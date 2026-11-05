42 са жертвите на руския удар по пункт за помощи в Украйна

Броят на загиналите при руския въздушен удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в село Комишуваха, Запорожка област, достигна 42 души. Атаката беше извършена в понеделник, 2 ноември, а спасителните екипи продължават да работят на място.

Украинската полиция съобщи, че до 33 души все още може да се намират под развалините на подземното училище, използвано като пункт за раздаване на помощи. „До 33 души все още може да се намират под развалините“, се посочва в информацията на полицията. Продължава и установяването на самоличността на загиналите.

Девет авиобомби са ударили подземното училище

По данни, цитирани от Укринформ, руските сили са хвърлили девет авиобомби по съоръжението. Националната полиция на Украйна съобщава, че сред използваните боеприпаси е била и планираща авиобомба от типа FAB с тегло 3 тона.

Според специализирани сайтове за военно разузнаване подобна бомба носи около 1,4 тона експлозив. Ударът е попаднал в обект, в който местни жители са получавали хуманитарна помощ.

Различни версии за целта на атаката

Иван Федоров съобщи ден по-рано, че 59 души са в неизвестност. След увеличаването на броя на потвърдените жертви украинските власти посочиха, че част от хората може да са останали под разрушените конструкции.

Руското Министерство на отбраната твърди, че атаката е била насочена срещу украински военни подразделения в района на Комишуваха и още две населени места. Според руското ведомство са били убити до 25 украински военнослужещи.

Москва и Киев отричат умишлено да вземат на прицел цивилни. По данни на украинската полиция обаче жертвите са били в пункт за раздаване на хуманитарна помощ, когато е нанесен ударът.

Търсенето на оцелели и останки продължава, а окончателният брой на жертвите може да се промени след приключването на спасителната операция и идентифицирането на всички тела.

Източници: bta.bg, ukrinform.net, cruisin929.com