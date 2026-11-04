Новини
Свят »
Армения »
Удар за Москва! Армения може да кандидатства за ЕС през 2027 г.

Удар за Москва! Армения може да кандидатства за ЕС през 2027 г.

4 Ноември, 2026 12:06 958 63

  • никол пашинян-
  • армения-
  • европейски съюз-
  • русия-
  • евразийски икономически съюз

Арменският премиер определи и 2028 г. като реалистичен срок за подаване на официална молба, Ереван все още не е започнал формалната процедура за членство

Удар за Москва! Армения може да кандидатства за ЕС през 2027 г. - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Армения може да подаде официална молба за членство в Европейския съюз през 2027 или 2028 г. Това заяви премиерът Никол Пашинян в интервю за Euronews по време на форум, посветен на разширяването на ЕС.

„Следващата година е реалистична. 2028 г. също би могла да бъде реалистична“, каза Пашинян. По думите му вече е започнал процес, който трябва да доведе до окончателно решение за подаване на официална молба за членство.

Ереван все още не е внесъл такава молба. През август Пашинян обяви пред парламента, че правителството възнамерява да кандидатства „в близко бъдеще“. Паралелно с това Армения води диалог с Европейската комисия за либерализиране на визовия режим, като целта е процесът да приключи до 2029 г.

Европейската ориентация като стратегически избор

Пашинян представи европейската интеграция като част от по-широкия курс за укрепване на демокрацията и независимостта на страната. Той свърза този курс с революцията от 2018 г., довела до промяна на управлението в Армения.

„За нашия народ демокрацията не е въпрос на обстоятелства. Тя е стратегически избор“, заяви арменският премиер. Той определи Европейския съюз като ключов партньор в програмата на страната за демократични реформи и каза, че целта е да бъде създадена алтернатива за арменското общество.

По думите му задълбочаването на връзките с Брюксел поставя въпроса за бъдещето на Армения в ръководения от Русия Евразийски икономически съюз. Пашинян призна, че страната ще трябва да направи избор, но подчерта, че решението трябва да бъде взето от арменския народ.

Напрежение с Москва

Европейският курс на Ереван се развива на фона на предупреждения от Москва за ответни мерки, включително възможно спиране на енергийните доставки. Пашинян заяви, че правителството му работи за диверсифициране на политическите и икономическите връзки на Армения.

„Когато в едни отношения липсва равновесие, винаги съществува риск“, каза той.

Премиерът отхвърли и предупреждението на бившия руски президент Дмитрий Медведев, че Армения може да се превърне в „следващата Украйна“. Пашинян заяви, че приоритетът му е укрепването на независимостта на страната и че никой не може да ограничи стремежа ѝ към по-голяма самостоятелност и интеграция.

Връзки с региона и европейския пазар

Пашинян посочи Грузия като пример, който влияе върху възприятията на арменските граждани за европейската перспектива. Според него успехът на Тбилиси по пътя към ЕС има значение и за обществената подкрепа за европейската ориентация на Армения.

През май Армения откри железопътната линия Ахалкалаки-Карс, която осигурява връзка с европейския пазар през Грузия и Турция. Пашинян обяви и планове за допълнителни маршрути през Азербайджан, Турция и Иран.

Източници: news.bg, euronews.com


Армения
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баце ЕООД

    27 9 Отговор
    Удар, на баба ви хвърчилото

    12:09 04.11.2026

  • 3 И какъв удар

    30 13 Отговор
    е това? Русия никога не е била против ЕС, а против НАТО!

    Коментиран от #11, #22, #24

    12:10 04.11.2026

  • 4 Мич

    23 11 Отговор
    И какво от това, "Факти". Дреме му на Путин за Армения.

    Коментиран от #19

    12:10 04.11.2026

  • 5 Шопо

    4 4 Отговор
    Че им туриме вето!

    12:11 04.11.2026

  • 6 Ооооо чудо

    23 11 Отговор
    И Армения може да кандидатства за ЕС. Дайте и на Армения да помагаме другари. Още една пропаднала държава да се присъедини

    Коментиран от #35

    12:11 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Старчо Сарача

    13 18 Отговор
    Той акъла на руските фашисти не е много и може да спретнат една тридневна специална операция и срещу Армения.

    12:12 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Балона се надува, надува

    9 5 Отговор
    Надуваааа.....

    12:12 04.11.2026

  • 11 Защо блатото нападна Украйна

    16 21 Отговор

    До коментар #3 от "И какъв удар":

    Защо щеше да влезе в ЕС.

    Коментиран от #28, #58

    12:13 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Учуден

    12 19 Отговор
    Защо всички бягат от "великата "РФ ?

    12:14 04.11.2026

  • 15 Важното е и

    20 5 Отговор
    Пакистан да кандидатства за ЕС през 2027 г. И Хаити ....

    12:14 04.11.2026

  • 16 Още едни

    16 6 Отговор
    Идват на издръжка

    12:15 04.11.2026

  • 17 Хахахаха

    8 14 Отговор
    Нищо. Важното, че България стана руска губерния 2026 година!

