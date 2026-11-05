Тръмп и Нетаняху в пламъци: подпалиха огромен билборд в Техеран

Огромен билборд с изображенията на американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху е бил подпален в Техеран след загубата на Републиканската партия на междинните избори в САЩ. На плаката са били изобразени още вицепрезидентът Джей Ди Ванс и специалният пратеник Стив Уиткоф.
Докато билбордът е горял, иранци са го снимали с мобилните си телефони, а част от тях са си правили селфита пред пламъците. Кадри от случилото се са били излъчени и по иранската държавна телевизия. На тях се вижда голямо множество хора, които развяват флагове пред горящото изображение.
Протест пред бившото американско посолство
Хиляди иранци са се събрали пред бившото американско посолство в Техеран. Там са били изгорени американски и израелски флагове, а участниците са скандирали традиционните за подобни прояви лозунги „Смърт на Америка“ и „Смърт на Израел“.
Сцените са се разиграли на фона на политическия спор в САЩ за последиците от войната с Иран. Доналд Тръмп заяви, че „до голяма степен е вярно“, че войната, водена от Съединените щати и Израел срещу Иран, е допринесла за изборната загуба на Републиканската партия. Той посочи специално и отражението на конфликта върху цените на горивата.
Агенция Франс прес съобщи, че Тръмп е признал възможната връзка между войната и изборния резултат, след като демократите са постигнали значителна победа на междинните избори.
Източници: afp.com, origin-zh9p7m-www.afp.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2234
Коментиран от #11
15:12 05.11.2026
2 Някой
Коментиран от #4, #9
15:13 05.11.2026
3 Нико
15:14 05.11.2026
4 И Путин да съдят
До коментар #2 от "Някой":Защо само Нетамяху и Тръмп? С какво е по различна войната на Путин?
Коментиран от #5
15:15 05.11.2026
5 Вашето мнение
До коментар #4 от "И Путин да съдят":На прайда си запалете плакат на путин
Коментиран от #6
15:20 05.11.2026
6 Хахахаха
До коментар #5 от "Вашето мнение":Тръмп им подпали държавата, израелски самолети летяха над Техеран а Хаменей го погребаха след 2 месеца защото не спряха да ги бомбардират. Сега пак голям го вадят .
15:24 05.11.2026
7 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #15
15:25 05.11.2026
8 Роко
15:25 05.11.2026
9 Роко
До коментар #2 от "Някой":И кой по точно е геноцирал Сатаняху.
15:26 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 НЕТАНЯХУ И ТОЙ
15:39 05.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.