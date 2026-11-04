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Путин отправи силно послание към руснаците на Деня на народното единство

Путин отправи силно послание към руснаците на Деня на народното единство

4 Ноември, 2026 17:51 645 34

  • владимир путин-
  • русия-
  • ден на народното единство-
  • кремъл-
  • кузма минин

Руският президент говори на церемония в Кремъл по повод Деня на народното единство и положи цветя пред паметника на Минин и Пожарски

Путин отправи силно послание към руснаците на Деня на народното единство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата в историята си чрез сплотяване на хората, заяви президентът Владимир Путин на празнична церемония за връчване на награди в Кремъл по повод Деня на народното единство.

„С каквито и предизвикателства да се е сблъсквала нашата страна, руската държавност, отговорът винаги е идвал от сплотените хора, общата и непобедима воля, както и от стремежа самостоятелно да определяме съдбата си“, каза Путин, цитиран от ТАСС.

Руският президент посочи, че този принцип се е проявявал през 1612 г., през XIX и XX век, както и в наши дни. По думите му в Деня на народното единство са отразени „нашата велика история, нашите ценности и нашият национален характер“.

Празникът е свързан със събитията от 1612 г.

Денят на народното единство се отбелязва в Русия на 4 ноември. Учреден по инициатива на Междурелигиозния съвет на Русия, празникът е честван за първи път през 2005 г.

Датата е свързана с освобождаването на Москва през 1612 г. от народното опълчение, ръководено от Кузма Минин и княз Дмитрий Пожарски. Събитията са част от периода на вътрешни размирици и чужда военна намеса, известен като Смутното време.

„Този празник ознаменува нашата искрена и дълбока любов към родината, дълга ни към отечеството за съдбата на нашия народ“, допълни Путин.

Путин положи цветя на Червения площад

По случай националния празник руският президент положи цветя пред паметника на Кузма Минин и княз Дмитрий Пожарски на Червения площад в Москва. В церемонията участваха представители на религиозните общности, както и на обществени и младежки организации.

Путин заяви, че през 1612 г. хора от различни националности и вероизповедания са сложили край на междуособиците и вътрешния смут, възстановили са държавността и законната власт.

„Руската култура, традиции и ценности обединяват много хора по целия свят“, каза още руският президент.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Въздух

    13 6 Отговор
    Под налягане

    17:54 04.11.2026

  • 3 Отец Дионисий

    8 13 Отговор
    Путин е единственият защитник на православието срещу сатанинските секти в Брюксел.

    Коментиран от #12, #30, #31

    17:54 04.11.2026

  • 4 Цветанов

    13 8 Отговор
    Няма по-пр ст лидер на земята

    Коментиран от #21

    17:54 04.11.2026

  • 5 Истината

    9 8 Отговор
    Скоро гледах видео от скрита камера в един асансьор, в който закачат портрет на Владко Путин и записват реакциите на хората... Някой го псуваха, други го плюха, трети извръщаха глави, а младите му се подиграваха..... Сигурно им се повръща и на руснаците от него....

    Коментиран от #13, #14, #33

    17:55 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Северно кавказец,

    8 5 Отговор
    Бурят, чукча, якут, татарин.....искаме отделяне от руZкото блато и нашите богатства като нефт, газ, злато, диаманти....да принадлежат на нашите народи, а не на руснаците, които само колониално ни ограбнат.

    17:56 04.11.2026

  • 8 Гост

    7 3 Отговор
    Поредното къпане на бараните..то и на безмълвното племе друго му не трябва.

    17:57 04.11.2026

  • 9 Пенчо

    4 4 Отговор
    Много рехаво върви оплюването!

    17:57 04.11.2026

  • 10 Не е пряко излъчване

    6 5 Отговор
    Запис е.
    Путин цял ден реве и трепери от яд в бункера, след като демократите в САЩ му развалиха плановете.

    17:58 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Герги

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    за това ли го трепе здраво...християнството..

    17:58 04.11.2026

  • 13 Аз пък гледай със снимка на Наркоса

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Всички го паСуваха, без изключение

    17:59 04.11.2026

  • 14 Копейка

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Само ние си искаме да ни управлява един вожд над 27г.
    Нормалните го плюят

    17:59 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този

    8 3 Отговор
    е смешния двойник-косатка!Разпознавайте вече!

