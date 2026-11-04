Крим остана без ток след украински удари, Русия обяви спешни мерки

Електроснабдяването в Крим е прекъснато след украински удари по енергийни съоръжения, съобщи руското Министерство на енергетиката. Властите заявиха, че работят по възстановяването на тока на анексирания от Русия през 2014 г. полуостров.

Министерството не уточни колко домакинства са засегнати. В Крим живеят около 2,5 милиона души.

За да бъде ограничено натоварването на мрежата и да започне поетапно възстановяване на електроснабдяването, са въведени графици за временно спиране на електричеството.

„За да се справим с последиците от атаката възможно най-бързо и постепенно да бъде възстановено електроснабдяването, са въведени графици за временно прекъсване на електричеството“, съобщи руското Министерство на енергетиката.

Изявлението беше цитирано от ТАСС. В него не се посочват конкретни места в Крим, на които електрозахранването е прекъснато, нито се дават подробности за щетите по съоръженията.

Подобни прекъсвания и през предходния месец

Крим често е обект на украински атаки. Киев заявява, че нанася удари в отговор на руската офанзива.

През предходния месец подобна атака доведе до прекъсване на водоснабдяването и електроснабдяването на полуострова, съобщиха назначените от Москва власти.

Украйна от своя страна осъди руските атаки срещу енергийната си мрежа. Те оставиха без електричество много места в страната на фона на понижаването на температурите и наближаването на зимата.

Към момента руските власти не са съобщили кога се очаква електроснабдяването в Крим да бъде напълно възстановено.

Източници: bta.bg