Новини
Свят »
Русия »
Четири години затвор за Жана Немцова – дъщерята на убития руски опозиционер

Четири години затвор за Жана Немцова – дъщерята на убития руски опозиционер

5 Ноември, 2026 18:21 713 13

  • жана немцова-
  • борис немцов-
  • руски съд-
  • нежелателна организация-
  • руска опозиция

Жана Немцова получи четири години затвор заради дейността си във фондация, обявена от Москва за „нежелателна организация“. Присъдата подлежи на обжалване

Четири години затвор за Жана Немцова – дъщерята на убития руски опозиционер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски съд осъди задочно на четири години лишаване от свобода в наказателна колония Жана Немцова, дъщеря на убития опозиционен политик Борис Немцов. 42-годишната Немцова е призната за виновна заради дейността си във фондацията „Борис Немцов за свобода“, базирана в Германия. Присъдата подлежи на обжалване.

Според прокуратурата организацията разпространява „негативни оценки за различни събития в Руската федерация“. Фондацията беше включена през април 2024 г. от руското Министерство на правосъдието в списъка на чуждестранните и международните организации, чиято дейност е забранена в Русия като „нежелателна“.

Делото е водено задочно

Жана Немцова основава организацията през 2015 г. в германския град Бон, след убийството на баща си през февруари същата година. През август 2026 г. руски съд издаде задочна заповед за ареста ѝ.

Немцова отхвърля обвиненията и ги определя като политически мотивирани. В предишни свои изявления тя е заявявала: „Руските власти засилват усилията си да заглушат независимите гласове в страната.“

По думите ѝ фондацията подкрепя независими руски медии в изгнание, образователни проекти и защитата на руснаци, напуснали страната заради несъгласието си с войната срещу Украйна и управлението на президента Владимир Путин.

Фондацията е създадена след убийството на Немцов

Борис Немцов, един от най-изявените критици на Владимир Путин, беше застрелян през февруари 2015 г. на мост в Москва, недалеч от Кремъл. След смъртта му дъщеря му продължи публичната си дейност чрез организацията, носеща неговото име.

Източници: radiosvoboda.org


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 зИленски

    11 14 Отговор
    ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ.
    РАДЕВ ДА ВЗИМА ПРИМЕР
    СОРОС МОРОС
    ВЪН !

    Коментиран от #13

    18:23 05.11.2026

  • 3 Сатана Z

    4 12 Отговор
    В София ще кръстят някоя улица на Жана Немцова още на следващата сесия на общината.

    Коментиран от #9

    18:29 05.11.2026

  • 4 стара традиция

    2 4 Отговор
    Буржоазните реакционни врагове на пролетариата се преследват до девето коляно.

    18:29 05.11.2026

  • 5 Източници: radiosvoboda

    4 2 Отговор
    Брей,брей, брей........

    18:31 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дейта

    3 1 Отговор
    То момичето иска да покаже ,че силно нещо и липсва,а те веднага противодържавна,4 години затвор при лесб

    18:37 05.11.2026

  • 9 Площадът

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Площадът в Прага пред руското посолство се казва"Борис Немцов".
    П.п.Не съм сигурен дали чехите вече не изхвърлиха цялото руско посолство.

    18:41 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мнение

    4 2 Отговор
    И от сянката на Немцов се страхуваха фашистите в Кремъл преди да го убият .

    18:50 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания