Путин отправи силно послание към руснаците на Деня на народното единство

Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата в историята си чрез сплотяване на хората, заяви президентът Владимир Путин на празнична церемония за връчване на награди в Кремъл по повод Деня на народното единство.

„С каквито и предизвикателства да се е сблъсквала нашата страна, руската държавност, отговорът винаги е идвал от сплотените хора, общата и непобедима воля, както и от стремежа самостоятелно да определяме съдбата си“, каза Путин, цитиран от ТАСС.

Руският президент посочи, че този принцип се е проявявал през 1612 г., през XIX и XX век, както и в наши дни. По думите му в Деня на народното единство са отразени „нашата велика история, нашите ценности и нашият национален характер“.

Празникът е свързан със събитията от 1612 г.

Денят на народното единство се отбелязва в Русия на 4 ноември. Учреден по инициатива на Междурелигиозния съвет на Русия, празникът е честван за първи път през 2005 г.

Датата е свързана с освобождаването на Москва през 1612 г. от народното опълчение, ръководено от Кузма Минин и княз Дмитрий Пожарски. Събитията са част от периода на вътрешни размирици и чужда военна намеса, известен като Смутното време.

„Този празник ознаменува нашата искрена и дълбока любов към родината, дълга ни към отечеството за съдбата на нашия народ“, допълни Путин.

Путин положи цветя на Червения площад

По случай националния празник руският президент положи цветя пред паметника на Кузма Минин и княз Дмитрий Пожарски на Червения площад в Москва. В церемонията участваха представители на религиозните общности, както и на обществени и младежки организации.

Путин заяви, че през 1612 г. хора от различни националности и вероизповедания са сложили край на междуособиците и вътрешния смут, възстановили са държавността и законната власт.

„Руската култура, традиции и ценности обединяват много хора по целия свят“, каза още руският президент.