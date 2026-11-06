Американец получи доживотен затвор в Италия за двойно убийство

Съд в Рим осъди на доживотен затвор 47-годишния американски гражданин Франсис Кауфман за убийството на руската му партньорка и 11-месечната им дъщеря. Той е признат за виновен и за укриване на телата им. Кауфман отрича обвиненията.

Телата на 28-годишната жена и детето са открити през юни 2025 г. в римския парк „Вила Памфили“. Двете жертви са били без документи за самоличност, а полицията първоначално не е разполагала с данни за самоличността им. По случая е започнало разследване за двойно убийство, съобщи Асошиейтед прес.

След престъплението Кауфман е напуснал Италия и е отишъл на гръцкия остров Скиатос. По-късно е задържан и екстрадиран в Италия, където е изправен пред съда. Прокуратурата го обвини, че е убил партньорката си и детето им, след което е изоставил телата им в парка. Италианският съд го призна за виновен и му наложи най-тежкото наказание, предаде Ройтерс.

Кауфман отрича да е извършил убийствата

Американецът е използвал и името Рексал Форд. В началото на процеса той е заявил пред съда: „Нямам нищо общо с убийствата.“ По време на делото Кауфман е поддържал тезата, че не е човекът, отговорен за смъртта на жената и детето.

Според информация на CNN съдът го е признал за виновен в двойно убийство и укриване на трупове. Присъдата включва доживотен затвор и три години изолация. Адвокатът му е заявил, че решението вероятно ще бъде обжалвано.

Филмов проект за близо 1 милион долара

Случаят привлече допълнително внимание заради представянето на Кауфман като филмов продуцент. Той е успял да получи близо 1 милион долара италиански данъчни кредити за филм, който не е бил заснет. Скандалът е довел до оставката на ръководителя на филмовия отдел към италианското Министерство на културата, съобщи Асошиейтед прес.

След постановяването на присъдата делото може да продължи на следваща инстанция, ако защитата подаде жалба.

Източници: apnews.com, investing.com, abc7news.com