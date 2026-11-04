Удар за Москва! Армения може да кандидатства за ЕС през 2027 г.

Армения може да подаде официална молба за членство в Европейския съюз през 2027 или 2028 г. Това заяви премиерът Никол Пашинян в интервю за Euronews по време на форум, посветен на разширяването на ЕС.

„Следващата година е реалистична. 2028 г. също би могла да бъде реалистична“, каза Пашинян. По думите му вече е започнал процес, който трябва да доведе до окончателно решение за подаване на официална молба за членство.

Ереван все още не е внесъл такава молба. През август Пашинян обяви пред парламента, че правителството възнамерява да кандидатства „в близко бъдеще“. Паралелно с това Армения води диалог с Европейската комисия за либерализиране на визовия режим, като целта е процесът да приключи до 2029 г.

Европейската ориентация като стратегически избор

Пашинян представи европейската интеграция като част от по-широкия курс за укрепване на демокрацията и независимостта на страната. Той свърза този курс с революцията от 2018 г., довела до промяна на управлението в Армения.

„За нашия народ демокрацията не е въпрос на обстоятелства. Тя е стратегически избор“, заяви арменският премиер. Той определи Европейския съюз като ключов партньор в програмата на страната за демократични реформи и каза, че целта е да бъде създадена алтернатива за арменското общество.

По думите му задълбочаването на връзките с Брюксел поставя въпроса за бъдещето на Армения в ръководения от Русия Евразийски икономически съюз. Пашинян призна, че страната ще трябва да направи избор, но подчерта, че решението трябва да бъде взето от арменския народ.

Напрежение с Москва

Европейският курс на Ереван се развива на фона на предупреждения от Москва за ответни мерки, включително възможно спиране на енергийните доставки. Пашинян заяви, че правителството му работи за диверсифициране на политическите и икономическите връзки на Армения.

„Когато в едни отношения липсва равновесие, винаги съществува риск“, каза той.

Премиерът отхвърли и предупреждението на бившия руски президент Дмитрий Медведев, че Армения може да се превърне в „следващата Украйна“. Пашинян заяви, че приоритетът му е укрепването на независимостта на страната и че никой не може да ограничи стремежа ѝ към по-голяма самостоятелност и интеграция.

Връзки с региона и европейския пазар

Пашинян посочи Грузия като пример, който влияе върху възприятията на арменските граждани за европейската перспектива. Според него успехът на Тбилиси по пътя към ЕС има значение и за обществената подкрепа за европейската ориентация на Армения.

През май Армения откри железопътната линия Ахалкалаки-Карс, която осигурява връзка с европейския пазар през Грузия и Турция. Пашинян обяви и планове за допълнителни маршрути през Азербайджан, Турция и Иран.

Източници: news.bg, euronews.com