    12:15 04.11.2026

  • 18 Професор

    6 12 Отговор
    Путин ще ги "освободи" после ще им назначи някакъв диктатор като Кадиров и ще просперират.

    12:15 04.11.2026

  • 19 Баце ЕООД

    8 7 Отговор

    До коментар #4 от "Мич":

    Тва не са "факти", а "списки", "драски", "разказки" и други измислици около нещо което съществува

    12:16 04.11.2026

  • 20 Първо Армения става Азербайджанска

    9 4 Отговор
    и тогава може заедно с Турция и Сирия, Алжир и Мароко

    12:16 04.11.2026

  • 21 ЧЕКАЙ ЧЕКАЙ МАЛКО

    12 1 Отговор
    Да приемем първо Канада.

    12:17 04.11.2026

  • 22 Хахахаха

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "И какъв удар":

    Няма как рашата да не я е страх. Когато демокрацията наближава границите на диктаторските държави, винаги ги е страх тези държави. Защото народа ще види, какво е да живееш под диктаторски ботуш.

    12:18 04.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Къса Русофилска Памет

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "И какъв удар":

    Това го разправяй на някой роден 2022. НАТО отказа членство на Украйна още 2007ма. Русия нападна Украйна 2014 след като марионетката на Кремъл се кандидатира за президент с обещанието че Украйна ще се присъедини към ЕС. След това се извъртя на 180 градуса, отказа членство и вместо това започна присъединяване към абсурдния Евразийски съюз на Путин. После протести, Майдан, бегане към Москва и война. Който както иска да си лъже. Хората помнят.

    Коментиран от #42, #60

    12:19 04.11.2026

  • 25 Скоро

    4 3 Отговор
    И Монголия ще приемем

    12:19 04.11.2026

  • 26 Захарова - Москва ще отговори!

    1 6 Отговор
    Армения не може да удари така под кръста Москва.

    12:20 04.11.2026

  • 27 604

    10 1 Отговор
    Тя армения е пред ликвидация...народа бега от там! Извън армения арменците са в пъти повече от тези вътре....и ние сме по тоя път тръгнали!

    Коментиран от #33

    12:20 04.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Просто човек

    3 6 Отговор
    Очакваме ви, Армения! ✨🇪🇺

    12:21 04.11.2026

  • 30 А ПОСЛЕ

    13 1 Отговор
    Върху Армения ще се изсипе златния дъжд на Плевнята.

    12:21 04.11.2026

  • 31 пешо

    4 2 Отговор
    ударът е на урсула и тиквата за газта ние де ви даваме втечнена искаме си руската евтината

    12:21 04.11.2026

  • 32 ЕС без граници

    2 1 Отговор
    Те от ЕС, и Китай и Индия могат да приемат... със сигурност! От кога ли чакат...?

    12:22 04.11.2026

  • 33 Затова пък

    5 7 Отговор

    До коментар #27 от "604":

    Руснаците бягат в Армения от мобилизацията.
    Хи хи хи хи

    12:22 04.11.2026

  • 34 Никой

    4 3 Отговор
    Дали ще са Съюз дотогава.

    Тези са ентусиасти.

    Ами ако ги овладее Мафията, както при нас.

    12:22 04.11.2026

  • 35 Споко

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ооооо чудо":

    До 2028 от скапания ЕС ще е останал само лош спомен.

    12:22 04.11.2026

  • 36 Русия повече няма да храни

    6 4 Отговор
    арменци. 200 години стигат.

    12:22 04.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мутата

    3 4 Отговор
    БолиГиУятРуснаците

    12:23 04.11.2026

  • 39 Демократ

    4 2 Отговор
    ГОЛЕМИЯТ УДАР ДОЙДЕ ОТВЪД ОКЕАНА

    12:24 04.11.2026

  • 40 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА ПРОПАГАНДАТА

    5 3 Отговор
    Са съвсем очевидни. Мераците на Урсула не са новини.

    12:25 04.11.2026

  • 41 ххххх

    4 2 Отговор
    Армения е азиатска страна, Китай също. Що не поканят и Китай??????

    Коментиран от #54

    12:25 04.11.2026

  • 42 Точно 6 пъти

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Къса Русофилска Памет":

    На най високо държавно ниво се обещаваше референдум в Украйна за НАТО и ЕС и никога не се направи! Включително и Зеленски го обещаваше преди президент да стане и 7 дни след като стана. Имаше ли?

    12:26 04.11.2026

  • 43 174

    2 1 Отговор
    Колкото Турки улезе

    12:26 04.11.2026

  • 44 1234

    3 1 Отговор
    Сега плащат по 170 за 1000 кубика, до края на годината ще ѝ замразят членството в Евразийския съюз и ще плаща европейски цени, които в момента са $1100.

