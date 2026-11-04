Русия опита нова психологическа атака срещу Киев

Руски дрон „Шахед“, насочен към Киев, е бил свален от украинските сили, съобщи командващият Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт Бровди, известен с позивната Мадяр. По данни на УНИАН и Украинформ апаратът е носел едновременно бойна част и агитационни листовки.

Дронът е бил свален в близост до бойните позиции на 427-а отделна бригада за безпилотни системи „Рарог“. На публикуваните снимки се виждат материали, в които се твърди, че в руската армия е създадена така наречената „Украинска доброволческа бригада“. Листовките призовават жителите на Киев да предложат име на формацията.

Предупреждение за QR кода

В агитационните материали е включен QR код. Според Бровди той може да води към фишинг страница, създадена за кражба на лични данни или за заразяване на мобилно устройство.

„С висока вероятност това е вражески капан за кражба на вашите данни или за заразяване на смартфона ви с вирус“, е предупредил Бровди.

Той е описал случая като съчетание между удар с безпилотен апарат и психологическо въздействие. По думите му сваленият вечерта на 4 ноември „Шахед-агитатор“ е превозвал към Киев подстрекателски материали и киберфишинг капан.

Украинформ също съобщи, че над Украйна е бил свален руски дрон тип „Шахед“, оборудван с бойна част и листовки с QR код. Медията посочи, че предупреждението към гражданите е да не сканират кода.

Част от информационната война

УНИАН постави случая в контекста на руските дезинформационни действия по време на войната. Медията припомня, че през октомври началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов е представил доклад с твърдения за постижения на руските сили на фронта, които Киев определя като преувеличени.

УНИАН съобщава още за активизирана руска кампания за дезинформация в Полша, насочена към задълбочаване на напрежението между Варшава и Киев. В случая с дрона към Киев обаче конкретното предупреждение е свързано с практическа опасност: непроверен QR код може да бъде използван за измама или заразяване на устройство.

Източници: unian.net, ukrinform.ua