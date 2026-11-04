Sky News: Загубата на Тръмп може да донесе нови кризи

Победата на Демократическата партия в двете камари на Конгреса превърна междинните избори в тежък политически удар за президента Доналд Тръмп. Оттук нататък той ще трябва да управлява с Камара на представителите и Сенат, контролирани от опозицията.
Резултатът означава разследвания, бюджетни ограничения и политическа блокада, които могат да попречат на президента да прокарва вътрешнополитическия си дневен ред. Демократите ще ръководят комисиите в Конгреса и ще разполагат с по-силни инструменти за контрол върху администрацията.
По-малко ограничения извън страната
В анализ на Sky News журналистът Доминик Уагхорн предупреждава, че загубата на Тръмп у дома може да го насочи към по-активни действия на международната сцена. Според публикацията президентът има по-широки възможности за едностранни решения във външната политика, отколкото при управлението на вътрешните въпроси.
„Външната политика като средство за справяне е опасна“ за най-могъщия лидер в света, пише Sky News. В същото време Тръмп вече няма да се съобразява с необходимостта да води нова предизборна кампания за Белия дом в рамките на настоящия си мандат.
Именно тази комбинация според анализа може да увеличи риска от демонстративни ходове зад граница. Възможните сценарии включват нови мирни споразумения и зрелищни срещи с лидери като Ким Чен Ун, Владимир Путин и Си Дзинпин.
Иран остава възможна точка на напрежение
Sky News допуска и противоположен сценарий - засилване на напрежението с Иран. В анализа се посочва, че Тръмп може да бъде подложен на натиск от съюзници, които го виждат като президент, способен да нанесе удар по иранския режим. Не се изключва и възможността за нови конфликти.
Медията свързва изборната загуба на републиканците с последиците от управлението на Тръмп, включително с поскъпването на живота. Според анализа обаче няма признаци президентът да поеме политическа отговорност. По-вероятно било той да прехвърля вината върху други и да удвои усилията си да остане в центъра на общественото внимание.
Предстои сблъсък с Конгреса
Победата на демократите не отнема президентските правомощия на Тръмп, но променя политическата среда около него. Новото мнозинство ще може да блокира законодателни инициативи, да контролира бюджетния процес и да засили надзора върху администрацията.
Така следващите две години се очертават като период на разделено управление и постоянен сблъсък между Белия дом и Капитолийския хълм. Докато Конгресът се опитва да ограничи президента във Вашингтон, Тръмп ще запази значителна свобода за действия извън страната - именно затова Sky News предупреждава за възможни нови сътресения по света.
Източници: news.bg, news.sky.com, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще бомби пак
Коментиран от #7
13:45 04.11.2026
2 САЩисан вие на поляна
13:45 04.11.2026
3 Гост
Коментиран от #6
13:47 04.11.2026
4 Пушия приключи
13:49 04.11.2026
5 Пич
- Вола, вола - под полата!!?
13:49 04.11.2026
6 Ами
До коментар #3 от "Гост":То на бай ти Тошо цялата държава падна.
Коментиран от #9
13:49 04.11.2026
7 иван костов
До коментар #1 от "Ще бомби пак":Това бомбене му загуби изборите! Обикновеният американец го интересува цената на колонката, нищо друго! Бързо бяха забравени добрите неща, които се случиха във вътрешността политика!
13:54 04.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
До коментар #6 от "Ами":Ей точно това е разликата, между бай Тошо и жълтопаветниците - на бай Тошо държавата беше и винаги е била само една - България, която все още мърда, не сте успели да я съсипете напълно. За жълтопаветниците е "държавата на бай Тошо". За тях България започва от 1989, нищо че както казваше Боце, това което е построено от оная старата България, днес даже не можете да го боядисате. Въпрос на възгледи, начин на мислене, патриотизъм и други такива неевропейски ценности...
13:59 04.11.2026
10 Много Известен Съветски Актьор
14:02 04.11.2026
11 Соваж бейби
14:06 04.11.2026
12 Гошо
14:08 04.11.2026
13 Възраждане
14:12 04.11.2026
14 Ще има: "Вече свърши хубавото
Далаверите на Зетьок, Витьок и Мъск са сложени не под лупа, а под микроскоп.
14:23 04.11.2026
15 Дреме му на Тръмп
14:37 04.11.2026