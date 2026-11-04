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Русия опита нова психологическа атака срещу Киев
  Тема: Украйна

Русия опита нова психологическа атака срещу Киев

4 Ноември, 2026 21:40 1 556 38

  • украйна-
  • русия-
  • шахед-
  • роберт бровди-
  • дезинформация

Дронът е носел бойна част и агитационни материали, които според украинския командир са съдържали фишинг капан

Русия опита нова психологическа атака срещу Киев - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски дрон „Шахед“, насочен към Киев, е бил свален от украинските сили, съобщи командващият Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт Бровди, известен с позивната Мадяр. По данни на УНИАН и Украинформ апаратът е носел едновременно бойна част и агитационни листовки.

Дронът е бил свален в близост до бойните позиции на 427-а отделна бригада за безпилотни системи „Рарог“. На публикуваните снимки се виждат материали, в които се твърди, че в руската армия е създадена така наречената „Украинска доброволческа бригада“. Листовките призовават жителите на Киев да предложат име на формацията.

Предупреждение за QR кода

В агитационните материали е включен QR код. Според Бровди той може да води към фишинг страница, създадена за кражба на лични данни или за заразяване на мобилно устройство.

„С висока вероятност това е вражески капан за кражба на вашите данни или за заразяване на смартфона ви с вирус“, е предупредил Бровди.

Той е описал случая като съчетание между удар с безпилотен апарат и психологическо въздействие. По думите му сваленият вечерта на 4 ноември „Шахед-агитатор“ е превозвал към Киев подстрекателски материали и киберфишинг капан.

Украинформ също съобщи, че над Украйна е бил свален руски дрон тип „Шахед“, оборудван с бойна част и листовки с QR код. Медията посочи, че предупреждението към гражданите е да не сканират кода.

Част от информационната война

УНИАН постави случая в контекста на руските дезинформационни действия по време на войната. Медията припомня, че през октомври началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов е представил доклад с твърдения за постижения на руските сили на фронта, които Киев определя като преувеличени.

УНИАН съобщава още за активизирана руска кампания за дезинформация в Полша, насочена към задълбочаване на напрежението между Варшава и Киев. В случая с дрона към Киев обаче конкретното предупреждение е свързано с практическа опасност: непроверен QR код може да бъде използван за измама или заразяване на устройство.

Източници: unian.net, ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Примати

    6 31 Отговор
    За последните четири дни Русия и дала близо 9000 общи санитарни загуби : убити , ранини , предали се и изчезнали

    Коментиран от #5, #9

    21:43 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чичо Кольо

    7 26 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    Еваларката.Украинците са пичове.

    21:44 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Овчар

    25 6 Отговор
    Скоро Руската и Китай ще вържат злото за 1000 години напред..

    Коментиран от #21, #22

    21:45 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 С лъжи и тролене

    27 5 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    не показваш само своята трагедия, а трагедията на фашизма в Украйна и отчаянието му.

    21:46 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 "ШУМКАР"

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Влошава ти се състоянието!":

    Дай ми номера на твоя, ха ха

    21:50 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Партизанин

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от ""ШУМКАР"":

    И още толкова от Руска страна и стават над 3.4м. млади хора братя християни които се избиват помежду си

    21:56 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 оня с коня

    7 13 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Поставяш русия и Китай един да друг е ге езкарваш едвали не Приятели?добре е такива като тебе най-после да осъзнаете че Русия дава ежедневно Скъпи жертви на фронта,а Китай използва наложеното й Ембарко и Смуче Нефга и газа й на Безценица,т.е. Китай изобщо няма нищо против тая "Манна небесна" да продължи колкото може повече.И не забравяй че Злото за едни е Добро за други и колкото повече русия иска да го върже,толкова Европа пък ще го развързва.Аре поздрав с "Изкарай Гано овцете":)

    Коментиран от #30

    21:58 04.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 30 Рублевка

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Абсолютно на същите условия получаваше нефт и газ ЕС, но сам се отказа от тях и поиска борсови цени и блокира руските разплащателни сметки.

    22:05 04.11.2026

  • 31 Гост

    4 1 Отговор
    Пффф, страшна работа, друхарю Мадяр!

    22:08 04.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 1111

    6 1 Отговор
    "той може да води към фишинг страница"

    Може да води, може и да не води. Понататък глупости не чета.

    22:16 04.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хахахахха

    5 1 Отговор
    тия от уринформ и униан,се чудят вече ква щуротия да измислят(точно така са действали и нацистите)лъжат хората че "врагът" разпространява дезинформация,ама те си имат общо минало с нацистите така че не е много учудващо

    22:35 04.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

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