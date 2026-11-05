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Студ, мрак и проблеми с водата: ЕС се готви за най-тежката зима в Киев
  Тема: Украйна

Студ, мрак и проблеми с водата: ЕС се готви за най-тежката зима в Киев

5 Ноември, 2026 16:09 1 270 58

  • катарина матернова-
  • европейски съюз-
  • киев-
  • зимна подготовка-
  • водоснабдяване

Екипът разполага с резервен генератор, устройства EcoFlow и запаси от питейна и техническа вода. Делегацията планира да остане в украинската столица

Студ, мрак и проблеми с водата: ЕС се готви за най-тежката зима в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делегацията на Европейския съюз в Украйна се подготвя за възможни прекъсвания на електроснабдяването, водоснабдяването и отоплението в Киев през зимата. Екипът планира да остане в украинската столица и да продължи работа с пълен капацитет.

„Ние сме тук, с вас, и заедно с всички се подготвяме за зимата“, заяви посланичката на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова в интервю за Укринформ.

По думите ѝ в делегацията се съхраняват запаси от питейна вода при евентуален временен недостиг. Подготвена е и техническа вода в случай на проблеми с канализацията. Офисът разполага с устройства EcoFlow и голям резервен генератор, а служителите се запасяват с топли дрехи.

Подготовката идва на фона на нарушенията във водоснабдяването на Киев. На 3 ноември след руски атаки и повреди по енергийната инфраструктура без електрозахранване са останали основни обекти на „Киевводоканал“, което е довело до временно прекъсване на водоснабдяването в града.

Матернова не посочи конкретен срок, в който делегацията би променила присъствието си в Киев. Тя заяви, че планът е дипломатическият екип да остане на място и да работи заедно с украинските граждани през зимния период.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васко Терезията

    50 1 Отговор
    И в София е така благодарение на мен.

    Коментиран от #37

    16:11 05.11.2026

  • 2 1488

    66 2 Отговор
    ЕС да се готви за най-тежката зима в EC
    😂🤣😅

    Коментиран от #48

    16:12 05.11.2026

  • 3 Мич

    56 3 Отговор
    "Факти", значи ЕС се подготвя, не се готви, а Киев му дреме. Смешни сте.

    16:12 05.11.2026

  • 4 Даа...

    41 2 Отговор
    Тези в ЕС са тъпи, та се преместват!
    Тях пък ги чака особено готеща зима!

    16:13 05.11.2026

  • 5 Роберт Бровди

    5 42 Отговор
    Същото се отнася и за Москва и Санкт Петербург .
    Украинците засега събират дронове и ракети .

    Коментиран от #31, #32

    16:13 05.11.2026

  • 6 Гост

    56 1 Отговор
    Няма такова дебелоочие! След като ги докараха до най тежката зима, сега им съчувстваили и се готвели с тях! Пълен цинизъм. Или ще избягат като мишки при първия студ или ще се греят на генератори и въобще няма да разберат, къде зимуват раците, като обикновените украинци. Така де, до последия украинец... ама и те украинците са си виновни, докато не проумеят, че докато не изгонят и последния евроатлатнист, бял ден няма да видят.

    16:13 05.11.2026

  • 7 1488

    38 2 Отговор
    готвенето на ЕС го оставете на Путин
    😅😂🤣

    16:14 05.11.2026

  • 8 Как точно се готви?

    44 1 Отговор
    ще трака зъби в подкрепа на украинците ли?

    Коментиран от #15

    16:14 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Току що урсулианците

    43 1 Отговор
    закопаха още 25 млрд еврака в украинската кал

    16:17 05.11.2026

  • 11 Бойкот на О.Л.Хлъц

    25 1 Отговор
    Заедно с тях, ама си имат бункер, генератор за ток и резервоари с вода...

    16:17 05.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 За няколко цента повече

    32 1 Отговор
    Студ, мрак и проблеми с водата: ЕС се готви за най-тежката зима в Киев колко съм наивен,аз си мислех,че европейската комисия,мисли за ЕС

    Коментиран от #40

    16:22 05.11.2026

  • 14 Зеленият бастун

    32 1 Отговор
    пък е в Испания на топло в 10 звезден хотел и яде кралски омари от 350€ бройката.
    А тези са в Киев чакат кеша и ще си бият камшика като разпределят голямата пара.

