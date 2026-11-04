Литва удари по предполагаема шпионска мрежа – изгони трима украински граждани

Литва експулсира трима украински граждани, заподозрени в изпълнение на платени задачи за враждебни чуждестранни разузнавателни служби. Имената им не се съобщават, а литовската разузнавателна служба ги е определила като заплаха за националната сигурност.

Разрешенията за временно пребиваване на тримата са отнети. Освен това им е наложена петгодишна забрана за влизане в Литва.

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„Лицата, представляващи заплаха за националната сигурност, са експулсирани от Литва и им е забранено да се връщат за пет години“, съобщи литовската разузнавателна служба.

Инструкциите са изпращани по Телеграм

Според службата украинските граждани са изпълнявали различни задачи срещу заплащане по поръчка на враждебни чуждестранни разузнавания. Инструкциите са им били изпращани чрез приложението Телеграм и други платформи за съобщения.

Литовските власти не са уточнили какви конкретни действия са извършвали тримата и не са посочили коя чуждестранна разузнавателна служба стои зад задачите. Не са съобщени и подробности за евентуално наказателно производство.

Литовската разузнавателна служба предупреди, че чуждестранните разузнавания често използват приложения за съобщения и социални мрежи, за да вербуват хора в други държави.

Литва предупреждава за шпионаж и саботаж

Литва граничи с руския ексклав Калининград, разположен на Балтийско море, както и с Беларус, съюзник на Русия. Правителството в столицата Вилнюс многократно е предупреждавало за нарастваща заплаха от шпионаж и саботажни действия.

Експулсирането засяга граждани на Украйна, която е близък партньор на Литва и вече близо пет години се отбранява срещу руската агресия. По официални данни в балтийската държава живеят около 52 000 украински бежанци.

Източници: elta.lt, archyvai.lrt.lt