Удар за Москва! Армения може да кандидатства за ЕС през 2027 г.

Армения може да подаде официална молба за членство в Европейския съюз през 2027 или 2028 г. Това заяви премиерът Никол Пашинян в интервю за Euronews по време на форум, посветен на разширяването на ЕС.
„Следващата година е реалистична. 2028 г. също би могла да бъде реалистична“, каза Пашинян. По думите му вече е започнал процес, който трябва да доведе до окончателно решение за подаване на официална молба за членство.
Ереван все още не е внесъл такава молба. През август Пашинян обяви пред парламента, че правителството възнамерява да кандидатства „в близко бъдеще“. Паралелно с това Армения води диалог с Европейската комисия за либерализиране на визовия режим, като целта е процесът да приключи до 2029 г.
Европейската ориентация като стратегически избор
Пашинян представи европейската интеграция като част от по-широкия курс за укрепване на демокрацията и независимостта на страната. Той свърза този курс с революцията от 2018 г., довела до промяна на управлението в Армения.
„За нашия народ демокрацията не е въпрос на обстоятелства. Тя е стратегически избор“, заяви арменският премиер. Той определи Европейския съюз като ключов партньор в програмата на страната за демократични реформи и каза, че целта е да бъде създадена алтернатива за арменското общество.
По думите му задълбочаването на връзките с Брюксел поставя въпроса за бъдещето на Армения в ръководения от Русия Евразийски икономически съюз. Пашинян призна, че страната ще трябва да направи избор, но подчерта, че решението трябва да бъде взето от арменския народ.
Напрежение с Москва
Европейският курс на Ереван се развива на фона на предупреждения от Москва за ответни мерки, включително възможно спиране на енергийните доставки. Пашинян заяви, че правителството му работи за диверсифициране на политическите и икономическите връзки на Армения.
„Когато в едни отношения липсва равновесие, винаги съществува риск“, каза той.
Премиерът отхвърли и предупреждението на бившия руски президент Дмитрий Медведев, че Армения може да се превърне в „следващата Украйна“. Пашинян заяви, че приоритетът му е укрепването на независимостта на страната и че никой не може да ограничи стремежа ѝ към по-голяма самостоятелност и интеграция.
Връзки с региона и европейския пазар
Пашинян посочи Грузия като пример, който влияе върху възприятията на арменските граждани за европейската перспектива. Според него успехът на Тбилиси по пътя към ЕС има значение и за обществената подкрепа за европейската ориентация на Армения.
През май Армения откри железопътната линия Ахалкалаки-Карс, която осигурява връзка с европейския пазар през Грузия и Турция. Пашинян обяви и планове за допълнителни маршрути през Азербайджан, Турция и Иран.
Източници: news.bg, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Баце ЕООД
12:09 04.11.2026
3 И какъв удар
Коментиран от #11, #22, #24
12:10 04.11.2026
4 Мич
Коментиран от #19
12:10 04.11.2026
5 Шопо
12:11 04.11.2026
6 Ооооо чудо
Коментиран от #35
12:11 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Старчо Сарача
12:12 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Балона се надува, надува
12:12 04.11.2026
11 Защо блатото нападна Украйна
До коментар #3 от "И какъв удар":Защо щеше да влезе в ЕС.
Коментиран от #28, #58
12:13 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Учуден
12:14 04.11.2026
15 Важното е и
12:14 04.11.2026
16 Още едни
12:15 04.11.2026
17 Хахахаха
12:15 04.11.2026
18 Професор
12:15 04.11.2026
19 Баце ЕООД
До коментар #4 от "Мич":Тва не са "факти", а "списки", "драски", "разказки" и други измислици около нещо което съществува
12:16 04.11.2026
20 Първо Армения става Азербайджанска
12:16 04.11.2026
21 ЧЕКАЙ ЧЕКАЙ МАЛКО
12:17 04.11.2026
22 Хахахаха
До коментар #3 от "И какъв удар":Няма как рашата да не я е страх. Когато демокрацията наближава границите на диктаторските държави, винаги ги е страх тези държави. Защото народа ще види, какво е да живееш под диктаторски ботуш.
12:18 04.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Къса Русофилска Памет
До коментар #3 от "И какъв удар":Това го разправяй на някой роден 2022. НАТО отказа членство на Украйна още 2007ма. Русия нападна Украйна 2014 след като марионетката на Кремъл се кандидатира за президент с обещанието че Украйна ще се присъедини към ЕС. След това се извъртя на 180 градуса, отказа членство и вместо това започна присъединяване към абсурдния Евразийски съюз на Путин. После протести, Майдан, бегане към Москва и война. Който както иска да си лъже. Хората помнят.
