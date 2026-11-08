Тръмп: Резултатите от междинните избори са „гигантска крачка назад“ за САЩ

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп определи резултатите от междинните избори като „гигантска крачка назад“ за страната. Републиканците загубиха контрола върху Камарата на представителите и Сената, а демократите ще поемат мнозинството и в двете камари на Конгреса.

„Америка направи гигантска крачка назад в историята с резултатите от последните избори“, написа Тръмп в Truth Social. Той добави, че фондовият пазар, който по думите му е бил „ракета“ при неговото управление, е загубил 3 трилиона долара за един ден.

Демократите поемат контрола върху Конгреса

Междинните избори се проведоха на 3 ноември. Победата на демократите е особено значима, тъй като партията си върна Сената и Камарата на представителите едновременно. Така през последните две години от президентския мандат на Тръмп Белият дом ще се изправи срещу Конгрес, контролиран от опозицията.

Новото мнозинство ще може да блокира или променя законодателни инициативи на администрацията, както и да започва разследвания. Новият състав на Конгреса трябва да встъпи в длъжност на 3 януари 2027 г.

Спадът на технологичните акции

Коментарът на Тръмп дойде след рязко понижение на американските борсови индекси. Ройтерс съобщи, че пазарната капитализация на компаниите от S&P 500 е намаляла с около 3 трилиона долара. Най-силно са били засегнати технологичните дружества и акциите, свързани с развитието на изкуствения интелект.

Индексът Nasdaq е отчел най-големия си еднодневен спад от април 2025 г. Част от инвеститорите са се опасявали, че демократическото мнозинство може да подкрепи по-строги правила за изграждането на центрове за данни и за развитието на сектора на изкуствения интелект.

Американската асоциация за излъчване съобщи, че Тръмп е продължил да критикува изборния резултат, като е заявил, че страната ще се върне „по-голяма и по-силна от всякога“. Демократите ще поемат пълния контрол върху законодателната власт, но президентът запазва правомощията си в изпълнителната власт до края на мандата.

Източници: rbc.ru, abcnews.com, investing.com