnews.com, investing.com