    18:00 04.11.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 4 Отговор
    Спукаха го от бомбене

    18:00 04.11.2026

  • 18 Софето

    4 1 Отговор
    Тея смешници и празник ли имат

    18:01 04.11.2026

  • 19 Съдбата на 200мил. души,

    4 1 Отговор
    се определя от един человек.Това добре ли е ?

    18:01 04.11.2026

  • 20 ПИ и МС

    3 1 Отговор
    изпратиха ли сърдечни поздрави с любов?

    18:02 04.11.2026

  • 21 Има, има

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Цветанов":

    И то много. Погледни наоколо

    18:02 04.11.2026

  • 22 Безспорни факти

    6 1 Отговор
    Такова племе руснаци няма и никога не е имало, както и славяни. На територията на РФ живеят татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахстанци, ингуши, кумици, таджики, лезгинци, узбеци, осетинци, кабардинци, буряти, якути, балкарци, карачаевци, марийци, удмурти, калмики, коми, мордовци, тувинци, ногайци, черкези, хакаси, алтайци, ненци, евенки, чукчи, карелци, ханти, манси, коряки ... и още десетки народи, поробени от московските васали на Монголската Империя.

    18:02 04.11.2026

  • 23 Ква таз

    5 1 Отговор
    Прръдня?

    18:03 04.11.2026

  • 24 Двете най-пропаднали държави на света

    4 1 Отговор
    Радева България
    Путинова Роccийска федерация

    18:03 04.11.2026

  • 25 Ще бори ли

    4 0 Отговор
    колективния запад,ту със САЩ,ту без САЩ?

    18:03 04.11.2026

  • 26 Разбрал

    4 1 Отговор
    Кухи фрази от устата на един все по-изкуфяваш човек!
    Той и режимът му са вече пътници, но все още не са го осъзнали!

    18:03 04.11.2026

  • 27 Ачо

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "!!!?":

    Ватенките ги копат общо.Затова не може да им се хване бройката.

    18:04 04.11.2026

  • 28 Русия днес е ФАШИСТКА държава в действие

    4 1 Отговор
    Войната в Украйна няма да приключи, докато Путин не постигне фашистките си цели или докато фашистка Русия не бъде разгромена ...!!!

    А целите на Путин са ликвидирането на държавата Украйна и украинския суверенитет с възстановяването на руския контрол и подчинение на Украйна, затова западните лидери трябва да са наясно и да престанат да се заблуждават, че разговори за мир с Путин могат да доведат до прекратяване на войната...!!!

    НЕ..!!! Амбициите на Путин и на Кремъл не се ограничават само до Украйна, А са за възстановяване на по-мащабното руско влияние и в Европа и за промяна, контрол и подчинение на Москва и на страните от Източна Европа да са отново под руски контрол и влияние !!!

    Но най голямата цел на Путин, която беше ясно формулирана от него в речта му във Валдай е същата и съвпада с целите които е имал някога и Хитлер – създаването на “Нов световен ред“ и промяна на целия сега съществуващ световен ред с руска хегемония над света...!

    18:05 04.11.2026

  • 29 Якут

    2 1 Отговор
    За мен не се отнася!

    18:05 04.11.2026

  • 30 Поп киро КГБ-то

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    И полковник гундяев така казва, докато извършва контрабанда на алкохол, цигари, оръжия, наркотици и жива плът, предрешен в женска рокля и калимявка.

    18:06 04.11.2026

  • 31 Аз мязам на Путин

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    5 пъти повече от тоя на снимката горе.

    18:07 04.11.2026

  • 32 Един

    2 0 Отговор
    на стълба с климатик,повече прилича на Путин!

    18:07 04.11.2026

  • 33 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    И съм го гледал това видео, но беше доста отдавна.
    Малко прииначаваш нещата, доста пропускаш, но няма значение.
    Ако срещнеш някой руснак го попитай, дали иска да живее
    както през деветдесетте години на миналия век.
    Тогава ще разбереш защо руснаците си харесват Путин.

    18:10 04.11.2026

  • 34 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    А ние тук си имаме веч Хелоуин и кокакола Коледа ,прайдове и няколко рода мъжки женски смесени кой кога му е кеф ,според настроението ама най важното е че си имаме и банани

    18:11 04.11.2026

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