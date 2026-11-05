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42 са жертвите на руския удар по пункт за помощи в Украйна
  Тема: Украйна

42 са жертвите на руския удар по пункт за помощи в Украйна

5 Ноември, 2026 14:44 481 14

  • комишуваха-
  • запорожка област-
  • руски удар-
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  • украйна-
  • русия

До 33 души може да са под развалините в Комишуваха. Спасителните работи и разпознаването на загиналите продължават

42 са жертвите на руския удар по пункт за помощи в Украйна - 1
Снимка: unn.ua
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при руския въздушен удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в село Комишуваха, Запорожка област, достигна 42 души. Атаката беше извършена в понеделник, 2 ноември, а спасителните екипи продължават да работят на място.

Украинската полиция съобщи, че до 33 души все още може да се намират под развалините на подземното училище, използвано като пункт за раздаване на помощи. „До 33 души все още може да се намират под развалините“, се посочва в информацията на полицията. Продължава и установяването на самоличността на загиналите.

Девет авиобомби са ударили подземното училище

По данни, цитирани от Укринформ, руските сили са хвърлили девет авиобомби по съоръжението. Националната полиция на Украйна съобщава, че сред използваните боеприпаси е била и планираща авиобомба от типа FAB с тегло 3 тона.

Според специализирани сайтове за военно разузнаване подобна бомба носи около 1,4 тона експлозив. Ударът е попаднал в обект, в който местни жители са получавали хуманитарна помощ.

Различни версии за целта на атаката

Иван Федоров съобщи ден по-рано, че 59 души са в неизвестност. След увеличаването на броя на потвърдените жертви украинските власти посочиха, че част от хората може да са останали под разрушените конструкции.

Руското Министерство на отбраната твърди, че атаката е била насочена срещу украински военни подразделения в района на Комишуваха и още две населени места. Според руското ведомство са били убити до 25 украински военнослужещи.

Москва и Киев отричат умишлено да вземат на прицел цивилни. По данни на украинската полиция обаче жертвите са били в пункт за раздаване на хуманитарна помощ, когато е нанесен ударът.

Търсенето на оцелели и останки продължава, а окончателният брой на жертвите може да се промени след приключването на спасителната операция и идентифицирането на всички тела.

Източници: bta.bg, ukrinform.net, cruisin929.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кукузел

    13 18 Отговор
    "пункт за помощи" на дроноводи...Днес: ЕС отпусна нов пакет помощ за Украйна на стойност 4,36 милиарда евро. Честито !

    Коментиран от #6, #11

    14:48 05.11.2026

  • 3 Много кофти

    16 15 Отговор
    Кой от българските русофили все още подкрепя русия и войната на путин в Украйна? Срамувам се от вас, срамувам се че гласувахте за румен радев а после и за илияна йотова.

    Коментиран от #8

    14:49 05.11.2026

  • 4 Подземно училище

    12 6 Отговор
    Да не е някой пункт за раздаване на военна помощ от НАТО? Сигурни ли сте, че е за хуманитарни помощи?

    14:49 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баце ЕООД

    4 10 Отговор
    Пълни глупости

    14:51 05.11.2026

  • 8 Баце ЕООД

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Много кофти":

    Ти вземи се срамувай за себе си малко... Тръгнал нашия, да съди хората

    14:52 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дон просрочен шут фон Киевский

    5 7 Отговор
    Руснаците си знаят работата. Те не удрят по сватби и по девически училища.
    Те удрят здраво брадати наемници платени с данъците на европейците, да воюват с Русия.

    14:53 05.11.2026

  • 11 Яж по-малко рускиФекалии,

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "кукузел":

    че много вониш.

    14:54 05.11.2026

  • 12 Много натовци са дали фира

    1 0 Отговор
    Подземно "училище" за производство на дронове!

    14:56 05.11.2026

  • 13 Същият

    1 0 Отговор
    Това е следствие от колосалните загуби на агресора по фронтовата линия.
    Така си отмъщават на Украйна.

    14:57 05.11.2026

  • 14 Василев

    0 0 Отговор
    Наркомана усети, че губи ентусиазмът на спонсорите и започва да коли безмилостно.

    14:58 05.11.2026

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