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Над 1,4 млн украинци в Германия: къде и как живеят
  Тема: Украйна

Над 1,4 млн украинци в Германия: къде и как живеят

4 Ноември, 2026 19:34 670 20

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До февруари 2022 в Германия живееха около 150 хиляди украински граждани. Към края на 2025 техният брой се увеличи до над 1,4 млн. Къде и как живеят украинците във Федералната република?

Над 1,4 млн украинци в Германия: къде и как живеят - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година принуди милиони украинци да напуснат родината си. Повечето от тях намериха убежище в Европа, а най-много са приети от Германия – в края на 2025 година във Федералната република са живели над 1,4 милиона украинци без германско гражданство. Данните са от Централния регистър на чужденците в Германия.

Какъв е статутът на украинските граждани в Германия

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В края на 2021 година като живеещи в Германия са били регистрирани над 155 000 граждани на Украйна, които не са имали германски паспорт. При това над 80 000 от тях са имали право на постоянно пребиваване. Четири години по-късно украинците в Германия надвишават 1,4 милиона, като над един милион са със статут, позволяващ им да живеят легално на територията на страната и издаден по хуманитарни, политически или международноправни основания.

На 4 март 2022 година, осем дни след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, ЕС взе решение да предостави временна защита на украинците, бягащи от войната. С този статут може легално да се живее и работи без специално разрешение, да се получават медицински услуги, а в случай на необходимост – и социални плащания и помощи за наема и отоплението.

Неотдавнашно решение на Съвета на ЕС удължи временната защита за украинците до март 2028 година. Същевременно обаче бе въведено ограничение за подлежащите на военна служба – сега за да получат временна защита, те трябва да докажат, че или военните задължения не ги засягат, или че са освободени от тях. Това изискване не се отнася за тези, които вече живеят в ЕС.

В кои германски провинции и градове живеят най-много украинци

По данни от 31 декември 2025 година, почти 80 процента от украинците, живеещи в Германия, са в бившите западни провинции на страната. Около 15 процента са регистрирани в източните провинции, а останалите – в Берлин.

Най-много са украинците без германско гражданство в провинция Северен Рейн-Вестфалия – 288 310. Следва Бавария с 213 075 души и Баден-Вюртемберг със 189 460. На последно място е Бремен – с 15 565 души.

Сред германските градове, в които живеят най-много украинци, на първо място е Берлин с 81 000 души, на второ - Хамбург с 38 465 и на трето - Мюнхен с 31 025.

Как украинците стават германски граждани

Броят на украинците с германско гражданство расте от години. През 2025 германски паспорт са получили 10 582 украинци, което е почти с 20 процента повече, отколкото през 2024, и 2,5 пъти повече, отколкото десет години по-рано. Издаването на паспорти бе ускорено чрез реформата в законодателството за германското гражданство.

От 2024 година минималният срок на легално пребиваване в страната, за да може да се получи паспорт, бе намален от осем на пет години. Освен това не е необходим отказ от предишното гражданство.

По данни на вестник "Ди Велт", в Съюза на германските общини се опасяват, че през 2027 година, когато се навършат пет години от началот она войната в Украйна и масовото пристигане на украински бежанци в Германия, желаещите да получат германско гражданство ще се окажат толкова много, че "системата ще бъде напълно претоварена".

Тези опасения може и да са преувеличени. Пет години престой в Германия със статут на временна защита всъщност не са достатъчни за директно получаване на гражданство. Към момента на натурализация трябва да се получи друг статут – например работен, а и в повечето случаи важи изискването лицето да може да издържа самостоятелно себе си и семейството си, както и да владее немски език.

Въпреки това вече се отправят призиви за затягане на правилата за натурализация – и то не само от страна на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", известна с антимигрантската си реторика. Депутатът консерватор Александър Тром предложи пред "Ди Велт" минималният срок за престой в страната за получаване на германски паспорт отново да се увеличи на осем години, както и да бъде отменена възможността за притежаване и на друго гражданство.

Автор: Олег Логинов


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Местач

    13 2 Отговор
    Местим го.

    Коментиран от #18

    19:35 04.11.2026

  • 2 Абе

    21 2 Отговор
    Що не са на фронта да ни пазят нас и цяла Европа,нали затова даваме пари?

    19:36 04.11.2026

  • 3 Пич

    15 1 Отговор
    Това ДВ не ви го съобщава току така!!!
    Някой брои украинците, и оповестява къде се намират!!!
    Защо...?!
    Аз знам!

    19:36 04.11.2026

  • 4 ОПААА

    16 0 Отговор
    Това си е цела армия бре.

    19:37 04.11.2026

  • 5 свидетел

    16 2 Отговор
    живеят си охолно с европейските данъци !

    19:37 04.11.2026

  • 6 Имигрантите в Европа

    5 12 Отговор
    живеят по-добре от руснаците в Русия

    Коментиран от #10

    19:37 04.11.2026

  • 7 Живеят

    8 2 Отговор
    с индийци, палестинци и пакистанци в палаткови лагери, бараки и фургони

    19:37 04.11.2026

  • 8 Европеец

    19 2 Отговор
    Прочетох заглавието и мога да кажа въобще не ме интересуват Как живеят украинците в Германия..... Интересува ме как живеят българите в България.... Определено съм убеден, ако украинците намираш ли се в територията бг бъдат върнати в родината си българите ще живеем по-добре и по-спокойно.....

    19:37 04.11.2026

  • 9 Да одат

    16 0 Отговор
    На фронта да защитават европейските ценности на наркомана.

    19:39 04.11.2026

  • 10 Верно

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Имигрантите в Европа":

    Като има будали да им плащат😄

    Коментиран от #19

    19:40 04.11.2026

  • 11 обективен

    10 0 Отговор
    За това германците се вдигнаха на бунт , тъй като плащат луди данъци за да живеят украинците като лордове !

    19:41 04.11.2026

  • 12 Овчар

    7 0 Отговор
    След войната Украйна ще стане индустриална зона с много инвеститори , грабеж , изсичане на горите и източване на ресурсите..! Който е разумен ще изчезне от кочината и ще потърси ново начало на друго място..

    19:42 04.11.2026

  • 13 Храним ги с нашите пари

    8 0 Отговор
    Защо се опитвате да ни заблуждавате.
    А нашите пенсионери майки и бащи се чудят как да вържат двата края на минимална....

    19:42 04.11.2026

  • 14 Точен

    8 0 Отговор
    За да приемат толкова много украинци, германците трябва наистина да са със суицидни нагласи... То и за останалите мигранти важи, но украинците са пази-Боже... До нас живее една бежанка украинка, Бандера може да й завижда...

    19:43 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Германия да не ги е викала

    6 0 Отговор
    Сега русофобът Мерц да ги издържа!

    Коментиран от #17

    19:44 04.11.2026

  • 17 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Германия да не ги е викала":

    Германия има нужда от работници, но като бежанци те не работят, а са на социални помощи

    19:46 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Що, Русия бедна ли е,":

    откъде знаете как живеят в Русия?

    19:49 04.11.2026

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