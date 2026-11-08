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Манчестър Юнайтед и Астън Вила сътвориха 4:4

Манчестър Юнайтед и Астън Вила сътвориха 4:4

8 Ноември, 2026 20:48 334 1

  • манчестър юнайтед-
  • астън вила-
  • премиър лийг-
  • патрик доргу

Домакините изоставаха с 0:2 и 2:4, но стигнаха до точката с два гола в добавеното време

Манчестър Юнайтед и Астън Вила сътвориха 4:4 - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед и Астън Вила завършиха 4:4 в един от най-драматичните мачове от десетия кръг на Премиър лийг. Домакините изоставаха с два гола още след първите четири минути, а след почивката отново позволиха на съперника да поведе с две попадения. В крайна сметка два гола в добавеното време донесоха точката на „червените дяволи“.

Астън Вила започна вихрено. Алисон Едуард откри резултата още в 1-ата минута, а Николас Джаксън се възползва от неубедително изчистване на вратаря Сене Ламенс и вкара за 0:2 в 4-ата минута.

Манчестър Юнайтед постепенно пое инициативата. Матеуш Куня спечели дузпа след нарушение на Бубакар Камара, а Бруно Фернандеш реализира от бялата точка в 16-ата минута. Натискът на домакините продължи и малко преди почивката Юри Тилеманс засече успореден пас на Амад Диало и изравни за 2:2.

Астън Вила отново поведе с два гола

Втората част започна по подобен начин на първата. Алисон Едуард бе съборен в наказателното поле от Диого Далот, а Джон Макгин превърна дузпата в гол за 2:3 в 47-ата минута.

Само шест минути по-късно Леон Горетцка се възползва от създалата се суматоха след центриране от свободен удар и увеличи преднината на гостите до 4:2. След това Астън Вила контролираше по-добре играта, докато атаките на Манчестър Юнайтед не носеха очакваната опасност.

Два гола в добавеното време донесоха точката

Домакините не се отказаха. В 89-ата минута Мейсън Маунт стреля в напречната греда, а три минути по-късно Джошуа Зиркзее засече подаване на Патрик Доргу и намали на 3:4.

В последните секунди на добавеното време Зион Сузуки излезе неубедително при корнер и не успя да достигне топката. Тя попадна при Патрик Доргу, който с глава оформи крайното 4:4.

Астън Вила удължи серията си без поражение в първенството до пет мача и заема десетото място в класирането. Манчестър Юнайтед остава в зоната на изпадащите.

Източници: sportal.bg


Великобритания
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