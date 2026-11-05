Четири години затвор за Жана Немцова – дъщерята на убития руски опозиционер

Руски съд осъди задочно на четири години лишаване от свобода в наказателна колония Жана Немцова, дъщеря на убития опозиционен политик Борис Немцов. 42-годишната Немцова е призната за виновна заради дейността си във фондацията „Борис Немцов за свобода“, базирана в Германия. Присъдата подлежи на обжалване.

Според прокуратурата организацията разпространява „негативни оценки за различни събития в Руската федерация“. Фондацията беше включена през април 2024 г. от руското Министерство на правосъдието в списъка на чуждестранните и международните организации, чиято дейност е забранена в Русия като „нежелателна“.

Делото е водено задочно

Жана Немцова основава организацията през 2015 г. в германския град Бон, след убийството на баща си през февруари същата година. През август 2026 г. руски съд издаде задочна заповед за ареста ѝ.

Немцова отхвърля обвиненията и ги определя като политически мотивирани. В предишни свои изявления тя е заявявала: „Руските власти засилват усилията си да заглушат независимите гласове в страната.“

По думите ѝ фондацията подкрепя независими руски медии в изгнание, образователни проекти и защитата на руснаци, напуснали страната заради несъгласието си с войната срещу Украйна и управлението на президента Владимир Путин.

Фондацията е създадена след убийството на Немцов

Борис Немцов, един от най-изявените критици на Владимир Путин, беше застрелян през февруари 2015 г. на мост в Москва, недалеч от Кремъл. След смъртта му дъщеря му продължи публичната си дейност чрез организацията, носеща неговото име.

Източници: radiosvoboda.org