    12:27 04.11.2026

  • 45 😀😀😀УДАРА Е ЗА ЕС, И АРМЕНИЯ😀

    3 1 Отговор
    ВМЕСТО 🇷🇺 РУСКИ ГАЗ по тръба = х 430 $ / 1000 м3, ЩЕ КУПУВАТ х = 1000-1200 $/1000м3 😀😀😀😀😀ПЪЛЕН ПОЗОР И СМЯХ С АРМЕНСКИ, И ЕВРОПЕЙСКИТЕ НЕАДЕКВАТНИ ПОЛИТИЦИ.
    ...ЗА ТОВА САМО ЗА ЕДНА ГОДИНА В ГЕРМАНИЯ =24 000 ФИРМИ ОБЯВИХА ФАЛИТ !!!! 😀 ИКОНОМИЧЕСКИЯТ МАЗОХИЗЪМ НА ЕС ДОВЕДЕ ДО БАВЕН РАЗПАД ВЪВ ВСИЧКО ! А АРМЕНИЯ С БЛИКИРАНА ПРОДУКЦИЯ И ОТ ЕС, И ОТ РУСИЯ.
    ЗА ТАЗИ ГОДИНА 🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ !!!

    12:27 04.11.2026

  • 46 ежко

    4 1 Отговор
    Ама сериозно ли е удар?Голямата "победа" на Запада когато се разпадна СССР не е никаква победа.Русия се освободи от бедните братовчеди които издържаше.И се съхрани.Големия проблем е,че Китай направи високите технологии достъпни и лиши западняците от свръхпечалбите които правеха от тях.И парите свършват......

    12:29 04.11.2026

  • 47 И АРМЕНЦИТЕ ИМ НАМЕРИХА ПРЕДАТЕЛ

    1 2 Отговор
    Да го инсталират на власт. Както при нас.

    12:31 04.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Руският президент Владимир Путин

    2 1 Отговор
    заяви, че стремежите на Армения да се присъедини към ЕС са легитимно право на народа на страната, но създават трудности за членството ѝ в Евразийския икономически съюз. "Вие добре познавате позицията на Русия. Стремежите на Армения да се присъедини към ЕС са естествено, легитимно право на страната и нейния народ. Армения е суверенна държава. Арменският народ определя посоката на нейното развитие. Но това създава трудности за членството му в Евразийския икономически съюз“, заяви Путин по време на среща с арменския премиер Никол Пашинян. Той отбеляза, че многократно е обсъждал тази тема с министър-председателя на Армения.Според него, присъединяването на Армения към ЕС заплашва да наруши установените търговски вериги и да постави Армения в тотална изолация но това не е проблем на Русия ...

    Коментиран от #63

    12:32 04.11.2026

  • 50 Една мисъл не ми дава мира

    3 2 Отговор
    Защо каквото кажат копейките винаги се случва точно обратното?

    12:34 04.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ще има и други

    1 2 Отговор
    То ,както е тръгнало и Русия като такова Путин ще кандидатсва за ЕС.

    12:35 04.11.2026

  • 53 ЕС търси нова плячка

    2 2 Отговор
    Русия да ги оставя на волята на азерите и турците.Арменците са доста далеч от ЕС на до Русия са си близо.Съдбата им е ясна още от сега с това си решение.

    12:37 04.11.2026

  • 54 Да допуснем,че поканят и... Китай!

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "ххххх":

    Си,директно,ще се изсмее...!
    Да носи на гърба си,загиващи икономики...?!
    Ооо...неее...!

    12:37 04.11.2026

  • 55 Объркване

    0 2 Отговор
    Армения в Европа ли е? Не, но нова територия за обрабване.

    Коментиран от #59

    12:41 04.11.2026

  • 56 !!!?

    3 0 Отговор
    Браво на арменците...българите са приели арменците в Европа още преди един век !!!?

    12:44 04.11.2026

  • 57 РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА

    1 0 Отговор
    Шаломов (Пуссин) връща фамилията на Калантарян (Лавров) и го прави президент на родината му Армения. Само дето не се знае дали харесват родоотстъпници там.

    12:45 04.11.2026

  • 58 Защото щеше да влезе в НАТО

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Защо блатото нападна Украйна":

    Това е записано и в украинската конституция.
    А сега, ако имаш необходимото оборудване, си представи какво би направила Америка ако Канада или Мексико искат да влязат във военен съюз с Русия или Китай.
    Все някой трябва да ви обяснява очевадни неща.

    12:46 04.11.2026

  • 59 вЕрно ли

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Объркване":

    Я вземи една геологическа карта, погледни и после говори. Става ли?

    12:46 04.11.2026

  • 60 В украинската конституция

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Къса Русофилска Памет":

    членството в НАТО е записано като цел.
    Айде бегай сега и я нАмери и я прОчети.
    Все някой трябва да ви отваря очите.
    И да не си мислиш, че НАТО или Западът ще е против приемането на Украйна, голяма държава и съсед на Русия?

    Коментиран от #61

    12:49 04.11.2026

  • 61 лъжеш

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "В украинската конституция":

    Чогледнах. Няма го.

    12:50 04.11.2026

  • 62 БРАВО НА АРМЕНИЯ

    1 1 Отговор
    ОСВОБОДИХА СЕ
    ОТ КРЕМЪЛСКАТА ЧУМА.

    12:51 04.11.2026

  • 63 Тоест ако Армения

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Руският президент Владимир Путин":

    влезе в ЕС няма да и разрешад да си продава плодовете в ЕС а няма да може и да ги продава в Русия.

    12:52 04.11.2026