Тръмп и Нетаняху в пламъци: подпалиха огромен билборд в Техеран

Огромен билборд с изображенията на американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху е бил подпален в Техеран след загубата на Републиканската партия на междинните избори в САЩ. На плаката са били изобразени още вицепрезидентът Джей Ди Ванс и специалният пратеник Стив Уиткоф.

Докато билбордът е горял, иранци са го снимали с мобилните си телефони, а част от тях са си правили селфита пред пламъците. Кадри от случилото се са били излъчени и по иранската държавна телевизия. На тях се вижда голямо множество хора, които развяват флагове пред горящото изображение.

Протест пред бившото американско посолство

Хиляди иранци са се събрали пред бившото американско посолство в Техеран. Там са били изгорени американски и израелски флагове, а участниците са скандирали традиционните за подобни прояви лозунги „Смърт на Америка“ и „Смърт на Израел“.

Сцените са се разиграли на фона на политическия спор в САЩ за последиците от войната с Иран. Доналд Тръмп заяви, че „до голяма степен е вярно“, че войната, водена от Съединените щати и Израел срещу Иран, е допринесла за изборната загуба на Републиканската партия. Той посочи специално и отражението на конфликта върху цените на горивата.

Агенция Франс прес съобщи, че Тръмп е признал възможната връзка между войната и изборния резултат, след като демократите са постигнали значителна победа на междинните избори.

Източници: afp.com, origin-zh9p7m-www.afp.com