Цените на газа в Европа отново тръгнаха нагоре заради войната с Иран

Цените на природния газ в Европа се повишиха, след като търговците оцениха новите сигнали около войната между САЩ и Иран и възможността за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Фючърсите на нидерландския хъб TTF, който е основен ценови ориентир за европейския пазар, поскъпнаха с 1,6% до 89,52 евро за мегаватчас.

Повишението последва три поредни дни на спад, през които цените загубиха над 15%. Пазарът следи дали ще бъде постигнато споразумение, което да позволи възстановяване на движението на корабите през стратегическия морски маршрут. Това би могло да увеличи доставките на втечнен природен газ и да намали напрежението на световните енергийни пазари.

Ниските запаси поддържат натиска

Войната с Иран е довела до намаляване на световния износ на втечнен природен газ с почти една пета. Така Европа навлиза в зимния сезон с необичайно ниски запаси, докато конкуренцията с купувачите от Азия се засилва. Цените в Европа и Азия наскоро са достигнали най-високото си равнище от 2022 г., като спрямо началото на годината са се увеличили повече от три пъти.

Газохранилищата в Европейския съюз са запълнени на 74% при средно равнище от 90% за последните пет години по това време. В Германия, най-голямата икономика в блока, запасите са на 61%.

Заради застудяването търговците са започнали по-активно да използват складирания газ. Едновременно с това производството на електроенергия от вятър и слънце е намаляло. Доставките са ограничени и от непланирани спирания по норвежките газопроводи, които работят под пълния си транспортен капацитет.

Пазарът следи политическите сигнали от САЩ

Демократите са получили контрол над двете камари на Конгреса на САЩ. Според оценката, цитирана от Bloomberg и предадена от Укринформ, това увеличава влиянието им върху държавните разходи и може да ограничи възможностите на президента Доналд Тръмп да продължи конфликта. Реален напредък към прекратяване на войната обаче все още почти липсва.

„Енергийните пазари са под значителен натиск, тъй като политическите промени засилват очакванията за прекратяване на войната с Иран. От гледна точка на фундаменталните фактори европейският газов пазар остава напрегнат“, заявиха стратези на ING Groep NV.

Допълнителен натиск може да дойде от Южна и Югоизточна Азия, където купувачите се очаква да увеличат покупките на втечнен природен газ на спот пазара след неотдавнашното понижение на цените. Международната агенция по енергетика вече предупреди за риск от недостиг на газ в Европа през зимата, ако Ормузкият проток остане блокиран и САЩ и Иран не постигнат договореност.

Източници: ukrinform.ua