Крим остана без ток след украински удари, Русия обяви спешни мерки

Електроснабдяването в Крим е прекъснато след украински удари по енергийни съоръжения, съобщи руското Министерство на енергетиката. Властите заявиха, че работят по възстановяването на тока на анексирания от Русия през 2014 г. полуостров.
Министерството не уточни колко домакинства са засегнати. В Крим живеят около 2,5 милиона души.
За да бъде ограничено натоварването на мрежата и да започне поетапно възстановяване на електроснабдяването, са въведени графици за временно спиране на електричеството.
Изявлението беше цитирано от ТАСС. В него не се посочват конкретни места в Крим, на които електрозахранването е прекъснато, нито се дават подробности за щетите по съоръженията.
Подобни прекъсвания и през предходния месец
Крим често е обект на украински атаки. Киев заявява, че нанася удари в отговор на руската офанзива.
През предходния месец подобна атака доведе до прекъсване на водоснабдяването и електроснабдяването на полуострова, съобщиха назначените от Москва власти.
Украйна от своя страна осъди руските атаки срещу енергийната си мрежа. Те оставиха без електричество много места в страната на фона на понижаването на температурите и наближаването на зимата.
Към момента руските власти не са съобщили кога се очаква електроснабдяването в Крим да бъде напълно възстановено.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Много Известен Съветски Актьор
15:24 04.11.2026
4 стоян георгиев
15:25 04.11.2026
5 Напиши статия за
Коментиран от #15
15:26 04.11.2026
6 Мира ботокса мисирката от нова телевизия
15:27 04.11.2026
7 Таман ги научиха без бензин!
15:30 04.11.2026
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12 Ну, погоди
15:45 04.11.2026
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14 След първия по-сериозен удар
15:57 04.11.2026
15 Не ви стига боя
До коментар #5 от "Напиши статия за":от демократите днес май.....
16:03 04.11.2026
16 кой как се уреди
Коментиран от #17
16:22 04.11.2026
17 Докато има още от
До коментар #16 от "кой как се уреди":270-те милиарда руски замразени активи, ще е така.
16:25 04.11.2026