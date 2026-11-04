Новини
Свят »
Литва »
Литва удари по предполагаема шпионска мрежа – изгони трима украински граждани
  Тема: Украйна

Литва удари по предполагаема шпионска мрежа – изгони трима украински граждани

4 Ноември, 2026 15:54 621 8

  • литва-
  • украинци-
  • шпионаж-
  • разузнавателни служби-
  • национална сигурност

Тримата са определени като заплаха за националната сигурност и са получили петгодишна забрана за влизане в страната

Литва удари по предполагаема шпионска мрежа – изгони трима украински граждани - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Литва експулсира трима украински граждани, заподозрени в изпълнение на платени задачи за враждебни чуждестранни разузнавателни служби. Имената им не се съобщават, а литовската разузнавателна служба ги е определила като заплаха за националната сигурност.

Разрешенията за временно пребиваване на тримата са отнети. Освен това им е наложена петгодишна забрана за влизане в Литва.

Още новини от Украйна

„Лицата, представляващи заплаха за националната сигурност, са експулсирани от Литва и им е забранено да се връщат за пет години“, съобщи литовската разузнавателна служба.

Инструкциите са изпращани по Телеграм

Според службата украинските граждани са изпълнявали различни задачи срещу заплащане по поръчка на враждебни чуждестранни разузнавания. Инструкциите са им били изпращани чрез приложението Телеграм и други платформи за съобщения.

Литовските власти не са уточнили какви конкретни действия са извършвали тримата и не са посочили коя чуждестранна разузнавателна служба стои зад задачите. Не са съобщени и подробности за евентуално наказателно производство.

Литовската разузнавателна служба предупреди, че чуждестранните разузнавания често използват приложения за съобщения и социални мрежи, за да вербуват хора в други държави.

Литва предупреждава за шпионаж и саботаж

Литва граничи с руския ексклав Калининград, разположен на Балтийско море, както и с Беларус, съюзник на Русия. Правителството в столицата Вилнюс многократно е предупреждавало за нарастваща заплаха от шпионаж и саботажни действия.

Експулсирането засяга граждани на Украйна, която е близък партньор на Литва и вече близо пет години се отбранява срещу руската агресия. По официални данни в балтийската държава живеят около 52 000 украински бежанци.

Източници: elta.lt, archyvai.lrt.lt


Литва
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    13 1 Отговор
    Чекай, чекай...!!!
    Я пак......!!!
    Не бяха ли руснаците врага, който праща шпиони......?!
    Украинците са ви съюзници бе, чшъъ......... будалите!!!

    Коментиран от #8

    15:59 04.11.2026

  • 3 Ха мит ха ни мит

    9 0 Отговор
    Изгонени ги всичките за да ви боли главата.

    16:01 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Петров

    2 1 Отговор
    А дали са били руско говорящи?

    Коментиран от #6, #7

    16:08 04.11.2026

  • 6 Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Петров":

    Със сигурност. Всички украинци говорят руски, даже и някои българи неукраинци.

    16:12 04.11.2026

  • 7 Бааширов

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Петров":

    Не, чисти украинци са си, говорещи руски!

    16:12 04.11.2026

  • 8 Кирчо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Има украинци, има и украинци. В статията става въпрос за украинци. Това обяснява всичко.

    16:15 04.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания