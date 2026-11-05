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Цените на газа в Европа отново тръгнаха нагоре заради войната с Иран
  Тема: Иранската криза

Цените на газа в Европа отново тръгнаха нагоре заради войната с Иран

5 Ноември, 2026 18:37 884 30

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  • иран-
  • ор，即муски проток-
  • втечнен природен газ

Фючърсите на нидерландския хъб TTF достигнаха 89,52 евро за мегаватчас. Пазарът остава под натиск заради ниските запаси и несигурността около войната с Иран

Цените на газа в Европа отново тръгнаха нагоре заради войната с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на природния газ в Европа се повишиха, след като търговците оцениха новите сигнали около войната между САЩ и Иран и възможността за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Фючърсите на нидерландския хъб TTF, който е основен ценови ориентир за европейския пазар, поскъпнаха с 1,6% до 89,52 евро за мегаватчас.

Повишението последва три поредни дни на спад, през които цените загубиха над 15%. Пазарът следи дали ще бъде постигнато споразумение, което да позволи възстановяване на движението на корабите през стратегическия морски маршрут. Това би могло да увеличи доставките на втечнен природен газ и да намали напрежението на световните енергийни пазари.

Ниските запаси поддържат натиска

Войната с Иран е довела до намаляване на световния износ на втечнен природен газ с почти една пета. Така Европа навлиза в зимния сезон с необичайно ниски запаси, докато конкуренцията с купувачите от Азия се засилва. Цените в Европа и Азия наскоро са достигнали най-високото си равнище от 2022 г., като спрямо началото на годината са се увеличили повече от три пъти.

Газохранилищата в Европейския съюз са запълнени на 74% при средно равнище от 90% за последните пет години по това време. В Германия, най-голямата икономика в блока, запасите са на 61%.

Заради застудяването търговците са започнали по-активно да използват складирания газ. Едновременно с това производството на електроенергия от вятър и слънце е намаляло. Доставките са ограничени и от непланирани спирания по норвежките газопроводи, които работят под пълния си транспортен капацитет.

Пазарът следи политическите сигнали от САЩ

Демократите са получили контрол над двете камари на Конгреса на САЩ. Според оценката, цитирана от Bloomberg и предадена от Укринформ, това увеличава влиянието им върху държавните разходи и може да ограничи възможностите на президента Доналд Тръмп да продължи конфликта. Реален напредък към прекратяване на войната обаче все още почти липсва.

„Енергийните пазари са под значителен натиск, тъй като политическите промени засилват очакванията за прекратяване на войната с Иран. От гледна точка на фундаменталните фактори европейският газов пазар остава напрегнат“, заявиха стратези на ING Groep NV.

Допълнителен натиск може да дойде от Южна и Югоизточна Азия, където купувачите се очаква да увеличат покупките на втечнен природен газ на спот пазара след неотдавнашното понижение на цените. Международната агенция по енергетика вече предупреди за риск от недостиг на газ в Европа през зимата, ако Ормузкият проток остане блокиран и САЩ и Иран не постигнат договореност.

Източници: ukrinform.ua


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гробар

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ветерана":

    Не мерси. Никакви фашисти повече. Кофер флугцойг райхстаг.

    Коментиран от #4

    18:40 05.11.2026

  • 4 Копейкотрошач

    0 12 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    Една тесла ти е достатъчна.

    Коментиран от #10

    18:43 05.11.2026

  • 5 🙊🙊🙊

    2 6 Отговор
    Аз газ не ползвам 🤪

    Коментиран от #7, #18, #25

    18:43 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "🙊🙊🙊":

    А хляб ядеш ли?

    Коментиран от #12, #14, #20, #23

    18:45 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А нещо за 21 пакета санкции

    12 1 Отговор
    да признаете. На Родната любов на гражданите на Европейския съюз към управляващата върхушка показват колко им вярват.
    Но се правят че не ги чуват

    18:45 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 1111 - въпрос за малоумни:

    20 0 Отговор
    Ако купуваха газ директно от Русия, щеше ли да има проблем с газа, заради войната в Иран?

    Коментиран от #16

    18:47 05.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Питай

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "петрола":

    Мунчовците.

    Коментиран от #28

    18:48 05.11.2026

  • 14 Оня с парчето

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Месо хапваш ли?

    18:49 05.11.2026

  • 15 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха":

    И къде да ги събирам тия шишарки и дърва?:)))) Ще спя с " шошоните" и "балтона":)))

    18:51 05.11.2026

  • 16 Свърши тая с газа от русия

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "1111 - въпрос за малоумни:":

    Ф И Н И Т О

    18:53 05.11.2026

  • 17 Тръбопровод

    8 0 Отговор
    Маро,твоят газ,как се котира на борсата?

    18:53 05.11.2026

  • 18 Пушач

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "🙊🙊🙊":

    Аз газ ползвам за запалката.С един флакон карам 3 месеца.

    18:55 05.11.2026

  • 19 А КАЯ И УРСУЛА

    6 1 Отговор
    Гледат тъпо.

    18:55 05.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А ПУТИН ГЛЕДА

    1 6 Отговор
    Като нагласен.

    19:00 05.11.2026

  • 22 Истината

    1 6 Отговор
    Навремето като гледахме АББА,виждахме западната човещина, комунистическите престъпници ни подхвърляха некерман,гледахме картинки на истинско мляко и луканка,подсмърчахме и ревяхме

    19:01 05.11.2026

  • 23 Не обръщай внимание

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    на неадекватно розови понита

    19:01 05.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ицо

    0 6 Отговор
    Има ли дупчени копейки?

    19:05 05.11.2026

  • 27 Хи хи

    10 0 Отговор
    Газа е скъп заради санкциите срещу Русия която вещицата урсула наложи !! Фирми фалират, хората бедстват, докато тая вещица е начело, ЕС ще върви надолу !

    19:05 05.11.2026

  • 28 Извинявай грешиш ,

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Питай":

    трябва да се питат КОКОРЧОВЦИТЕ дето развалиха евтините доставки от Русия , за да си направят далаверите с втечнения газ от УС , което доведе до Ботош .

    19:06 05.11.2026

  • 29 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    Уфффф на Путин му е зле

    19:08 05.11.2026

  • 30 ЗАЛУПЕН ЖЪЛТОПАВЕТ

    4 0 Отговор
    Вече въобще не разбирам. Плевнята обеща златен дъжд. Къде е??

    19:15 05.11.2026

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