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Разрив в Белия дом? Ванс хвърли вината за изборното поражение върху войната с Иран
  Тема: Иранската криза

Разрив в Белия дом? Ванс хвърли вината за изборното поражение върху войната с Иран

4 Ноември, 2026 20:45 1 350 21

  • джей ди ванс-
  • доналд тръмп-
  • войната с иран-
  • междинни избори-
  • републиканска партия

Вицепрезидентът се дистанцира от защитата на конфликта, докато Тръмп продължи да го определя като необходим

Разрив в Белия дом? Ванс хвърли вината за изборното поражение върху войната с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини войната с Иран за тежкото поражение на Републиканската партия на междинните избори. В публикация в социалната мрежа „Екс“ той заяви, че конфликтът е основната причина демократите да поемат контрола над Камарата на представителите и Сената.

„Причината, поради която загубихме, е войната“, написа Ванс. Той добави, че ако някой смята, че конфликтът си е струвал, въпреки загубата на Сената за следващите шест години, трябва да го каже открито.

Вицепрезидентът посочи четири причини за отлива

Ванс заяви, че много от избирателите, подкрепили Доналд Тръмп и него през 2024 г., са гласували за демократите през 2026 г. Според него републиканците трябва да прекратят войната с Иран, да се съсредоточат върху инфлацията, да поставят „Америка на първо място“ и да променят отношенията си с Израел.

Тази позиция поставя Ванс в по-видима политическа роля след изборите. Той е сочен като един от възможните кандидати на Републиканската партия за президентските избори през 2028 г., а изявлението му показва опит да се разграничи от най-спорните решения на администрацията.

Тръмп защити решението за войната

Доналд Тръмп призна, че войната с Иран е повлияла на изборния резултат, но не оттегли подкрепата си за нея. Президентът заяви, че конфликтът е повишил цените на бензина в краткосрочен план, но ако трябва да вземе решението отново, би го направил.

„Нямаш избор. Трябва да го направиш. Не можеш да позволиш на Иран да има ядрено оръжие“, каза Тръмп.

Така президентът и вицепрезидентът заеха различни позиции за политическата цена на войната. Тръмп продължава да я представя като необходима мярка за сигурността на САЩ, докато Ванс я определи като основната причина за загубата на републиканците.

Избирателите посочиха и други проблеми

Проучване на „Асошиейтед прес“ сред повече от 100 000 избиратели показва, че около шест от десет души смятат решението за военна операция срещу Иран за погрешно. Същите данни сочат, че разходите за живот и корупцията са били по-важни теми за избирателите от самата война.

Демократите спечелиха избори в различни части на страната, включително в райони, които Тръмп е печелил с голяма преднина през 2024 г. Новият Конгрес трябва да започне работа на 3 януари 2027 г.

Демократическите лидери заявиха, че ще използват мнозинството си за намаляване на цените на горивата, храните и здравеопазването, както и за разследвания на администрацията на Тръмп. Републиканците ще трябва да проведат вътрешни избори за ново ръководство и да определят дали ще продължат досегашната линия към Иран.

Източници: reuters.com, apnews.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плъxoвeтe

    15 5 Отговор
    напускат потъващият кораб.

    Коментиран от #2

    20:46 04.11.2026

  • 2 Тръмп е в немилост

    14 14 Отговор

    До коментар #1 от "Плъxoвeтe":

    Путин е в паника.

    Коментиран от #3

    20:47 04.11.2026

  • 3 Радев и Йотова

    14 12 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп е в немилост":

    нервно гризат нокти.

    20:48 04.11.2026

  • 4 Макс

    11 3 Отговор
    започнаха предразводните скандали .

    20:49 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факти

    14 8 Отговор
    Гражданската война е въпрос на време в сащ!

    Коментиран от #15

    20:49 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    10 0 Отговор
    Прав е!

    Коментиран от #16

    20:50 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 !!!?

