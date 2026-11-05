Цените на газа в Европа отново тръгнаха нагоре заради войната с Иран

Цените на природния газ в Европа се повишиха, след като търговците оцениха новите сигнали около войната между САЩ и Иран и възможността за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Фючърсите на нидерландския хъб TTF, който е основен ценови ориентир за европейския пазар, поскъпнаха с 1,6% до 89,52 евро за мегаватчас.
Повишението последва три поредни дни на спад, през които цените загубиха над 15%. Пазарът следи дали ще бъде постигнато споразумение, което да позволи възстановяване на движението на корабите през стратегическия морски маршрут. Това би могло да увеличи доставките на втечнен природен газ и да намали напрежението на световните енергийни пазари.
Ниските запаси поддържат натиска
Войната с Иран е довела до намаляване на световния износ на втечнен природен газ с почти една пета. Така Европа навлиза в зимния сезон с необичайно ниски запаси, докато конкуренцията с купувачите от Азия се засилва. Цените в Европа и Азия наскоро са достигнали най-високото си равнище от 2022 г., като спрямо началото на годината са се увеличили повече от три пъти.
Газохранилищата в Европейския съюз са запълнени на 74% при средно равнище от 90% за последните пет години по това време. В Германия, най-голямата икономика в блока, запасите са на 61%.
Заради застудяването търговците са започнали по-активно да използват складирания газ. Едновременно с това производството на електроенергия от вятър и слънце е намаляло. Доставките са ограничени и от непланирани спирания по норвежките газопроводи, които работят под пълния си транспортен капацитет.
Пазарът следи политическите сигнали от САЩ
Демократите са получили контрол над двете камари на Конгреса на САЩ. Според оценката, цитирана от Bloomberg и предадена от Укринформ, това увеличава влиянието им върху държавните разходи и може да ограничи възможностите на президента Доналд Тръмп да продължи конфликта. Реален напредък към прекратяване на войната обаче все още почти липсва.„Енергийните пазари са под значителен натиск, тъй като политическите промени засилват очакванията за прекратяване на войната с Иран. От гледна точка на фундаменталните фактори европейският газов пазар остава напрегнат“, заявиха стратези на ING Groep NV.
Допълнителен натиск може да дойде от Южна и Югоизточна Азия, където купувачите се очаква да увеличат покупките на втечнен природен газ на спот пазара след неотдавнашното понижение на цените. Международната агенция по енергетика вече предупреди за риск от недостиг на газ в Европа през зимата, ако Ормузкият проток остане блокиран и САЩ и Иран не постигнат договореност.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гробар
До коментар #2 от "Ветерана":Не мерси. Никакви фашисти повече. Кофер флугцойг райхстаг.
Коментиран от #4
18:40 05.11.2026
4 Копейкотрошач
До коментар #3 от "Гробар":Една тесла ти е достатъчна.
Коментиран от #10
18:43 05.11.2026
5 🙊🙊🙊
Коментиран от #7, #18, #25
18:43 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Атина Палада
До коментар #5 от "🙊🙊🙊":А хляб ядеш ли?
Коментиран от #12, #14, #20, #23
18:45 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А нещо за 21 пакета санкции
Но се правят че не ги чуват
18:45 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 1111 - въпрос за малоумни:
Коментиран от #16
18:47 05.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Питай
До коментар #6 от "петрола":Мунчовците.
Коментиран от #28
18:48 05.11.2026
14 Оня с парчето
До коментар #7 от "Атина Палада":Месо хапваш ли?
18:49 05.11.2026
15 Атина Палада
До коментар #12 от "Ха ха":И къде да ги събирам тия шишарки и дърва?:)))) Ще спя с " шошоните" и "балтона":)))
18:51 05.11.2026
16 Свърши тая с газа от русия
До коментар #11 от "1111 - въпрос за малоумни:":Ф И Н И Т О
18:53 05.11.2026
17 Тръбопровод
18:53 05.11.2026
18 Пушач
До коментар #5 от "🙊🙊🙊":Аз газ ползвам за запалката.С един флакон карам 3 месеца.
18:55 05.11.2026
19 А КАЯ И УРСУЛА
18:55 05.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 А ПУТИН ГЛЕДА
19:00 05.11.2026
22 Истината
19:01 05.11.2026
23 Не обръщай внимание
До коментар #7 от "Атина Палада":на неадекватно розови понита
19:01 05.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ицо
19:05 05.11.2026
27 Хи хи
19:05 05.11.2026
28 Извинявай грешиш ,
До коментар #13 от "Питай":трябва да се питат КОКОРЧОВЦИТЕ дето развалиха евтините доставки от Русия , за да си направят далаверите с втечнения газ от УС , което доведе до Ботош .
19:06 05.11.2026
29 И Киев е Руски
19:08 05.11.2026
30 ЗАЛУПЕН ЖЪЛТОПАВЕТ
19:15 05.11.2026