Русия опита нова психологическа атака срещу Киев

Руски дрон „Шахед“, насочен към Киев, е бил свален от украинските сили, съобщи командващият Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт Бровди, известен с позивната Мадяр. По данни на УНИАН и Украинформ апаратът е носел едновременно бойна част и агитационни листовки.
Дронът е бил свален в близост до бойните позиции на 427-а отделна бригада за безпилотни системи „Рарог“. На публикуваните снимки се виждат материали, в които се твърди, че в руската армия е създадена така наречената „Украинска доброволческа бригада“. Листовките призовават жителите на Киев да предложат име на формацията.
Предупреждение за QR кода
В агитационните материали е включен QR код. Според Бровди той може да води към фишинг страница, създадена за кражба на лични данни или за заразяване на мобилно устройство.
Той е описал случая като съчетание между удар с безпилотен апарат и психологическо въздействие. По думите му сваленият вечерта на 4 ноември „Шахед-агитатор“ е превозвал към Киев подстрекателски материали и киберфишинг капан.
Украинформ също съобщи, че над Украйна е бил свален руски дрон тип „Шахед“, оборудван с бойна част и листовки с QR код. Медията посочи, че предупреждението към гражданите е да не сканират кода.
Част от информационната война
УНИАН постави случая в контекста на руските дезинформационни действия по време на войната. Медията припомня, че през октомври началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов е представил доклад с твърдения за постижения на руските сили на фронта, които Киев определя като преувеличени.
УНИАН съобщава още за активизирана руска кампания за дезинформация в Полша, насочена към задълбочаване на напрежението между Варшава и Киев. В случая с дрона към Киев обаче конкретното предупреждение е свързано с практическа опасност: непроверен QR код може да бъде използван за измама или заразяване на устройство.
Източници: unian.net, ukrinform.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Примати
Коментиран от #5, #9
21:43 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Чичо Кольо
До коментар #3 от "Примати":Еваларката.Украинците са пичове.
21:44 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Овчар
Коментиран от #21, #22
21:45 04.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 С лъжи и тролене
До коментар #3 от "Примати":не показваш само своята трагедия, а трагедията на фашизма в Украйна и отчаянието му.
21:46 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 "ШУМКАР"
До коментар #16 от "Влошава ти се състоянието!":Дай ми номера на твоя, ха ха
21:50 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Партизанин
До коментар #12 от ""ШУМКАР"":И още толкова от Руска страна и стават над 3.4м. млади хора братя християни които се избиват помежду си
21:56 04.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 оня с коня
До коментар #7 от "Овчар":Поставяш русия и Китай един да друг е ге езкарваш едвали не Приятели?добре е такива като тебе най-после да осъзнаете че Русия дава ежедневно Скъпи жертви на фронта,а Китай използва наложеното й Ембарко и Смуче Нефга и газа й на Безценица,т.е. Китай изобщо няма нищо против тая "Манна небесна" да продължи колкото може повече.И не забравяй че Злото за едни е Добро за други и колкото повече русия иска да го върже,толкова Европа пък ще го развързва.Аре поздрав с "Изкарай Гано овцете":)
Коментиран от #30
21:58 04.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Рублевка
До коментар #22 от "оня с коня":Абсолютно на същите условия получаваше нефт и газ ЕС, но сам се отказа от тях и поиска борсови цени и блокира руските разплащателни сметки.
22:05 04.11.2026
31 Гост
22:08 04.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 1111
Може да води, може и да не води. Понататък глупости не чета.
22:16 04.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 хахахахха
22:35 04.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.