    8 1 Отговор
    Крайно време беше Ванс да се разграничи от Тръмп !
    Да не забравяме, че той сравни Тръмп с Хитлер преди Тръмп да го номшнира за вице !
    Явно е дошло времето да се сети, че е бил прав !

    20:58 04.11.2026

  • 12 Трою ЦИНГАЛА

    12 4 Отговор
    И Путинчо е виновен, който се е събрал с него е загубил изборите, Орбанчо, Вучич, Тръмпчо, сега и Боташа до пролетта най късно ще е аут.

    21:00 04.11.2026

  • 13 ОЩЕ ПРЕДИ 30 ГОДИНИ

    6 2 Отговор
    ТРЪМП ТВЪРДИ
    ЧЕ РЕПУБЛИКАНЦИТЕ СА ТЪПИ
    И ТОЙ ЩЕ СТАНЕ
    ПРЕЗИДЕНТ С ТЯХНА ПОДКРЕПА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ВАНС ПРЕДИ БЕШЕ ВЪРЛ ПРОТИВНИК
    НА ТРЪМП ,...
    НО И ТОЙ ЗА ПАРИТЕ
    И МЕЧТАТА ДА СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ
    СЛЕД ТРЪМП
    СЕ ПРОДАДЕ.

    СЕГА И ДА ИСКА ДА СЕ РАЗГРАНИЧИ ОТ
    ОРАНЖЕВИЯ ГЛУПЕНДЕР

    ПОЛЗА НЯМА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:01 04.11.2026

  • 14 Някой

    6 2 Отговор
    Явно Ванс се надява да вземе мястото на Тръмп през следващите 2 години. Нагаждач!
    Що не зае тази позиция преди изборите?

    21:02 04.11.2026

  • 15 Тя е има

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    от 2012година.Който има приятели,познати,роднини които живеят в средния запад ,знаят но си мълчат.Пазят си живота.

    21:04 04.11.2026

  • 16 Без майтап

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    И този като онзи.

    21:07 04.11.2026

  • 17 Диван

    2 0 Отговор
    Надявам се да импийчнат шефа да мога да попрезидентствам няколко седмици.

    21:07 04.11.2026

  • 18 А САМО ПРЕДИ НЯКОЛКО

    8 3 Отговор
    СЕДМИЦИ

    ТРЪМП И ВСИЧКИ ОКОЛО
    НЕГО ОБВИНЯВАХА
    ЗЕЛЕНСКИ.

    ИЗВЕДНЪЖ СЕ ОКАЗА ЧЕ ИРАН
    Е ВИНОВЕН

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЗА ЗЕЛЕНСКИ И ДУМА НЕ ОБЕЛВАТ

    НО ЧЕ СЕ ПРОДАДОХА НА ПУТИН
    ИЗОБЩО НЕ СПОМЕНАВАТ

    ПОМОЩТА ОТ КРЕМЪЛ ЗА ИЗБОРИТЕ
    СЕ ОКАЗА САМОУБИЙСТВО.
    ДИЗЕЛЪТ БЕШЕ ПОСЛЕДНИЯ
    ГВОЗДЕЙ В КОВЧЕГА НА ТРЪМП.

    21:07 04.11.2026

  • 19 Джей Ди Ванс

    2 2 Отговор
    не е разбрал, че мосад и КГБ държат Краснов с компромати да си правят войни когато си поискат, с американско участие, този Джей Ди Ванс е бавно загряващ руски реотан :)

    21:10 04.11.2026

  • 20 Ами

    7 0 Отговор
    Всъщност тази война и всичко останало се случи заради ционистите, които държат Бай Дончо на къса каишка заради неща, като острова на Е. Всичко останало е следствие! Смешно и жалко е уж "най-могъщата" държава да бъде подчинена на Израел, но фактите говорят! Сега републиканците платиха цената, утре, ще са други и т. н.!

    21:13 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.