    Коментиран от #56

    16:22 05.11.2026

  • 15 Аз знам

    31 1 Отговор

    До коментар #8 от "Как точно се готви?":

    Кая и Урсула ще дарят паркета и дограмите от къщите си на Киев. Слава!

    16:22 05.11.2026

  • 16 старшинката

    22 1 Отговор
    Мир чрез сила...

    Коментиран от #19

    16:22 05.11.2026

  • 17 Брей

    34 1 Отговор
    Не знаех, че Европейския съюз живее в Киев.

    16:23 05.11.2026

  • 18 Стефан

    26 1 Отговор
    Още ще мръзнете, бабицата ви фашистка!

    16:24 05.11.2026

  • 19 Редник

    20 1 Отговор

    До коментар #16 от "старшинката":

    ...и после топлина чрез разпад на атомни ядра.

    16:24 05.11.2026

  • 20 Сатана Z

    26 1 Отговор
    Ами ЕС като са загрижени за Киев защо не отворят границите си и да ги поканят на гости да се стоплят , пийнат...те тия 3 работи.

    16:25 05.11.2026

  • 21 Питам

    20 1 Отговор
    А памперси и химически тоалетни приготвиха ли си ?

    16:25 05.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 тц, тц, тц

    24 0 Отговор
    И защо ЕС ще търпи такива несгоди след всички милиарди дадени на Украйна безвъзмездно? За толкова пари и наложени санкции отдавна ЕС трябваше да отпразнува победата си над Русия. А то какво - студ, мрак, глад и безводие. И лошото е, че такива несгоди ще търпят не само в Украйна, но и във всички държави членки на безумния ЕС.

    16:28 05.11.2026

  • 24 Перо

    22 0 Отговор
    А какво общо има Украйна и ционисткия режим /султанат/ с ЕС за да им издържаме войната, икономиката и населението!

    16:28 05.11.2026

  • 25 До кучката

    14 1 Отговор
    От гейевропа аз не съм с тях , Бог ще те накаже защото лъжеш 80 процента от ЕС не е с тях .

    16:30 05.11.2026

  • 26 Откога Украйна е в ЕС?

    21 1 Отговор
    Украйна НЕ Е член на ЕС.
    Моля, образовайте се преди да се излагате пред интелигентните хора.

    16:30 05.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Само питам

    16 1 Отговор
    Че защо ЕС ще се гитви за зимата ... в Киев??

    16:31 05.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Фон дер мизер

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Роберт Бровди":

    Ами не се отнася същото, но и тук много бързо може да заприлича на Киев.

    16:33 05.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Джамбаза

    17 0 Отговор
    Какво обшо имат ЕС и Киив?

    16:36 05.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хаген Дас

    15 0 Отговор
    Много ми е интересно с колко вода са се запасили????

    16:37 05.11.2026

  • 37 васко ухото

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Васко Терезията":

    София не е Москва.
    София е Киев.

    16:37 05.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ами

    1 14 Отговор

    До коментар #13 от "За няколко цента повече":

    Западът е 60% от световната икономика и е с Украйна.
    Русия е с 1 % от световната икономика и е под санкции.
    Украйна ще бъде и в ЕС и в НАТО.
    Записвайте си.

    Коментиран от #51, #52, #54

    16:39 05.11.2026

  • 41 Спартанов

    14 0 Отговор
    Калас и Урсула защо не са там. Примера е най-важен.

    Коментиран от #50

    16:39 05.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тръмп

    14 0 Отговор
    Не ги пречупи да сключат мир, и това е жалко! До пролетта Путин ще ги и то с много големи загуби!

    16:41 05.11.2026

  • 44 Шалке

    7 2 Отговор
    Украинците са хитри. Още малко и ще се предадат на руснаците. После Путин да мисли как ще ги възстановява.

