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Звездата на джудото Теди Ринер обяви кандидатурата си за президент на Франция
  Тема: Известни личности

Звездата на джудото Теди Ринер обяви кандидатурата си за президент на Франция

9 Ноември, 2026 16:12 663 22

  • теди ринер-
  • президентски избори-
  • франция-
  • джудо-
  • политика

Олимпийският шампион заяви, че иска да обедини французите и се определя като кандидат нито от левицата, нито от десницата

Звездата на джудото Теди Ринер обяви кандидатурата си за президент на Франция - 1
Снимка: malaymail.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Френският олимпийски шампион по джудо Теди Ринер обяви кандидатурата си за президент на Франция на изборите през 2027 г. 37-годишният спортист направи това във видео и в интервю за „Льо Паризиен“, като заяви, че иска да се включи в политиката, за да обедини страната.

„Казвам се Теди Ринер и ви го заявявам очи в очи: аз съм кандидат за президентските избори“, каза той. Предизборният му слоган е „Францията, която искаме“. Ринер заяви, че желае да бъде „президентът, който помирява и обединява“ французите.

„Нито отдясно, нито отляво“

Спортистът посочи социалното разделение, гнева и тревогата в обществото като основни причини за решението си. По думите му е трудно да приеме, че млади и възрастни хора все по-често не виждат възможност за бъдещето си.

Ринер се определи като кандидат „нито отдясно, нито отляво“. Той заяви, че е мислил за политическа кариера още по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., но е взел окончателното решение през есента на 2026 г. заради „гнева, тревогата и усещането, че никой не отговаря“ на проблемите на французите.

„Кандидат съм, за да кажа, че можем да изправим Франция на крака. Способни сме да направим красиви неща заедно“, заяви Теди Ринер.

Той призна, че очаква критики заради липсата на политически опит и заяви, че около него вече е събрано ядро от около 20 личности. Сред тях има представители на гражданското общество, държавни служители и бивши министри. Ринер каза, че възнамерява да продължи кампанията „докрай“, но все още финализира избора на предизборен щаб.

Предстои събиране на 500 подписа

Както всички останали претенденти, Ринер трябва да събере 500 подписа от избираеми представители, за да участва официално в президентската надпревара. Той заяви, че ще започне срещи с граждани в различни части на страната.

Кандидатурата му не означава край на спортната му кариера. Ринер подчерта, че джудото винаги ще остане част от живота му и не изключи възможността да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., ако бъде избран за президент.

„Ако функциите ми го позволяват и ако французите ми дадат тази възможност“, отговори той на въпроса дали може едновременно да бъде държавен глава и олимпийски състезател.

Източници: lcp.fr, leparisien.fr, apnews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    12 1 Отговор
    Много е хубав. Типичен французин. Като всичките им футболисти.:))

    Коментиран от #5, #10

    16:13 09.11.2026

  • 2 Иха

    7 1 Отговор
    Мирише на....френски парфюм.

    Коментиран от #9

    16:13 09.11.2026

  • 3 Дано спечели

    6 2 Отговор
    И да УпунеМакарона.

    16:14 09.11.2026

  • 4 Ввв

    8 0 Отговор
    Ако президент на Конго ли ще ставаш 🤣🤣🤣

    16:15 09.11.2026

  • 5 Хихихи

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Каквото им футболистите, такива са и джудистите...французи. Хихихи.

    16:16 09.11.2026

  • 6 Кафяв човек

    8 3 Отговор
    Франция го заслужава. Колонизираните ще управляват колонизаторите. Космически закон.

    16:17 09.11.2026

  • 7 Атина Палада

    9 2 Отговор
    Тоя ако се кандидатира ще спечели от раз още на първи тур с мнозинство:) .Всички такива "французи" ще гласуват за него

    16:18 09.11.2026

  • 8 хмммм

    7 0 Отговор
    Пълен леш!1!

    16:22 09.11.2026

  • 9 хмммм

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иха":

    конгоански

    16:22 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Казанлъшкия

    5 1 Отговор
    Ще го изберат - типичен французин е .))

    16:24 09.11.2026

  • 12 Кебапчийницата

    5 0 Отговор
    Това е френският Бойко или Слави Бинев.

    Коментиран от #15

    16:25 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ба Бахх

    4 0 Отговор
    Шоколадов заек

    16:26 09.11.2026

  • 15 Играл само в националния

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кебапчийницата":

    Нямат шанс особенно банкянския,със Славчо щеше малко да се озори,наи добри в бойните спортове са самбисти джудисти и малко джиу джицу

    16:29 09.11.2026

  • 16 Още един

    5 0 Отговор
    Луд!

    16:31 09.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Само дето малко се е

    4 0 Отговор
    Объркал с държавите бе 😂🙉🙈🙊🫪

    Коментиран от #19

    16:41 09.11.2026

  • 19 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Само дето малко се е":

    Защо да е объркал държавите? Ако си е роден във Франция и е второ,трето поколение ,той си е французин..За объркване на държавите може да говорим за такива,които сме емигрирали в тях във вече зряла възраст...Например преди години емигрирах в Германия,където живях и работих доста години ,но имаше разни такива като този,които си бяха германци нам си кое поколение ..И те германци а аз имигрант..Макар,че съм по рождение руса като баш истинските етнически германки,но имигрант ,а той / тя германец / германка! .

    Коментиран от #21

    16:54 09.11.2026

  • 20 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Най добрия джудист за всички времена,но това не го прави добър политик.

    17:02 09.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    Дааааа,някога след като завърших университета ( пловдивски) заминах за Мюнхен..Там работех няколко години- 5,6 !
    После дойдох в Гърция.

    17:15 09.11.2026

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