Убиецът от Краков е бил член на стрелкови клуб

Задържаният за стрелбата на Главния площад в Краков е бил член на спортния стрелкови клуб „Швит“ в Старяховице. Това съобщи RMF FM, позовавайки се на представител на клуба.
В нападението на 7 ноември загинаха шестима души, а 15 бяха ранени. Сред пострадалите са двама полицаи и самият 24-годишен мъж, който беше задържан след престрелка с органите на реда.
Клубът: Не е преминавал тактическо обучение
След появата на информацията за връзката му с клуба ръководството на „Швит“ разпространи изявление, в което уточни характера на заниманията. Според клуба дейността му е свързана със спортна стрелба в статични дисциплини.„Това лице никога не е било обучавано в нашия клуб по динамична, тактическа или бойна стрелба“, заявиха от „Швит“.
Представител на клуба каза пред RMF FM, че мъжът за последно е посещавал стрелбището в края на август и през тази година е бил там два пъти. По информация на RMF FM той е разполагал с разрешение за оръжие за спортни цели.
От „Швит“ заявиха, че ръководството съдейства на разследващите органи и им предоставя необходимите материали и информация. Клубът няма да прави повече коментари, докато продължават следствените действия.
Източници: rmf24.pl, wiadomosci.gazeta.pl, wiadomosci.onet.pl
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
Коментиран от #34
20:38 08.11.2026
2 Шорт
Коментиран от #25
20:41 08.11.2026
3 Дзак
Коментиран от #22
20:44 08.11.2026
4 Мдаа
Коментиран от #17
20:49 08.11.2026
5 Цвете
Коментиран от #9
20:50 08.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 иван костов
Коментиран от #19
20:51 08.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хмм
До коментар #5 от "Цвете":може би са се опитали да го спрат
20:56 08.11.2026
10 маларт
20:57 08.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ?????
Убиецът от Краков е обикновен психопат.
Минал е от минус до плюс включително през съвременните либерални практики.
В Полша всеки набляга че не е от тяхните и го тика към другите.
А той си е просто завършен псих според свидетелствата на негови съученици, съученички и съседи.
Брат му пише че от две години не общува с него.
Може би заради тва и е оцелял.
Коментиран от #13, #21
21:03 08.11.2026
13 Дзак
До коментар #12 от "?????":Мимикрирала Мутра с достъп до лични данни!
21:06 08.11.2026
14 Факт
Коментиран от #15
21:08 08.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Истината
Това е договор, подписан на 31 август 1907 г. в Санкт Петербург, воюват срещу България
Коментиран от #20
21:18 08.11.2026
17 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Мдаа":ДА бе ама е член на чуждестранният контингент в салобандерия и е укрофил, също както нашит умнокрасиви амеби
21:23 08.11.2026
18 Член е бил на ЕНП
21:23 08.11.2026
19 Украинската връзка,
До коментар #7 от "иван костов":е че са намерили в компютъра му пропагандни клипове на руски войници в Украйна и членство в паравоенни групи, възхваляващи успехите на руската армия в Украйна.
21:25 08.11.2026
20 Национална катастрофа
До коментар #16 от "Истината":Винаги, когато сме съюзници на Германия, завършва с национална катастрофа и загуба на територия.
21:28 08.11.2026
21 Анонимен
До коментар #12 от "?????":Любопитни сме да ги представят! Или пак анонимни измишльотини?
21:30 08.11.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Дзак":Че такава отдавна е въведена, бе. Къде си спал
21:32 08.11.2026
23 555
21:43 08.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Лонг
До коментар #2 от "Шорт":Ами, ако се окаже че е отмъщавал за родителите си сестра си, ко ша прайм с диагнозата ти?
Да не си журналист та раздаваш диагнози и присъди
Дано не умре някакси в болницата за да чуем и от него.
21:47 08.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хубаво момче
21:50 08.11.2026
28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
29 А50
21:54 08.11.2026
30 Когато войната свърши
22:04 08.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 А защо
22:14 08.11.2026
34 Наблюдател
До коментар #1 от "хмммм":Стрелецът в Краков се оказа 24-годишният стругар Михаил Оксински от Свентокшиското воеводство в южна Полша. Той беше във военна униформа, караше кола, регистрирана на баща му, и притежаваше оръжия легално.
На бронежилетка в багажника на колата му, пълна с оръжия, са намерили шеврон на американска ЧВК, която се е сражавала за Въоръжените сили на Украйна. Говорим за Групата за напреднали наблюдения, свързана с наемници от чуждестранния легион на Украйна.
Преди да тръгне на площада, той убива семейството си. В къщата са намерени телата на двама мъже и една жена. На площада той убива още 6 души и рани 15.
Наемен войник, който полудя и се сражаваше в Украйна.
22:27 08.11.2026