Коментиран от #42, #60
12:19 04.11.2026
25 Скоро
12:19 04.11.2026
26 Захарова - Москва ще отговори!
12:20 04.11.2026
27 604
Коментиран от #33
12:20 04.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Просто човек
12:21 04.11.2026
30 А ПОСЛЕ
12:21 04.11.2026
31 пешо
12:21 04.11.2026
32 ЕС без граници
12:22 04.11.2026
33 Затова пък
До коментар #27 от "604":Руснаците бягат в Армения от мобилизацията.
Хи хи хи хи
12:22 04.11.2026
34 Никой
Тези са ентусиасти.
Ами ако ги овладее Мафията, както при нас.
12:22 04.11.2026
35 Споко
До коментар #6 от "Ооооо чудо":До 2028 от скапания ЕС ще е останал само лош спомен.
12:22 04.11.2026
36 Русия повече няма да храни
12:22 04.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мутата
12:23 04.11.2026
39 Демократ
12:24 04.11.2026
40 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА ПРОПАГАНДАТА
12:25 04.11.2026
41 ххххх
Коментиран от #54
12:25 04.11.2026
42 Точно 6 пъти
До коментар #24 от "Къса Русофилска Памет":На най високо държавно ниво се обещаваше референдум в Украйна за НАТО и ЕС и никога не се направи! Включително и Зеленски го обещаваше преди президент да стане и 7 дни след като стана. Имаше ли?
12:26 04.11.2026
43 174
12:26 04.11.2026
44 1234
12:27 04.11.2026
45 😀😀😀УДАРА Е ЗА ЕС, И АРМЕНИЯ😀
...ЗА ТОВА САМО ЗА ЕДНА ГОДИНА В ГЕРМАНИЯ =24 000 ФИРМИ ОБЯВИХА ФАЛИТ !!!! 😀 ИКОНОМИЧЕСКИЯТ МАЗОХИЗЪМ НА ЕС ДОВЕДЕ ДО БАВЕН РАЗПАД ВЪВ ВСИЧКО ! А АРМЕНИЯ С БЛИКИРАНА ПРОДУКЦИЯ И ОТ ЕС, И ОТ РУСИЯ.
ЗА ТАЗИ ГОДИНА 🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ !!!
12:27 04.11.2026
46 ежко
12:29 04.11.2026
47 И АРМЕНЦИТЕ ИМ НАМЕРИХА ПРЕДАТЕЛ
12:31 04.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Руският президент Владимир Путин
Коментиран от #63
12:32 04.11.2026
50 Една мисъл не ми дава мира
12:34 04.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ще има и други
12:35 04.11.2026
53 ЕС търси нова плячка
12:37 04.11.2026
54 Да допуснем,че поканят и... Китай!
До коментар #41 от "ххххх":Си,директно,ще се изсмее...!
Да носи на гърба си,загиващи икономики...?!
Ооо...неее...!
12:37 04.11.2026
55 Объркване
Коментиран от #59
12:41 04.11.2026
56 !!!?
12:44 04.11.2026
57 РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
12:45 04.11.2026
58 Защото щеше да влезе в НАТО
До коментар #11 от "Защо блатото нападна Украйна":Това е записано и в украинската конституция.
А сега, ако имаш необходимото оборудване, си представи какво би направила Америка ако Канада или Мексико искат да влязат във военен съюз с Русия или Китай.
Все някой трябва да ви обяснява очевадни неща.
12:46 04.11.2026
59 вЕрно ли
До коментар #55 от "Объркване":Я вземи една геологическа карта, погледни и после говори. Става ли?
12:46 04.11.2026
60 В украинската конституция
До коментар #24 от "Къса Русофилска Памет":членството в НАТО е записано като цел.
Айде бегай сега и я нАмери и я прОчети.
Все някой трябва да ви отваря очите.
И да не си мислиш, че НАТО или Западът ще е против приемането на Украйна, голяма държава и съсед на Русия?
Коментиран от #61
12:49 04.11.2026
61 лъжеш
До коментар #60 от "В украинската конституция":Чогледнах. Няма го.
12:50 04.11.2026
62 БРАВО НА АРМЕНИЯ
ОТ КРЕМЪЛСКАТА ЧУМА.
12:51 04.11.2026
63 Тоест ако Армения
До коментар #49 от "Руският президент Владимир Путин":влезе в ЕС няма да и разрешад да си продава плодовете в ЕС а няма да може и да ги продава в Русия.
12:52 04.11.2026