    16:42 05.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    10 0 Отговор
    Още малко Русия да ви бомби и ......готовоооо , ще спрат милиардите за укрофашистите давани от феса и народите ще си отдъхнат от тая простотия на управляващите ги будали !!!!

    16:55 05.11.2026

  • 48 Култово:ЕС се готви за най-тежката зима

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    в Киев !!
    БГ се готви за най-тежката зима в Зимбабве.

    16:57 05.11.2026

  • 49 Питам

    10 0 Отговор
    Дипломатите от ЕС намиращи се в Киев в палатката от снимката ли ще карат зимата ? :-)))))

    16:58 05.11.2026

  • 50 Знае

    11 0 Отговор

    До коментар #41 от "Спартанов":

    Ми Кая и Урсула не са там , щото родните еврейки Надежда Михайлова Неински и Елена Поптодорова клептоманката са отказали да ходят с тях да им правят компания . Нашето се оплакала , че няма дебели чорапогащи, а Ленчето , че в Киев не са останали кремчета за крадене! :-)))))

    17:02 05.11.2026

  • 51 Едно време през соца

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    В нашето село докарваха по един камион салам на ден и все не стигаше. Сега имаме евро, но докарват по две щайги салам и няма кой да го купи.

    17:06 05.11.2026

  • 52 Дон Турболенто

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Като гледам Китайската експанзия, както и на други азиатски страни, като гледам с какви темпове се свива европаейската икономика, съмнявам се че тези 60% са актуална информация. Преди поне 15 години може и така да е било. Виж само рекордния брой фалито в Германия,виж колко промишлени гиганти съкращават персонал. Освен ВПК разбирасе. Виж само чудовищната задлъжнялост на Европа. Ама то си личи вече и по социалните сътресения. Те потъват с всеки изминал ден, ама наливат невъзвръщаеми пари в бездънната яма. Вземи да се събудиш.

    17:09 05.11.2026

  • 53 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    ЕС да не мисли за зимата в Киев, а да погледне реално за зимата и икономиката в Берлин. Тази зима целия ЕС ще духат студената супа за да я стоплят.

    17:10 05.11.2026

  • 54 Знае

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Нещо жестоко си се объркал . Западната икономика пикира в жестока рецесия . Реалните производства отдавна са на Изток . Без евтините енергоресурси и суровини които ЕС получаваше от Русия, Близкият Изток и Африка икономиката на ЕС и Британия умира . ЕС практически остана без стоманодобив след като Митал и Китайските стоманодобивни консорциуми затвориха практически всичките европейски стоманодобивни пещи , а руснаците унищожиха всички доменни пещи в Украйна . Химическите производства като на BASF също избягаха от ЕС защото скъпите енергоресурси правят продукцията им неконкурентноспособна на световните пазари . INTEL също избягаха от ЕС. А без Стоманодобив , химическа промишленост, и високотехнологични отрасли, каква икономика ще правиш ? Ще развиваш само ресторантьорство , хотелиерство и спа центрове за да се конкурираш с Аруба и с Пукет ли ?

    17:14 05.11.2026

  • 55 123

    3 0 Отговор
    Тези нали печелят войната? Все пак воюва цялото НАТО, а очакват тежка зима!

    17:15 05.11.2026

  • 56 Серсемин

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Зеленият бастун":

    Ако е само товааа... с мед да го помажеш!
    Дали не са му инсталирали и златен кенеф?

    17:26 05.11.2026

  • 57 Истината:

    1 0 Отговор
    "ЕС се готви за най-тежката зима в Киев"
    Каква връзка има ЕС с Киев, че се готви за най-тежката зима в Киев!
    Правилно е да се каже: ЕС се готви за най-тежката Си зима,
    след като Подари на Киев ЧетириСтотин Милиарда Евро
    и Остави на Студ и Глад Страните от ЕС!

    17:31 05.11.2026

  • 58 защо

    0 0 Отговор
    Скъпа,
    Разликата между делегация и легация е като разликата между София и софа.
    Но, има един виц за Чукча ...

    17:31 05.11.2026

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