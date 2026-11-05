Необичаен жест от Кремъл към Мелания Тръмп заради примирието в Олешки

Пратеникът на Кремъл Кирил Дмитриев подари на Мелания Тръмп детска рисунка по време на среща в Белия дом, посветена на хуманитарната операция и примирието в окупирания украински град Олешки.

На рисунката е изобразено момиче, напуснало Олешки със семейството си за Русия. Върху нея е изписано: „Обичам Мелания“.

Дмитриев заяви, че говори от името на руския президент Владимир Путин, и определи ролята на първата дама като хуманитарна мисия, при която „споразуменията се превръщат в действия“. „А действията спасяват животи“, добави той.

34 деца са събрани със семействата си

В срещата участваха още украинският омбудсман Димитро Лубинец и Давид Арахамия, председател на парламентарната група на „Слуга на народа“ във Върховната рада.

Дмитриев заяви, че 34 деца са били събрани отново със семействата си в Украйна и Русия. Украинските власти не бяха потвърдили независимо числото. То съвпада с броя, обявен от Белия дом през август като резултат от инициативата на Мелания Тръмп за семейно събиране на деца.

Дмитриев отдаде признание на руските и украинските служби за сигурност и военни структури, участвали в операцията. Той посочи и Марк Бекман, старши съветник на първата дама. По думите му хуманитарната помощ за Олешки трябва да продължи, независимо че част от жителите са останали в града, а други са го напуснали.

Мелания Тръмп получи украински държавен орден

Мелания Тръмп заяви, че е разбрала за тежката хуманитарна ситуация в Олешки през септември. Тя каза, че е участвала във всички етапи на планирането, включително при оценката на пътищата, евакуационните маршрути, достъпа до болници, превозните средства и медицинските ресурси.

„Разпознах спешността и действах незабавно“, заяви Мелания Тръмп.

Олешки се намира на левия бряг на Днепър, на около 5 километра югоизточно от Херсон. Градът е под руска окупация от първите дни на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г. Преди примирието жителите му са били без чиста питейна вода, храна и лекарства от най-малко 26 май.

Давид Арахамия заяви, че инициативата е започнала с Мелания Тръмп и нейния екип. Той определи примирието като най-голямото от началото на пълномащабната война и каза, че първоначалното недоверие постепенно е отстъпило място на доверие.

По време на срещата украинските представители връчиха на първата дама ордена „Княгиня Олга“ първа степен. Отличието е присъдено с указ номер 1079/2026, подписан от Володимир Зеленски на 2 ноември, за хуманитарната, правозащитната и благотворителната ѝ дейност.

Зеленски: Когато Путин иска спиране на огъня, то спира

В отделно изказване на Ибероамериканската среща на върха в Мадрид Володимир Зеленски потвърди, че хуманитарната операция в Олешки е приключила. Той заяви, че по време на примирието е имало пълна тишина и не са били извършвани атаки.

„Тази операция показа едно много просто нещо: когато Путин иска боевете да спрат, те спират“, каза Зеленски.

Петдневното примирие започна на 27 октомври и официално приключи на 1 ноември. В края на срещата в Белия дом Мелания Тръмп предаде чрез Дмитриев и Арахамия лични писма до Владимир Путин и Володимир Зеленски. Съдържанието им не беше оповестено.

Източници: kyivpost.com