Илон Мъск и Стивън Милър може да станат обект на разследвания в Конгреса след януари

Илон Мъск и Стивън Милър вероятно ще станат обект на разследвания в Конгреса, след като демократите поемат контрола над него през януари. Това заяви конгресменът от Калифорния Робърт Гарсия, който се очаква да оглави влиятелната Комисия по надзор и отчетност към Камарата на представителите.

По думите му проверката, свързана с Мъск, ще се съсредоточи върху ролята му в съкращаването на федерални служители чрез Департамента за правителствена ефективност. Гарсия заяви, че има интерес бизнесменът да бъде изслушан не само от неговата комисия, но и от други комисии в Конгреса.

Фокусът върху имиграционната политика

„Смятам, че има голям интерес не само от страна на нашата комисия, но и на комисиите в целия Конгрес да разговарят с господин Мъск“, заяви Гарсия.

Стивън Милър, който беше назначен за началник на кабинета на Белия дом, вероятно ще бъде разследван заради ролята си в изработването и прилагането на твърдолинейната имиграционна политика на президента Доналд Тръмп.

Гарсия го определи като архитект на политика, която според него е „ужасяваща и несправедлива“. Демократът заяви, че Милър е в центъра на основните политически решения в администрацията и затова трябва да бъде подложен на парламентарен контрол.

„Стивън Милър е в центъра на основните политически решения, които се вземат в администрацията, и затова той действително трябва да бъде обект на парламентарен контрол и разследване“, каза Гарсия.

Темата за имиграцията се очертава като един от основните конфликти между Белия дом и бъдещото демократическо мнозинство. Проучване на Ройтерс/Ипсос от октомври показва, че 37% от американците одобряват начина, по който Тръмп се справя с въпроса, спрямо 50% в началото на мандата му. Сред спорните операции са действия на федерални агенти в Минесота, при които са били застреляни двама души.

Нови сблъсъци около администрацията

Очаква се демократите да насочат вниманието си и към министъра на отбраната Пийт Хегсет. Хаким Джефрис, който през януари се очаква да стане председател на Камарата на представителите, заяви, че партията му ще подкрепи предложение за импийчмънт. Републиканецът Томас Маси съобщи, че отново ще внесе обвиненията срещу министъра.

Като причина демократите посочват действията на Хегсет във връзка с войната срещу Иран, започната от Тръмп през февруари, и рязкото повишаване на цените на горивата.

Главният прокурор Тод Бланш заяви, че администрацията е готова за конфронтация с демократите в Конгреса. „Ако това е нещото, което новото ръководство възнамерява да направи, ние сме готови“, каза той и допълни, че всеки служител на администрацията има „адвокат“ в негово лице.

Източници: bta.bg, d2233.cms.socastsrm.com, axios.com