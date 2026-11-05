Хакери атакуват хладилни системи в магазини и складове – САЩ бият тревога

САЩ предупредиха за „продължаваща киберзаплаха“ срещу промишлените хладилни системи и призоваха всички организации, които разчитат на хладилни складове и контрол на температурата, да приемат, че могат да станат мишена.

Предупреждението е отправено в съвместно изявление на ФБР, Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата, както и на американските министерства на здравеопазването, транспорта и земеделието. В него се посочва, че неидентифицирани злонамерени киберпрестъпници атакуват уязвимости в електронни системи, достъпни през интернет, които управляват температурата и търговското охлаждане.

Мишени са съоръжения в хранителни магазини и хладилни складове. При успешна атака извършителите могат да променят температурата и да причинят физически последици, включително опасност от пожар, загуба на стоки и промени в експлоатационния срок на оборудването.

„Ако успеят да се възползват, злонамерените лица биха могли да променят температурата и евентуално да причинят физически последици като опасност от пожар, загуба на стоки и промени в експлоатационния срок на системата“, се посочва в изявлението.

Директорът на оперативния отдел за киберпрестъпления на ФБР Брет Ледърман заяви, че властите „отчитат, че тези системи са мишена в секторите на критичната инфраструктура по целия свят“.

Призив за изолиране на системите

Американското правителство призова операторите на промишлени охлаждащи системи да прекратят достъпа до устройствата от обществено достъпния интернет. Сред препоръките са още изолирането им от корпоративните мрежи и незабавното инсталиране на наличните софтуерни актуализации.

Предупреждението идва след поредица от атаки и неизправности в САЩ и Европа. През август хладилни съоръжения в магазини на американски военни бази са били засегнати от мистериозни повреди. Разследващи от Пентагона разглеждат случая като вероятна кибератака.

През октомври атака срещу фризери във френски търговски обекти е причинила щети за десетки милиони евро. В понеделник нова вълна е засегнала над 100 магазина в Европа.

Случаите засилиха опасенията, че дистанционно управлявани хладилници и други устройства, свързани с критични процеси, могат да бъдат използвани за прекъсване на операции, унищожаване на хранителни запаси и повреждане на оборудване.