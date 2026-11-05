Студ, мрак и проблеми с водата: ЕС се готви за най-тежката зима в Киев

Делегацията на Европейския съюз в Украйна се подготвя за възможни прекъсвания на електроснабдяването, водоснабдяването и отоплението в Киев през зимата. Екипът планира да остане в украинската столица и да продължи работа с пълен капацитет.

„Ние сме тук, с вас, и заедно с всички се подготвяме за зимата“, заяви посланичката на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова в интервю за Укринформ.

По думите ѝ в делегацията се съхраняват запаси от питейна вода при евентуален временен недостиг. Подготвена е и техническа вода в случай на проблеми с канализацията. Офисът разполага с устройства EcoFlow и голям резервен генератор, а служителите се запасяват с топли дрехи.

Подготовката идва на фона на нарушенията във водоснабдяването на Киев. На 3 ноември след руски атаки и повреди по енергийната инфраструктура без електрозахранване са останали основни обекти на „Киевводоканал“, което е довело до временно прекъсване на водоснабдяването в града.

Матернова не посочи конкретен срок, в който делегацията би променила присъствието си в Киев. Тя заяви, че планът е дипломатическият екип да остане на място и да работи заедно с украинските граждани през зимния период.

Източници: ukrinform.ua