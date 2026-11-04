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Крим остана без ток след украински удари, Русия обяви спешни мерки
  Тема: Украйна

Крим остана без ток след украински удари, Русия обяви спешни мерки

4 Ноември, 2026 15:19 1 020 17

  • крим-
  • електроснабдяване-
  • украински удари-
  • енергийна инфраструктура-
  • руско-украинска война

Руското Министерство на енергетиката съобщи, че са засегнати енергийни съоръжения и са въведени графици за временни прекъсвания

Крим остана без ток след украински удари, Русия обяви спешни мерки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Електроснабдяването в Крим е прекъснато след украински удари по енергийни съоръжения, съобщи руското Министерство на енергетиката. Властите заявиха, че работят по възстановяването на тока на анексирания от Русия през 2014 г. полуостров.

Министерството не уточни колко домакинства са засегнати. В Крим живеят около 2,5 милиона души.

За да бъде ограничено натоварването на мрежата и да започне поетапно възстановяване на електроснабдяването, са въведени графици за временно спиране на електричеството.

„За да се справим с последиците от атаката възможно най-бързо и постепенно да бъде възстановено електроснабдяването, са въведени графици за временно прекъсване на електричеството“, съобщи руското Министерство на енергетиката.

Изявлението беше цитирано от ТАСС. В него не се посочват конкретни места в Крим, на които електрозахранването е прекъснато, нито се дават подробности за щетите по съоръженията.

Подобни прекъсвания и през предходния месец

Крим често е обект на украински атаки. Киев заявява, че нанася удари в отговор на руската офанзива.

През предходния месец подобна атака доведе до прекъсване на водоснабдяването и електроснабдяването на полуострова, съобщиха назначените от Москва власти.

Украйна от своя страна осъди руските атаки срещу енергийната си мрежа. Те оставиха без електричество много места в страната на фона на понижаването на температурите и наближаването на зимата.

Към момента руските власти не са съобщили кога се очаква електроснабдяването в Крим да бъде напълно възстановено.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Много Известен Съветски Актьор

    6 9 Отговор
    С тока е така. Първо го няма на едно място, после на друго. Като с бензина.

    15:24 04.11.2026

  • 4 стоян георгиев

    8 11 Отговор
    Нищо им няма.те така искаха от началото.

    15:25 04.11.2026

  • 5 Напиши статия за

    8 8 Отговор
    "Горящи барикади и в Швейцария: протести срещу скъпотията прераснаха в сблъсъци в Цюрих и Базел"

    Коментиран от #15

    15:26 04.11.2026

  • 6 Мира ботокса мисирката от нова телевизия

    12 1 Отговор
    За Българите живеещи в Крим нещо няма ли да кажете.

    15:27 04.11.2026

  • 7 Таман ги научиха без бензин!

    3 8 Отговор
    Сега и без ток, значи и без вода

    15:30 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ну, погоди

    5 3 Отговор
    Демилитаризацията на у ррк и продължава

    15:45 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 След първия по-сериозен удар

    3 2 Отговор
    по Москва когато се вдигна тавана на една цистерна гледах клип с един млад московчанин. Култовата му реплика беше - Какво толкова сме им направили на украинците, че обстрелват Москва с дронове.

    15:57 04.11.2026

  • 15 Не ви стига боя

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Напиши статия за":

    от демократите днес май.....

    16:03 04.11.2026

  • 16 кой как се уреди

    0 0 Отговор
    На украйна нищо не и липсва.ЕС праща всичко.....

    Коментиран от #17

    16:22 04.11.2026

  • 17 Докато има още от

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "кой как се уреди":

    270-те милиарда руски замразени активи, ще е така.

    16:25 04.11.2026

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