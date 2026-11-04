Разрив в Белия дом? Ванс хвърли вината за изборното поражение върху войната с Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини войната с Иран за тежкото поражение на Републиканската партия на междинните избори. В публикация в социалната мрежа „Екс“ той заяви, че конфликтът е основната причина демократите да поемат контрола над Камарата на представителите и Сената.

„Причината, поради която загубихме, е войната“, написа Ванс. Той добави, че ако някой смята, че конфликтът си е струвал, въпреки загубата на Сената за следващите шест години, трябва да го каже открито.

Вицепрезидентът посочи четири причини за отлива

Ванс заяви, че много от избирателите, подкрепили Доналд Тръмп и него през 2024 г., са гласували за демократите през 2026 г. Според него републиканците трябва да прекратят войната с Иран, да се съсредоточат върху инфлацията, да поставят „Америка на първо място“ и да променят отношенията си с Израел.

Тази позиция поставя Ванс в по-видима политическа роля след изборите. Той е сочен като един от възможните кандидати на Републиканската партия за президентските избори през 2028 г., а изявлението му показва опит да се разграничи от най-спорните решения на администрацията.

Тръмп защити решението за войната

Доналд Тръмп призна, че войната с Иран е повлияла на изборния резултат, но не оттегли подкрепата си за нея. Президентът заяви, че конфликтът е повишил цените на бензина в краткосрочен план, но ако трябва да вземе решението отново, би го направил.

„Нямаш избор. Трябва да го направиш. Не можеш да позволиш на Иран да има ядрено оръжие“, каза Тръмп.

Така президентът и вицепрезидентът заеха различни позиции за политическата цена на войната. Тръмп продължава да я представя като необходима мярка за сигурността на САЩ, докато Ванс я определи като основната причина за загубата на републиканците.

Избирателите посочиха и други проблеми

Проучване на „Асошиейтед прес“ сред повече от 100 000 избиратели показва, че около шест от десет души смятат решението за военна операция срещу Иран за погрешно. Същите данни сочат, че разходите за живот и корупцията са били по-важни теми за избирателите от самата война.

Демократите спечелиха избори в различни части на страната, включително в райони, които Тръмп е печелил с голяма преднина през 2024 г. Новият Конгрес трябва да започне работа на 3 януари 2027 г.

Демократическите лидери заявиха, че ще използват мнозинството си за намаляване на цените на горивата, храните и здравеопазването, както и за разследвания на администрацията на Тръмп. Републиканците ще трябва да проведат вътрешни избори за ново ръководство и да определят дали ще продължат досегашната линия към Иран.

Източници: reuters.com, apnews.com, axios.com