Литва удари по предполагаема шпионска мрежа – изгони трима украински граждани

Литва експулсира трима украински граждани, заподозрени в изпълнение на платени задачи за враждебни чуждестранни разузнавателни служби. Имената им не се съобщават, а литовската разузнавателна служба ги е определила като заплаха за националната сигурност.
Разрешенията за временно пребиваване на тримата са отнети. Освен това им е наложена петгодишна забрана за влизане в Литва.
„Лицата, представляващи заплаха за националната сигурност, са експулсирани от Литва и им е забранено да се връщат за пет години“, съобщи литовската разузнавателна служба.
Инструкциите са изпращани по Телеграм
Според службата украинските граждани са изпълнявали различни задачи срещу заплащане по поръчка на враждебни чуждестранни разузнавания. Инструкциите са им били изпращани чрез приложението Телеграм и други платформи за съобщения.
Литовските власти не са уточнили какви конкретни действия са извършвали тримата и не са посочили коя чуждестранна разузнавателна служба стои зад задачите. Не са съобщени и подробности за евентуално наказателно производство.
Литовската разузнавателна служба предупреди, че чуждестранните разузнавания често използват приложения за съобщения и социални мрежи, за да вербуват хора в други държави.
Литва предупреждава за шпионаж и саботаж
Литва граничи с руския ексклав Калининград, разположен на Балтийско море, както и с Беларус, съюзник на Русия. Правителството в столицата Вилнюс многократно е предупреждавало за нарастваща заплаха от шпионаж и саботажни действия.
Експулсирането засяга граждани на Украйна, която е близък партньор на Литва и вече близо пет години се отбранява срещу руската агресия. По официални данни в балтийската държава живеят около 52 000 украински бежанци.
Източници: elta.lt, archyvai.lrt.lt
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Я пак......!!!
Не бяха ли руснаците врага, който праща шпиони......?!
Украинците са ви съюзници бе, чшъъ......... будалите!!!
Коментиран от #8
15:59 04.11.2026
3 Ха мит ха ни мит
16:01 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Петров
Коментиран от #6, #7
16:08 04.11.2026
6 Кочо
До коментар #5 от "Петров":Със сигурност. Всички украинци говорят руски, даже и някои българи неукраинци.
16:12 04.11.2026
7 Бааширов
До коментар #5 от "Петров":Не, чисти украинци са си, говорещи руски!
16:12 04.11.2026
8 Кирчо
До коментар #2 от "Пич":Има украинци, има и украинци. В статията става въпрос за украинци. Това обяснява всичко.
16:15 04.11.2026