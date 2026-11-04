Sky News: Загубата на Тръмп може да донесе нови кризи

Победата на Демократическата партия в двете камари на Конгреса превърна междинните избори в тежък политически удар за президента Доналд Тръмп. Оттук нататък той ще трябва да управлява с Камара на представителите и Сенат, контролирани от опозицията.

Резултатът означава разследвания, бюджетни ограничения и политическа блокада, които могат да попречат на президента да прокарва вътрешнополитическия си дневен ред. Демократите ще ръководят комисиите в Конгреса и ще разполагат с по-силни инструменти за контрол върху администрацията.

По-малко ограничения извън страната

В анализ на Sky News журналистът Доминик Уагхорн предупреждава, че загубата на Тръмп у дома може да го насочи към по-активни действия на международната сцена. Според публикацията президентът има по-широки възможности за едностранни решения във външната политика, отколкото при управлението на вътрешните въпроси.

„Външната политика като средство за справяне е опасна“ за най-могъщия лидер в света, пише Sky News. В същото време Тръмп вече няма да се съобразява с необходимостта да води нова предизборна кампания за Белия дом в рамките на настоящия си мандат.

Именно тази комбинация според анализа може да увеличи риска от демонстративни ходове зад граница. Възможните сценарии включват нови мирни споразумения и зрелищни срещи с лидери като Ким Чен Ун, Владимир Путин и Си Дзинпин.

Иран остава възможна точка на напрежение

Sky News допуска и противоположен сценарий - засилване на напрежението с Иран. В анализа се посочва, че Тръмп може да бъде подложен на натиск от съюзници, които го виждат като президент, способен да нанесе удар по иранския режим. Не се изключва и възможността за нови конфликти.

Медията свързва изборната загуба на републиканците с последиците от управлението на Тръмп, включително с поскъпването на живота. Според анализа обаче няма признаци президентът да поеме политическа отговорност. По-вероятно било той да прехвърля вината върху други и да удвои усилията си да остане в центъра на общественото внимание.

Предстои сблъсък с Конгреса

Победата на демократите не отнема президентските правомощия на Тръмп, но променя политическата среда около него. Новото мнозинство ще може да блокира законодателни инициативи, да контролира бюджетния процес и да засили надзора върху администрацията.

Така следващите две години се очертават като период на разделено управление и постоянен сблъсък между Белия дом и Капитолийския хълм. Докато Конгресът се опитва да ограничи президента във Вашингтон, Тръмп ще запази значителна свобода за действия извън страната - именно затова Sky News предупреждава за възможни нови сътресения по света.

Източници: news.bg, news.sky.com, apnews.com