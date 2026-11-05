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Договорът за Starshield изтича догодина: Киев спешно търси ново споразумение със САЩ
  Тема: Украйна

Договорът за Starshield изтича догодина: Киев спешно търси ново споразумение със САЩ

5 Ноември, 2026 22:34 703 9

  • украйна-
  • съединени щати-
  • старшийлд-
  • денис сиеник-
  • илон мъск

Киев иска спешни разговори за ново споразумение, след като ограничения в услугата затрудниха украинските операции срещу руски дронове

Договорът за Starshield изтича догодина: Киев спешно търси ново споразумение със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Договорът между Украйна и правителството на САЩ за достъп до спътниковата мрежа „Старшийлд“ изтича в средата на следващата година, а Киев спешно иска да започне разговори за ново споразумение. Това заяви украинският шарже д’афер във Вашингтон Денис Сиеник.

„Договорът изтича догодина за „Старшийлд“. И ние разбираме, че трябва време, за да бъде договорен нов“, каза Сиеник. Той добави: „Всъщност сега е моментът.“

Дипломатът не посочи точния месец, в който изтича договорът, като уточни само, че това ще стане около средата на 2027 г. „Искаме да ни бъде ясно дали можем да продължим и какви ще бъдат условията“, каза още той.

Ограниченията са затруднили прехващането на дронове

Ролята на „Старшийлд“ за украинската отбрана привлече внимание през миналия месец, когато командири на бойното поле съобщиха за внезапно ограничаване на скоростта на услугата. Според информацията това е затруднило способностите на украинските въоръжени сили да прехващат руски ударни дронове и е довело до отмяната на някои операции.

Сиеник заяви, че Киев не е получил обяснение за случилото се нито от американското правителство, нито от „СпейсЕкс“ - компанията на Илон Мъск, която предоставя военната услуга „Старшийлд“ на правителството на САЩ. Търговската услуга „Старлинк“ на компанията се предлага по целия свят.

Натрупват се проблеми в отношенията със САЩ

Въпросът с достъпа до „Старшийлд“ е част от серия затруднения в отношенията между Киев и Вашингтон. През последните седмици Украйна заяви, че в определени моменти е имала пропуски при получаването на американска разузнавателна информация за руски ракетни атаки.

Украинският президент Володимир Зеленски също се оплака от забавяния в критично важните доставки на ракетни системи „Пейтриът“ и НАСАМС, предназначени за защита на страната от руски атаки. Той критикува и сделката на американския президент Доналд Тръмп с Русия за дизелово гориво.

Тръмп от своя страна разкритикува украинските атаки срещу руски рафинерии. Според Ройтерс високите цени на енергията са оказали натиск върху републиканците в навечерието на междинните избори, след които партията е загубила контрола над Конгреса на САЩ.

Пред Киев сега стои необходимостта да изясни със САЩ дали достъпът до „Старшийлд“ ще бъде продължен и при какви условия. Украинската страна не е получила конкретен отговор за причините за ограниченията, а срокът на настоящия договор изтича след около година.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 украйна

    11 0 Отговор
    без САЩ е кръгла 0️⃣, даже две 0️⃣0️⃣

    Коментиран от #4

    22:36 05.11.2026

  • 2 Зелю

    9 0 Отговор
    А с кво че плащаме?
    Освен да оферирам два златни кенефа - един за Тръмп, и един за Мъск!
    Аре от мен да мине, и един кенеф за сената!
    Ама един, да си го търкат с ножовка за делбата!

    22:38 05.11.2026

  • 3 Една година е много време

    2 7 Отговор
    Бункерният плъх няма да изпролетее.

    Коментиран от #5

    22:38 05.11.2026

  • 4 Без Тръмп

    0 9 Отговор

    До коментар #1 от "украйна":

    Украйна вече да беше приключила руската кочина.

    Коментиран от #6, #7

    22:41 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Без САЩ

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Без Тръмп":

    Русия вече да беше приключила украинската кочина.

    22:45 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 САЩ и Европа винаги са били заедно

    0 4 Отговор
    В демокрацията понякога има разногласия,но и САЩ и Европа са твърдо зад Украйна.Който залита към Кремъл отива при Орбан, Вучич, Асад, Янукович...

    22:57 05.11.2026

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