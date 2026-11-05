Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп и Нетаняху в пламъци: подпалиха огромен билборд в Техеран
  Тема: Иранската криза

Тръмп и Нетаняху в пламъци: подпалиха огромен билборд в Техеран

5 Ноември, 2026 15:09 979 16

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • джей ди ванс-
  • междинни избори

На него са били изобразени още Джей Ди Ванс и Стив Уиткоф. Хиляди иранци са се събрали пред бившото американско посолство

Тръмп и Нетаняху в пламъци: подпалиха огромен билборд в Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромен билборд с изображенията на американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху е бил подпален в Техеран след загубата на Републиканската партия на междинните избори в САЩ. На плаката са били изобразени още вицепрезидентът Джей Ди Ванс и специалният пратеник Стив Уиткоф.

Докато билбордът е горял, иранци са го снимали с мобилните си телефони, а част от тях са си правили селфита пред пламъците. Кадри от случилото се са били излъчени и по иранската държавна телевизия. На тях се вижда голямо множество хора, които развяват флагове пред горящото изображение.

Протест пред бившото американско посолство

Хиляди иранци са се събрали пред бившото американско посолство в Техеран. Там са били изгорени американски и израелски флагове, а участниците са скандирали традиционните за подобни прояви лозунги „Смърт на Америка“ и „Смърт на Израел“.

Сцените са се разиграли на фона на политическия спор в САЩ за последиците от войната с Иран. Доналд Тръмп заяви, че „до голяма степен е вярно“, че войната, водена от Съединените щати и Израел срещу Иран, е допринесла за изборната загуба на Републиканската партия. Той посочи специално и отражението на конфликта върху цените на горивата.

Агенция Франс прес съобщи, че Тръмп е признал възможната връзка между войната и изборния резултат, след като демократите са постигнали значителна победа на междинните избори.

Източници: afp.com, origin-zh9p7m-www.afp.com


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2234

    6 2 Отговор
    Абе факти големи новини сервирате. Учете фарси и арабски, ще ви потрябва.

    Коментиран от #11

    15:12 05.11.2026

  • 2 Някой

    14 0 Отговор
    И двамата трябва да бъдат съдени за тероризъм. Сатаняху за геноцид. Тръмп за грабежи.

    Коментиран от #4, #9

    15:13 05.11.2026

  • 3 Нико

    13 0 Отговор
    Не бе,как,как ще горят плакати на убийци на деца и жени..........?

    15:14 05.11.2026

  • 4 И Путин да съдят

    3 15 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Защо само Нетамяху и Тръмп? С какво е по различна войната на Путин?

    Коментиран от #5

    15:15 05.11.2026

  • 5 Вашето мнение

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "И Путин да съдят":

    На прайда си запалете плакат на путин

    Коментиран от #6

    15:20 05.11.2026

  • 6 Хахахаха

    1 15 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Тръмп им подпали държавата, израелски самолети летяха над Техеран а Хаменей го погребаха след 2 месеца защото не спряха да ги бомбардират. Сега пак голям го вадят .

    15:24 05.11.2026

  • 7 К.О.Т..А.К 🐱

    1 12 Отговор
    копейките пак почнаха да харесват Тромпета...като нападна Иран го намразиха много

    Коментиран от #15

    15:25 05.11.2026

  • 8 Роко

    0 15 Отговор
    Диваци какво да ги правиш.

    15:25 05.11.2026

  • 9 Роко

    1 13 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    И кой по точно е геноцирал Сатаняху.

    15:26 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 НЕТАНЯХУ И ТОЙ

    11 0 Отговор
    Е ПЪТНИК.

    15:39 05.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания