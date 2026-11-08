Иран: Посредническите контакти със САЩ са замразени

Посредническите контакти между Иран и Съединените щати са преустановени след междинните избори в САЩ, заяви иранският външен министър Абас Арагчи. По думите му през последните дни посредници не са посещавали Иран и ще е необходимо време, за да се създадат условия за подновяване на разговорите.
Министърът говори пред иранската държавна радио-телевизионна организация. Той уточни, че става дума за изборите за Конгрес на САЩ, проведени на 3 ноември.
Разговорите между Техеран и Вашингтон се водят косвено с участието на регионални посредници, сред които Катар. В края на октомври и началото на ноември катарски представители проведоха поредица от срещи с иранската страна, включително разговори в Доха и Техеран. На 2 ноември посредници от Катар пътуваха до Техеран, за да обсъдят проект за възможно споразумение между Иран и САЩ.
Предложението на Техеран остава в сила
Арагчи заяви по-рано, че предложението на Иран за изпълнение на договорености в рамките на два дни остава на масата. Планът е свързан с прекратяване на военните действия, предприемане на мерки за деескалация и възобновяване на преговорите по спорните въпроси.
Иранският външен министър призова Белия дом да избере между изпълнението на исканията на Техеран и продължаването на войната. Тази позиция беше представена от него като предупреждение, че дипломатическият прозорец остава отворен, но не безусловно.
На 31 октомври Арагчи каза, че Иран не планира пряка среща с американски представители. Тогава той определи американския опит да разшири каналите за диалог като положителна стъпка, но подчерта, че иранските условия са ясни и се обсъждат чрез посредници.
Източници: tass.com, apnews.com, theprint.in
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