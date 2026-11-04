Путин отправи силно послание към руснаците на Деня на народното единство

Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата в историята си чрез сплотяване на хората, заяви президентът Владимир Путин на празнична церемония за връчване на награди в Кремъл по повод Деня на народното единство.
„С каквито и предизвикателства да се е сблъсквала нашата страна, руската държавност, отговорът винаги е идвал от сплотените хора, общата и непобедима воля, както и от стремежа самостоятелно да определяме съдбата си“, каза Путин, цитиран от ТАСС.
Руският президент посочи, че този принцип се е проявявал през 1612 г., през XIX и XX век, както и в наши дни. По думите му в Деня на народното единство са отразени „нашата велика история, нашите ценности и нашият национален характер“.
Празникът е свързан със събитията от 1612 г.
Денят на народното единство се отбелязва в Русия на 4 ноември. Учреден по инициатива на Междурелигиозния съвет на Русия, празникът е честван за първи път през 2005 г.
Датата е свързана с освобождаването на Москва през 1612 г. от народното опълчение, ръководено от Кузма Минин и княз Дмитрий Пожарски. Събитията са част от периода на вътрешни размирици и чужда военна намеса, известен като Смутното време.
„Този празник ознаменува нашата искрена и дълбока любов към родината, дълга ни към отечеството за съдбата на нашия народ“, допълни Путин.
Путин положи цветя на Червения площад
По случай националния празник руският президент положи цветя пред паметника на Кузма Минин и княз Дмитрий Пожарски на Червения площад в Москва. В церемонията участваха представители на религиозните общности, както и на обществени и младежки организации.
Путин заяви, че през 1612 г. хора от различни националности и вероизповедания са сложили край на междуособиците и вътрешния смут, възстановили са държавността и законната власт.
„Руската култура, традиции и ценности обединяват много хора по целия свят“, каза още руският президент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Въздух
17:54 04.11.2026
3 Отец Дионисий
Коментиран от #12, #30, #31
17:54 04.11.2026
4 Цветанов
Коментиран от #21
17:54 04.11.2026
5 Истината
Коментиран от #13, #14, #33
17:55 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Северно кавказец,
17:56 04.11.2026
8 Гост
17:57 04.11.2026
9 Пенчо
17:57 04.11.2026
10 Не е пряко излъчване
Путин цял ден реве и трепери от яд в бункера, след като демократите в САЩ му развалиха плановете.
17:58 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Герги
До коментар #3 от "Отец Дионисий":за това ли го трепе здраво...християнството..
17:58 04.11.2026
13 Аз пък гледай със снимка на Наркоса
До коментар #5 от "Истината":Всички го паСуваха, без изключение
17:59 04.11.2026
14 Копейка
До коментар #5 от "Истината":Само ние си искаме да ни управлява един вожд над 27г.
Нормалните го плюят
17:59 04.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този
18:00 04.11.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
18:00 04.11.2026
18 Софето
18:01 04.11.2026
19 Съдбата на 200мил. души,
18:01 04.11.2026
20 ПИ и МС
18:02 04.11.2026
21 Има, има
До коментар #4 от "Цветанов":И то много. Погледни наоколо
18:02 04.11.2026
22 Безспорни факти
18:02 04.11.2026
23 Ква таз
18:03 04.11.2026
24 Двете най-пропаднали държави на света
Путинова Роccийска федерация
18:03 04.11.2026
25 Ще бори ли
18:03 04.11.2026
26 Разбрал
Той и режимът му са вече пътници, но все още не са го осъзнали!
18:03 04.11.2026
27 Ачо
До коментар #15 от "!!!?":Ватенките ги копат общо.Затова не може да им се хване бройката.
18:04 04.11.2026
28 Русия днес е ФАШИСТКА държава в действие
А целите на Путин са ликвидирането на държавата Украйна и украинския суверенитет с възстановяването на руския контрол и подчинение на Украйна, затова западните лидери трябва да са наясно и да престанат да се заблуждават, че разговори за мир с Путин могат да доведат до прекратяване на войната...!!!
НЕ..!!! Амбициите на Путин и на Кремъл не се ограничават само до Украйна, А са за възстановяване на по-мащабното руско влияние и в Европа и за промяна, контрол и подчинение на Москва и на страните от Източна Европа да са отново под руски контрол и влияние !!!
Но най голямата цел на Путин, която беше ясно формулирана от него в речта му във Валдай е същата и съвпада с целите които е имал някога и Хитлер – създаването на “Нов световен ред“ и промяна на целия сега съществуващ световен ред с руска хегемония над света...!
18:05 04.11.2026
29 Якут
18:05 04.11.2026
30 Поп киро КГБ-то
До коментар #3 от "Отец Дионисий":И полковник гундяев така казва, докато извършва контрабанда на алкохол, цигари, оръжия, наркотици и жива плът, предрешен в женска рокля и калимявка.
18:06 04.11.2026
31 Аз мязам на Путин
До коментар #3 от "Отец Дионисий":5 пъти повече от тоя на снимката горе.
18:07 04.11.2026
32 Един
18:07 04.11.2026
33 Ами
До коментар #5 от "Истината":И съм го гледал това видео, но беше доста отдавна.
Малко прииначаваш нещата, доста пропускаш, но няма значение.
Ако срещнеш някой руснак го попитай, дали иска да живее
както през деветдесетте години на миналия век.
Тогава ще разбереш защо руснаците си харесват Путин.
18:10 04.11.2026
34 Kaлпазанин
18:11 04.11.2026