Айзенкот получава мандат за кабинет в Израел?

Гади Айзенкот е на път да получи първия мандат за съставяне на правителство в Израел, след като беше препоръчан от 67 депутати. Бенямин Нетаняху получи подкрепата на 46 народни представители. Президентът Ицхак Херцог обаче уточни, че официалното му решение ще бъде обявено в неделя.

„В неделя ще възложа на член на Кнесета да състави правителство“, заяви Херцог след края на консултациите с всички парламентарно представени партии. Той добави, че ще проведе допълнителни разговори с част от партийното ръководство, за да прецени кой кандидат има реална възможност да събере коалиция.

„Резултатите от консултациите може да изглеждат ясни, но способността за съставяне на правителство не е напълно изяснена заради взаимните вета между блоковете и вътре в самите блокове“, каза израелският президент.

Айзенкот води по препоръки

Лидерът на партия „Яшар!“ получи подкрепа от собствената си формация, „Беяхад“, демократите, „Израел бейтену“ и две арабски политически формации. Нетаняху беше препоръчан от „Ликуд“, „Религиозния ционизъм“, „Оцма Йехудит“ и „Шас“. „Обединената Тора“ не посочи кандидат.

Президентската канцелария съобщи, че консултациите са приключили на 5 ноември. Херцог прие официалните резултати от изборите два дни по-рано, след като вотът от 27 октомври не излъчи самостоятелно мнозинство за нито един от основните политически блокове.

Пред Айзенкот стои трудна коалиция

Блокът около Нетаняху разполага с 53 места в 120-местния Кнесет, докато формациите около Айзенкот имат 48. Арабските партии спечелиха общо 19 мандата. Това създава математическа възможност за правителство около Айзенкот, но изисква сложни преговори и подкрепа от партии, между които има сериозни политически различия.

Самото получаване на мандата не означава автоматично, че Айзенкот ще стане премиер. Той ще трябва да договори коалиция, която да получи доверието на най-малко 61 депутати. При неуспех президентът може да възложи задачата на друг кандидат, а ако и следващите процедури се провалят, страната може да се насочи към нови избори.

Източници: ynet.co.il, apnews.com