Четири години затвор за Жана Немцова – дъщерята на убития руски опозиционер

Руски съд осъди задочно на четири години лишаване от свобода в наказателна колония Жана Немцова, дъщеря на убития опозиционен политик Борис Немцов. 42-годишната Немцова е призната за виновна заради дейността си във фондацията „Борис Немцов за свобода“, базирана в Германия. Присъдата подлежи на обжалване.
Според прокуратурата организацията разпространява „негативни оценки за различни събития в Руската федерация“. Фондацията беше включена през април 2024 г. от руското Министерство на правосъдието в списъка на чуждестранните и международните организации, чиято дейност е забранена в Русия като „нежелателна“.
Делото е водено задочно
Жана Немцова основава организацията през 2015 г. в германския град Бон, след убийството на баща си през февруари същата година. През август 2026 г. руски съд издаде задочна заповед за ареста ѝ.
Немцова отхвърля обвиненията и ги определя като политически мотивирани. В предишни свои изявления тя е заявявала: „Руските власти засилват усилията си да заглушат независимите гласове в страната.“
По думите ѝ фондацията подкрепя независими руски медии в изгнание, образователни проекти и защитата на руснаци, напуснали страната заради несъгласието си с войната срещу Украйна и управлението на президента Владимир Путин.
Фондацията е създадена след убийството на Немцов
Борис Немцов, един от най-изявените критици на Владимир Путин, беше застрелян през февруари 2015 г. на мост в Москва, недалеч от Кремъл. След смъртта му дъщеря му продължи публичната си дейност чрез организацията, носеща неговото име.
Източници: radiosvoboda.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 зИленски
РАДЕВ ДА ВЗИМА ПРИМЕР
СОРОС МОРОС
ВЪН !
Коментиран от #13
18:23 05.11.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #9
18:29 05.11.2026
4 стара традиция
18:29 05.11.2026
5 Източници: radiosvoboda
18:31 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дейта
18:37 05.11.2026
9 Площадът
До коментар #3 от "Сатана Z":Площадът в Прага пред руското посолство се казва"Борис Немцов".
П.п.Не съм сигурен дали чехите вече не изхвърлиха цялото руско посолство.
18:41 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мнение
18:50 05.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.