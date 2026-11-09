Нетаняху иска Ликуд да оглави правителство на единството

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че партията му Ликуд трябва да оглави бъдещо правителство на националното единство, след като спечели най-много гласове на изборите за 26-ия Кнесет. Вотът се проведе на 27 октомври, а окончателните резултати дадоха на Ликуд 27 места в 120-местния парламент.

„Правителството на националното единство е неотложна необходимост. Естествено, такова правителство трябва да бъде оглавено от най-голямата партия“, заяви Нетаняху във видеопослание. Той имаше предвид Ликуд, който остана най-голямата отделна политическа сила, но не успя да осигури мнозинство за досегашния си блок.

По думите на премиера в бъдещия кабинет трябва да участват „всички партии от националния лагер, включително ултраортодоксалните партии и всички ционистки партии“. В посланието си Нетаняху не спомена възможност за ротационно споразумение, при което премиерският пост да бъде разделен между двама политически лидери.

Нито един блок няма 61 депутати

Блокът около Нетаняху спечели 53 места, а опозиционният блок, воден от партията Яшар на бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот, получи 48. Арабските партии разполагат с общо 19 места. За формиране на правителство са необходими най-малко 61 гласа в Кнесета.

Така резултатът остави Ликуд начело сред отделните партии, но не даде на Нетаняху достатъчна парламентарна подкрепа. Предложението му за широко коалиционно управление е насочено към ционистките партии извън настоящия му лагер, като същевременно запазва участието на ултраортодоксалните и националистическите му съюзници.

Айзенкот получи мандата за съставяне на кабинет

На 8 ноември президентът на Израел Ицхак Херцог възложи на Гади Айзенкот да състави следващото правителство. Според президентството представители на партии с общо 67 избрани депутати са препоръчали Айзенкот, докато Нетаняху е получил подкрепата на формации с общо 46 места.

Айзенкот разполага със срок до шест седмици, за да постигне коалиционно споразумение и да представи кабинет за одобрение от Кнесета. Сред възможностите са правителство с участието на част от религиозните партии или по-широка договореност с Ликуд. Засега обаче не е постигнато окончателно споразумение за състава и ръководството на бъдещия кабинет.

Призивът на Нетаняху поставя въпроса дали партиите, които го свалиха от лидерската позиция при президентските консултации, биха се съгласили да участват в правителство, оглавявано от него. Позицията на Ликуд е, че партията трябва да ръководи кабинета като най-голяма политическа сила, докато Айзенкот вече има първата възможност да събере парламентарно мнозинство.

Източници: apnews.com, jpost.com, axios.com