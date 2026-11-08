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Иран: Посредническите контакти със САЩ са замразени
  Тема: Иранската криза

Иран: Посредническите контакти със САЩ са замразени

8 Ноември, 2026 21:01 1 088 0

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Абас Арагчи заяви, че резултатите от междинните избори в САЩ са прекъснали посещенията на посредници. Предложението на Техеран за двудневни действия остава в сила

Иран: Посредническите контакти със САЩ са замразени - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посредническите контакти между Иран и Съединените щати са преустановени след междинните избори в САЩ, заяви иранският външен министър Абас Арагчи. По думите му през последните дни посредници не са посещавали Иран и ще е необходимо време, за да се създадат условия за подновяване на разговорите.

„През последните няколко дни заради резултатите от изборите нямаше посещения на посредници. Ще отнеме известно време, докато ситуацията стане подходяща за възобновяване на тези контакти“, каза Арагчи.

Министърът говори пред иранската държавна радио-телевизионна организация. Той уточни, че става дума за изборите за Конгрес на САЩ, проведени на 3 ноември.

Разговорите между Техеран и Вашингтон се водят косвено с участието на регионални посредници, сред които Катар. В края на октомври и началото на ноември катарски представители проведоха поредица от срещи с иранската страна, включително разговори в Доха и Техеран. На 2 ноември посредници от Катар пътуваха до Техеран, за да обсъдят проект за възможно споразумение между Иран и САЩ.

Предложението на Техеран остава в сила

Арагчи заяви по-рано, че предложението на Иран за изпълнение на договорености в рамките на два дни остава на масата. Планът е свързан с прекратяване на военните действия, предприемане на мерки за деескалация и възобновяване на преговорите по спорните въпроси.

Иранският външен министър призова Белия дом да избере между изпълнението на исканията на Техеран и продължаването на войната. Тази позиция беше представена от него като предупреждение, че дипломатическият прозорец остава отворен, но не безусловно.

На 31 октомври Арагчи каза, че Иран не планира пряка среща с американски представители. Тогава той определи американския опит да разшири каналите за диалог като положителна стъпка, но подчерта, че иранските условия са ясни и се обсъждат чрез посредници.

Източници: tass.com, apnews.com, theprint.in


Иран (Ислямска Република)
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