Студ, мрак и проблеми с водата: ЕС се готви за най-тежката зима в Киев

Делегацията на Европейския съюз в Украйна се подготвя за възможни прекъсвания на електроснабдяването, водоснабдяването и отоплението в Киев през зимата. Екипът планира да остане в украинската столица и да продължи работа с пълен капацитет.
„Ние сме тук, с вас, и заедно с всички се подготвяме за зимата“, заяви посланичката на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова в интервю за Укринформ.
По думите ѝ в делегацията се съхраняват запаси от питейна вода при евентуален временен недостиг. Подготвена е и техническа вода в случай на проблеми с канализацията. Офисът разполага с устройства EcoFlow и голям резервен генератор, а служителите се запасяват с топли дрехи.
Подготовката идва на фона на нарушенията във водоснабдяването на Киев. На 3 ноември след руски атаки и повреди по енергийната инфраструктура без електрозахранване са останали основни обекти на „Киевводоканал“, което е довело до временно прекъсване на водоснабдяването в града.
Матернова не посочи конкретен срок, в който делегацията би променила присъствието си в Киев. Тя заяви, че планът е дипломатическият екип да остане на място и да работи заедно с украинските граждани през зимния период.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Васко Терезията
Коментиран от #37
16:11 05.11.2026
2 1488
😂🤣😅
Коментиран от #48
16:12 05.11.2026
3 Мич
16:12 05.11.2026
4 Даа...
Тях пък ги чака особено готеща зима!
16:13 05.11.2026
5 Роберт Бровди
Украинците засега събират дронове и ракети .
Коментиран от #31, #32
16:13 05.11.2026
6 Гост
16:13 05.11.2026
7 1488
😅😂🤣
16:14 05.11.2026
8 Как точно се готви?
Коментиран от #15
16:14 05.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Току що урсулианците
16:17 05.11.2026
11 Бойкот на О.Л.Хлъц
16:17 05.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 За няколко цента повече
Коментиран от #40
16:22 05.11.2026
14 Зеленият бастун
А тези са в Киев чакат кеша и ще си бият камшика като разпределят голямата пара.
Коментиран от #56
16:22 05.11.2026
15 Аз знам
До коментар #8 от "Как точно се готви?":Кая и Урсула ще дарят паркета и дограмите от къщите си на Киев. Слава!
16:22 05.11.2026
16 старшинката
Коментиран от #19
16:22 05.11.2026
17 Брей
16:23 05.11.2026
18 Стефан
16:24 05.11.2026
19 Редник
До коментар #16 от "старшинката":...и после топлина чрез разпад на атомни ядра.
16:24 05.11.2026
20 Сатана Z
16:25 05.11.2026
21 Питам
16:25 05.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 тц, тц, тц
16:28 05.11.2026
24 Перо
16:28 05.11.2026
25 До кучката
16:30 05.11.2026
26 Откога Украйна е в ЕС?
Моля, образовайте се преди да се излагате пред интелигентните хора.
16:30 05.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Само питам
16:31 05.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Фон дер мизер
До коментар #5 от "Роберт Бровди":Ами не се отнася същото, но и тук много бързо може да заприлича на Киев.
16:33 05.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Джамбаза
16:36 05.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хаген Дас
16:37 05.11.2026
37 васко ухото
До коментар #1 от "Васко Терезията":София не е Москва.
София е Киев.
16:37 05.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ами
До коментар #13 от "За няколко цента повече":Западът е 60% от световната икономика и е с Украйна.
Русия е с 1 % от световната икономика и е под санкции.
Украйна ще бъде и в ЕС и в НАТО.
Записвайте си.
Коментиран от #51, #52, #54
16:39 05.11.2026
41 Спартанов
Коментиран от #50
16:39 05.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тръмп
16:41 05.11.2026
44 Шалке
16:42 05.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
16:55 05.11.2026
48 Култово:ЕС се готви за най-тежката зима
До коментар #2 от "1488":в Киев !!
БГ се готви за най-тежката зима в Зимбабве.
16:57 05.11.2026
49 Питам
16:58 05.11.2026
50 Знае
До коментар #41 от "Спартанов":Ми Кая и Урсула не са там , щото родните еврейки Надежда Михайлова Неински и Елена Поптодорова клептоманката са отказали да ходят с тях да им правят компания . Нашето се оплакала , че няма дебели чорапогащи, а Ленчето , че в Киев не са останали кремчета за крадене! :-)))))
17:02 05.11.2026
51 Едно време през соца
До коментар #40 от "Ами":В нашето село докарваха по един камион салам на ден и все не стигаше. Сега имаме евро, но докарват по две щайги салам и няма кой да го купи.
17:06 05.11.2026
52 Дон Турболенто
До коментар #40 от "Ами":Като гледам Китайската експанзия, както и на други азиатски страни, като гледам с какви темпове се свива европаейската икономика, съмнявам се че тези 60% са актуална информация. Преди поне 15 години може и така да е било. Виж само рекордния брой фалито в Германия,виж колко промишлени гиганти съкращават персонал. Освен ВПК разбирасе. Виж само чудовищната задлъжнялост на Европа. Ама то си личи вече и по социалните сътресения. Те потъват с всеки изминал ден, ама наливат невъзвръщаеми пари в бездънната яма. Вземи да се събудиш.
17:09 05.11.2026
53 Павел Пенев
17:10 05.11.2026
54 Знае
До коментар #40 от "Ами":Нещо жестоко си се объркал . Западната икономика пикира в жестока рецесия . Реалните производства отдавна са на Изток . Без евтините енергоресурси и суровини които ЕС получаваше от Русия, Близкият Изток и Африка икономиката на ЕС и Британия умира . ЕС практически остана без стоманодобив след като Митал и Китайските стоманодобивни консорциуми затвориха практически всичките европейски стоманодобивни пещи , а руснаците унищожиха всички доменни пещи в Украйна . Химическите производства като на BASF също избягаха от ЕС защото скъпите енергоресурси правят продукцията им неконкурентноспособна на световните пазари . INTEL също избягаха от ЕС. А без Стоманодобив , химическа промишленост, и високотехнологични отрасли, каква икономика ще правиш ? Ще развиваш само ресторантьорство , хотелиерство и спа центрове за да се конкурираш с Аруба и с Пукет ли ?
17:14 05.11.2026
55 123
17:15 05.11.2026
56 Серсемин
До коментар #14 от "Зеленият бастун":Ако е само товааа... с мед да го помажеш!
Дали не са му инсталирали и златен кенеф?
17:26 05.11.2026
57 Истината:
Каква връзка има ЕС с Киев, че се готви за най-тежката зима в Киев!
Правилно е да се каже: ЕС се готви за най-тежката Си зима,
след като Подари на Киев ЧетириСтотин Милиарда Евро
и Остави на Студ и Глад Страните от ЕС!
17:31 05.11.2026
58 защо
Разликата между делегация и легация е като разликата между София и софа.
Но, има един виц за Чукча ...
17:31 05.11.2026