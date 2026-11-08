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Убиецът от Краков е бил член на стрелкови клуб

Убиецът от Краков е бил член на стрелкови клуб

8 Ноември, 2026 20:33 1 558 34

  • краков-
  • стрелба-
  • клуб „швит“-
  • полша-
  • разследване

От "Швит" заявиха, че мъжът не е преминавал обучение по бойна или тактическа стрелба. Ръководството съдейства на разследването и отказва допълнителни коментари

Убиецът от Краков е бил член на стрелкови клуб - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Задържаният за стрелбата на Главния площад в Краков е бил член на спортния стрелкови клуб „Швит“ в Старяховице. Това съобщи RMF FM, позовавайки се на представител на клуба.

В нападението на 7 ноември загинаха шестима души, а 15 бяха ранени. Сред пострадалите са двама полицаи и самият 24-годишен мъж, който беше задържан след престрелка с органите на реда.

Клубът: Не е преминавал тактическо обучение

След появата на информацията за връзката му с клуба ръководството на „Швит“ разпространи изявление, в което уточни характера на заниманията. Според клуба дейността му е свързана със спортна стрелба в статични дисциплини.

„Това лице никога не е било обучавано в нашия клуб по динамична, тактическа или бойна стрелба“, заявиха от „Швит“.

Представител на клуба каза пред RMF FM, че мъжът за последно е посещавал стрелбището в края на август и през тази година е бил там два пъти. По информация на RMF FM той е разполагал с разрешение за оръжие за спортни цели.

От „Швит“ заявиха, че ръководството съдейства на разследващите органи и им предоставя необходимите материали и информация. Клубът няма да прави повече коментари, докато продължават следствените действия.

Източници: rmf24.pl, wiadomosci.gazeta.pl, wiadomosci.onet.pl


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    13 2 Отговор
    Гръмнал ги е като зайци!

    Коментиран от #34

    20:38 08.11.2026

  • 2 Шорт

    14 1 Отговор
    Пълна Откачалка. Пълен с комплекси!

    Коментиран от #25

    20:41 08.11.2026

  • 3 Дзак

    17 1 Отговор
    Да въведат годишни проверки за психическа годност на притежателите!

    Коментиран от #22

    20:44 08.11.2026

  • 4 Мдаа

    15 4 Отговор
    Ако беше член на литератулен клуб, нямаше да направи това.Всеки е такъв, на какъвто се прави, хобито определя поведението, битието-съзнанието.

    Коментиран от #17

    20:49 08.11.2026

  • 5 Цвете

    8 6 Отговор
    УБИТИТЕ СА 9 .ПЪРВО УБИВА РОДИТЕЛИТЕ СИ И СЕСТРА СИ И ОСТАНАЛИТЕ В САМИЯТ ЦЕНТЪР НА КРАКОВ.ТРАГЕДИЯТА Е УЖАСНА ,ИМА ЕДИН АНГЛИЧАНИН ЗАГИНАЛ ( УБИТ ) И ОЩЕ ЕДИН ЧУЖДЕНЕЦ ,ЖАЛКА ТРАГЕДИЯ.🤦‍♂️

    Коментиран от #9

    20:50 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 иван костов

    27 5 Отговор
    Разкажете за украинската връзка, Моля!

    Коментиран от #19

    20:51 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    може би са се опитали да го спрат

    20:56 08.11.2026

  • 10 маларт

    26 1 Отговор
    Бил ли е доброволец в 404?

    20:57 08.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ?????

    18 0 Отговор
    Уф.
    Убиецът от Краков е обикновен психопат.
    Минал е от минус до плюс включително през съвременните либерални практики.
    В Полша всеки набляга че не е от тяхните и го тика към другите.
    А той си е просто завършен псих според свидетелствата на негови съученици, съученички и съседи.
    Брат му пише че от две години не общува с него.
    Може би заради тва и е оцелял.

    Коментиран от #13, #21

    21:03 08.11.2026

  • 13 Дзак

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "?????":

    Мимикрирала Мутра с достъп до лични данни!

    21:06 08.11.2026

  • 14 Факт

    1 24 Отговор
    Дрогирания русофил е ликвидирал англичанин обикновен турист,а Англия и русия са винаги в коалиция

    Коментиран от #15

    21:08 08.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Истината

    0 10 Отговор
    Англо-руското съглашение от 1907 г. Антантата
    Това е договор, подписан на 31 август 1907 г. в Санкт Петербург, воюват срещу България

    Коментиран от #20

    21:18 08.11.2026

  • 17 Хохо Бохо

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    ДА бе ама е член на чуждестранният контингент в салобандерия и е укрофил, също както нашит умнокрасиви амеби

    21:23 08.11.2026

  • 18 Член е бил на ЕНП

    16 0 Отговор
    А после и на ПП-ДБ и генчо Танас му е дал пушкалото да си пуца като петруханец

    21:23 08.11.2026

  • 19 Украинската връзка,

    1 11 Отговор

    До коментар #7 от "иван костов":

    е че са намерили в компютъра му пропагандни клипове на руски войници в Украйна и членство в паравоенни групи, възхваляващи успехите на руската армия в Украйна.

    21:25 08.11.2026

  • 20 Национална катастрофа

    13 0 Отговор

    До коментар #16 от "Истината":

    Винаги, когато сме съюзници на Германия, завършва с национална катастрофа и загуба на територия.

    21:28 08.11.2026

  • 21 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "?????":

    Любопитни сме да ги представят! Или пак анонимни измишльотини?

    21:30 08.11.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Че такава отдавна е въведена, бе. Къде си спал

    21:32 08.11.2026

  • 23 555

    5 0 Отговор
    Някой слуша ли Джордж Галауей в момента? Върви на живо по YouTube в момента. Чухте ли какви символи е носил терориста на себе си?

    21:43 08.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Лонг

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Шорт":

    Ами, ако се окаже че е отмъщавал за родителите си сестра си, ко ша прайм с диагнозата ти?
    Да не си журналист та раздаваш диагнози и присъди
    Дано не умре някакси в болницата за да чуем и от него.

    21:47 08.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хубаво момче

    7 0 Отговор
    Истински атлантик. И на Мирчев даже прилича

    21:50 08.11.2026

  • 28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 29 А50

    7 0 Отговор
    Изперкал наемник на ВСУ. Сега го крият този факт

    21:54 08.11.2026

  • 30 Когато войната свърши

    4 0 Отговор
    и психясалите азовци напълзят Европа ей тогава ще видите кво е тероризъм. Няма и да си спомняте даже за това

    22:04 08.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 А защо

    1 0 Отговор
    Нашите журналя не пишат , че е бил наемник в ЧВК на САЩ и участвал във войната в окрайната .

    22:14 08.11.2026

  • 34 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Стрелецът в Краков се оказа 24-годишният стругар Михаил Оксински от Свентокшиското воеводство в южна Полша. Той беше във военна униформа, караше кола, регистрирана на баща му, и притежаваше оръжия легално.

    На бронежилетка в багажника на колата му, пълна с оръжия, са намерили шеврон на американска ЧВК, която се е сражавала за Въоръжените сили на Украйна. Говорим за Групата за напреднали наблюдения, свързана с наемници от чуждестранния легион на Украйна.

    Преди да тръгне на площада, той убива семейството си. В къщата са намерени телата на двама мъже и една жена. На площада той убива още 6 души и рани 15.

    Наемен войник, който полудя и се сражаваше в Украйна.

    22:27 08.11.2026

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