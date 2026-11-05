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Хакери атакуват хладилни системи в магазини и складове – САЩ бият тревога
  Тема: Киберсигурност

Хакери атакуват хладилни системи в магазини и складове – САЩ бият тревога

5 Ноември, 2026 22:38 801 12

  • киберсигурност-
  • кибератаки-
  • хладилни системи-
  • фбр-
  • сащ

Американските власти предупреждават, че хакери атакуват системи за контрол на температурата в магазини и хладилни складове. Възможните последици са загуба на стоки и риск от пожар

Хакери атакуват хладилни системи в магазини и складове – САЩ бият тревога - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ предупредиха за „продължаваща киберзаплаха“ срещу промишлените хладилни системи и призоваха всички организации, които разчитат на хладилни складове и контрол на температурата, да приемат, че могат да станат мишена.

Предупреждението е отправено в съвместно изявление на ФБР, Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата, както и на американските министерства на здравеопазването, транспорта и земеделието. В него се посочва, че неидентифицирани злонамерени киберпрестъпници атакуват уязвимости в електронни системи, достъпни през интернет, които управляват температурата и търговското охлаждане.

Мишени са съоръжения в хранителни магазини и хладилни складове. При успешна атака извършителите могат да променят температурата и да причинят физически последици, включително опасност от пожар, загуба на стоки и промени в експлоатационния срок на оборудването.

„Ако успеят да се възползват, злонамерените лица биха могли да променят температурата и евентуално да причинят физически последици като опасност от пожар, загуба на стоки и промени в експлоатационния срок на системата“, се посочва в изявлението.

Директорът на оперативния отдел за киберпрестъпления на ФБР Брет Ледърман заяви, че властите „отчитат, че тези системи са мишена в секторите на критичната инфраструктура по целия свят“.

Призив за изолиране на системите

Американското правителство призова операторите на промишлени охлаждащи системи да прекратят достъпа до устройствата от обществено достъпния интернет. Сред препоръките са още изолирането им от корпоративните мрежи и незабавното инсталиране на наличните софтуерни актуализации.

Предупреждението идва след поредица от атаки и неизправности в САЩ и Европа. През август хладилни съоръжения в магазини на американски военни бази са били засегнати от мистериозни повреди. Разследващи от Пентагона разглеждат случая като вероятна кибератака.

През октомври атака срещу фризери във френски търговски обекти е причинила щети за десетки милиони евро. В понеделник нова вълна е засегнала над 100 магазина в Европа.

Случаите засилиха опасенията, че дистанционно управлявани хладилници и други устройства, свързани с критични процеси, могат да бъдат използвани за прекъсване на операции, унищожаване на хранителни запаси и повреждане на оборудване.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3-тата Световна иде

    8 3 Отговор
    Ще започне с хакерска атака или ИИ.

    22:41 05.11.2026

  • 2 Скайнет

    7 2 Отговор
    А дали са хакери?

    Коментиран от #6, #11

    22:42 05.11.2026

  • 3 Мелания

    6 0 Отговор
    Всички имат късмета да ги хакне некой хакер, само аз горката хакване чакам, и чакам...

    22:45 05.11.2026

  • 4 Мусорчик

    4 0 Отговор
    Мисля да дръпна кабела на всички умни уреди и бай Гошо да ги включва и изключва, май ще ми е по-евтино.

    22:47 05.11.2026

  • 5 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Споко ще ги продадат в България.Ние тука тичаме само от падък

    22:53 05.11.2026

  • 6 ГЛЮПОСТИ

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Скайнет":

    УКРАЙНЦИ СА ...

    22:54 05.11.2026

  • 7 Гост

    7 0 Отговор
    Как ги хакват мо магазините фризери за сладолед от 90-те 🥶

    22:54 05.11.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    АМИ ВЕРИГИТЕ ДА ПУСНАТ ПОВРЕДЕНИТЕ ХРАНИ НА 20% ОТ СТОЙНОСТТА
    И ВСЕ ЩЕ ИМА АМЕРИКАНЦИ КОИТО ДА ГИ КУПЯТ :)
    ......
    ЕДИН СТЕК ИЛИ ЕДНА ЛАЗАНЯ ДО 24 ЧАСА СА СИ ОКЕЙ

    22:58 05.11.2026

  • 9 1111

    5 1 Отговор
    Аве, що ми мирише на ИИ?

    23:04 05.11.2026

  • 10 Мюмю

    3 0 Отговор
    да си купят Мраз, офлайн е от 1962-ра при мен

    23:06 05.11.2026

  • 11 дали не са

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Скайнет":

    на асвабадителката на убийци йотова приятелите - червените дребни мравки от изток

    23:06 05.11.2026

  • 12 Гориил

    16 1 Отговор
    Изтъкнатият руски инженер Михаил Трофимович Зароченцев направи колосален принос в индустрията за бързо замразяване на храни и спечели прякора „Главният хладилник на Америка“ в Съединените щати. Всичко, което купувате в супермаркетите, е било бързо и ефикасно замразявано с помощта на технология, изобретена от руския инженер (който, между другото, започва експериментите си в Русия и успява да разработи мрежа от хладилни складове за Руската императорска армия по време на Първата световна война).

    23:07 05.11.2026