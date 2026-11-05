Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Необичаен жест от Кремъл към Мелания Тръмп заради примирието в Олешки
  Тема: Украйна

Необичаен жест от Кремъл към Мелания Тръмп заради примирието в Олешки

5 Ноември, 2026 22:13 817 9

  • олешки-
  • мелания тръмп-
  • кирил дмитриев-
  • примирие-
  • украйна

Жестът беше направен на среща в Белия дом, посветена на примирието в окупирания Олешки. Украински представители връчиха на първата дама и ордена „Княгиня Олга“ първа степен

Необичаен жест от Кремъл към Мелания Тръмп заради примирието в Олешки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пратеникът на Кремъл Кирил Дмитриев подари на Мелания Тръмп детска рисунка по време на среща в Белия дом, посветена на хуманитарната операция и примирието в окупирания украински град Олешки.

На рисунката е изобразено момиче, напуснало Олешки със семейството си за Русия. Върху нея е изписано: „Обичам Мелания“.

Дмитриев заяви, че говори от името на руския президент Владимир Путин, и определи ролята на първата дама като хуманитарна мисия, при която „споразуменията се превръщат в действия“. „А действията спасяват животи“, добави той.

34 деца са събрани със семействата си

В срещата участваха още украинският омбудсман Димитро Лубинец и Давид Арахамия, председател на парламентарната група на „Слуга на народа“ във Върховната рада.

Дмитриев заяви, че 34 деца са били събрани отново със семействата си в Украйна и Русия. Украинските власти не бяха потвърдили независимо числото. То съвпада с броя, обявен от Белия дом през август като резултат от инициативата на Мелания Тръмп за семейно събиране на деца.

Дмитриев отдаде признание на руските и украинските служби за сигурност и военни структури, участвали в операцията. Той посочи и Марк Бекман, старши съветник на първата дама. По думите му хуманитарната помощ за Олешки трябва да продължи, независимо че част от жителите са останали в града, а други са го напуснали.

Мелания Тръмп получи украински държавен орден

Мелания Тръмп заяви, че е разбрала за тежката хуманитарна ситуация в Олешки през септември. Тя каза, че е участвала във всички етапи на планирането, включително при оценката на пътищата, евакуационните маршрути, достъпа до болници, превозните средства и медицинските ресурси.

„Разпознах спешността и действах незабавно“, заяви Мелания Тръмп.

Олешки се намира на левия бряг на Днепър, на около 5 километра югоизточно от Херсон. Градът е под руска окупация от първите дни на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г. Преди примирието жителите му са били без чиста питейна вода, храна и лекарства от най-малко 26 май.

Давид Арахамия заяви, че инициативата е започнала с Мелания Тръмп и нейния екип. Той определи примирието като най-голямото от началото на пълномащабната война и каза, че първоначалното недоверие постепенно е отстъпило място на доверие.

По време на срещата украинските представители връчиха на първата дама ордена „Княгиня Олга“ първа степен. Отличието е присъдено с указ номер 1079/2026, подписан от Володимир Зеленски на 2 ноември, за хуманитарната, правозащитната и благотворителната ѝ дейност.

Зеленски: Когато Путин иска спиране на огъня, то спира

В отделно изказване на Ибероамериканската среща на върха в Мадрид Володимир Зеленски потвърди, че хуманитарната операция в Олешки е приключила. Той заяви, че по време на примирието е имало пълна тишина и не са били извършвани атаки.

„Тази операция показа едно много просто нещо: когато Путин иска боевете да спрат, те спират“, каза Зеленски.

Петдневното примирие започна на 27 октомври и официално приключи на 1 ноември. В края на срещата в Белия дом Мелания Тръмп предаде чрез Дмитриев и Арахамия лични писма до Владимир Путин и Володимир Зеленски. Съдържанието им не беше оповестено.

Източници: kyivpost.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    8 3 Отговор
    Да се ​​връчват медали за малък, незначителен епизод във войната е странно. Така действат държави без исторически опит в дипломацията. Бих нарекъл връчването на медали форма на ласкателство.

    22:21 05.11.2026

  • 2 Дзак

    6 2 Отговор
    Може да бъде следващият вице президент!

    22:22 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ...

    1 1 Отговор
    тази се закопа сама, следващия трофей който ще носи е бургер на свиждане при доналд

    22:42 05.11.2026

  • 8 Хммм

    1 1 Отговор
    Тоя на снимката украинец ли е?

    22:44 05.11.2026

  • 9 хаха

    1 0 Отговор
    От Олешки са евакуирани 17 автобуса за Украйна ... и 4 са Мордор.

    Хахаха! Ама тоооо те украинците били като орките бе а? Ама не искат да ходят при тях нещо?
    Мордорските подлоги са много кухи.

    22:49 05.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания