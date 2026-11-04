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Sky News: Загубата на Тръмп може да донесе нови кризи

Sky News: Загубата на Тръмп може да донесе нови кризи

4 Ноември, 2026 13:43 1 195 15

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  • междинни избори-
  • външна политика-
  • скай нюз

Демократите поеха контрола над Конгреса, но президентът запазва значителни правомощия във външната политика, анализът предупреждава за възможна ескалация извън САЩ

Sky News: Загубата на Тръмп може да донесе нови кризи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Победата на Демократическата партия в двете камари на Конгреса превърна междинните избори в тежък политически удар за президента Доналд Тръмп. Оттук нататък той ще трябва да управлява с Камара на представителите и Сенат, контролирани от опозицията.

Резултатът означава разследвания, бюджетни ограничения и политическа блокада, които могат да попречат на президента да прокарва вътрешнополитическия си дневен ред. Демократите ще ръководят комисиите в Конгреса и ще разполагат с по-силни инструменти за контрол върху администрацията.

По-малко ограничения извън страната

В анализ на Sky News журналистът Доминик Уагхорн предупреждава, че загубата на Тръмп у дома може да го насочи към по-активни действия на международната сцена. Според публикацията президентът има по-широки възможности за едностранни решения във външната политика, отколкото при управлението на вътрешните въпроси.

„Външната политика като средство за справяне е опасна“ за най-могъщия лидер в света, пише Sky News. В същото време Тръмп вече няма да се съобразява с необходимостта да води нова предизборна кампания за Белия дом в рамките на настоящия си мандат.

Именно тази комбинация според анализа може да увеличи риска от демонстративни ходове зад граница. Възможните сценарии включват нови мирни споразумения и зрелищни срещи с лидери като Ким Чен Ун, Владимир Путин и Си Дзинпин.

Иран остава възможна точка на напрежение

Sky News допуска и противоположен сценарий - засилване на напрежението с Иран. В анализа се посочва, че Тръмп може да бъде подложен на натиск от съюзници, които го виждат като президент, способен да нанесе удар по иранския режим. Не се изключва и възможността за нови конфликти.

Медията свързва изборната загуба на републиканците с последиците от управлението на Тръмп, включително с поскъпването на живота. Според анализа обаче няма признаци президентът да поеме политическа отговорност. По-вероятно било той да прехвърля вината върху други и да удвои усилията си да остане в центъра на общественото внимание.

Предстои сблъсък с Конгреса

Победата на демократите не отнема президентските правомощия на Тръмп, но променя политическата среда около него. Новото мнозинство ще може да блокира законодателни инициативи, да контролира бюджетния процес и да засили надзора върху администрацията.

Така следващите две години се очертават като период на разделено управление и постоянен сблъсък между Белия дом и Капитолийския хълм. Докато Конгресът се опитва да ограничи президента във Вашингтон, Тръмп ще запази значителна свобода за действия извън страната - именно затова Sky News предупреждава за възможни нови сътресения по света.

Източници: news.bg, news.sky.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще бомби пак

    4 5 Отговор
    Аятоласи

    Коментиран от #7

    13:45 04.11.2026

  • 2 САЩисан вие на поляна

    13 3 Отговор
    Гражданска война. 42 трилиона дълг. Само лихвите не можем да обслужим. Главницата расте всяка минута

    13:45 04.11.2026

  • 3 Гост

    3 5 Отговор
    Както казваше бай Тошо преди повече от 50 години,то и на коча мдте се клатят, ама не падат!

    Коментиран от #6

    13:47 04.11.2026

  • 4 Пушия приключи

    2 5 Отговор
    С 1 дума предизвестен енд ( край ) Радо к ре те на тоже

    13:49 04.11.2026

  • 5 Пич

    6 0 Отговор
    Както казва Хорхе Букай в книгата си - Е митто дел Одиоза Фортуна:
    - Вола, вола - под полата!!?

    13:49 04.11.2026

  • 6 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    То на бай ти Тошо цялата държава падна.

    Коментиран от #9

    13:49 04.11.2026

  • 7 иван костов

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ще бомби пак":

    Това бомбене му загуби изборите! Обикновеният американец го интересува цената на колонката, нищо друго! Бързо бяха забравени добрите неща, които се случиха във вътрешността политика!

    13:54 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Ей точно това е разликата, между бай Тошо и жълтопаветниците - на бай Тошо държавата беше и винаги е била само една - България, която все още мърда, не сте успели да я съсипете напълно. За жълтопаветниците е "държавата на бай Тошо". За тях България започва от 1989, нищо че както казваше Боце, това което е построено от оная старата България, днес даже не можете да го боядисате. Въпрос на възгледи, начин на мислене, патриотизъм и други такива неевропейски ценности...

    13:59 04.11.2026

  • 10 Много Известен Съветски Актьор

    1 1 Отговор
    Малко да му "свият сърмите" на Бай Дончо, че нещо много взе да се "заиграва" с Путин. Но, ако иска да удря отново Иран- да му дадат.

    14:02 04.11.2026

  • 11 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    Дони се взе за Господар на цялата планета вьо шнок 🤣,интересно ми е този път в края на мандата му как ще ги изгонят .Крайно време е по цял свят не само в Америка да се забрани кандидатурата на дъртофели имат опит и с Байдън ,този обаче е по опасен.

    14:06 04.11.2026

  • 12 Гошо

    1 1 Отговор
    Това тъкмо ще даде въздух на Зеленски да се откаже от преговорите или поне да ги превърне в цирк

    14:08 04.11.2026

  • 13 Възраждане

    1 0 Отговор
    Оооо бъдете сигурни. Оранжевият сега ще се развихри. Той е като луд с картечница

    14:12 04.11.2026

  • 14 Ще има: "Вече свърши хубавото

    2 0 Отговор
    време и дела валят "
    Далаверите на Зетьок, Витьок и Мъск са сложени не под лупа, а под микроскоп.

    14:23 04.11.2026

  • 15 Дреме му на Тръмп

    0 0 Отговор
    Загубата е за Републиканската партия. Тръмп след 2 години сдава поста и ще пише книга колко е велик.

    14:37 04.11.2026