Бенямин Нетаняху и основният му политически съперник Гади Айзенкот се срещнаха в опит да постигнат споразумение за правителство на националното единство. Предложението на Нетаняху е Айзенкот да бъде първият премиер, а самият той да заеме поста заместник министър-председател в началото на мандата.

Това е съществена промяна в досегашната позиция на лидера на Ликуд, който настояваше да ръководи следващото правителство като лидер на най-голямата партия. Нетаняху обоснова отстъпката с необходимостта Израел да има правителство, способно да отговори на заплахите пред страната. „Моята отговорност като лидер изисква да оставя всичко настрана и да приема Гади Айзенкот да бъде първи министър-председател, докато аз бъда заместник министър-председател“, заяви той.

Айзенкот, който получи мандат от президента Ицхак Херцог да състави правителство, прие да изслуша предложението, но постави кратък срок за доказване на сериозните намерения на Ликуд. „Ако Ликуд е готов за истинско единство, съм готов да видя колко сериозно е това през следващите 24 часа“, каза той.

Мнозинството остава недостигнато

След изборите нито един от двата основни политически лагера не разполага с необходимата подкрепа. За мнозинство в 120-местния Кнесет са нужни 61 депутати. Партията Яшар на Айзенкот е договорила сътрудничество с Демократите и дясната Израел Бейтену, но трите формации имат общо 36 мандата.

Айзенкот трябва да представи правителство до 6 декември. Президентът може да удължи срока с още 14 дни, но политическият натиск върху кандидата се увеличава. Той трябва да съчетае подкрепата на различни партии, без да изгуби съюзници, които не желаят коалиция нито с Ликуд, нито с арабските формации.

Два дни преди срещата Айзенкот обвини Ликуд, че бави преговорите, за да тласне страната към нови избори. От партията на Нетаняху не са представили публично окончателно коалиционно предложение, което да преодолее разногласията между политическите лагери.

Ротацията вече има прецеденти

Израел вече е използвал три пъти формула за ротационен министър-председател. През 1984 г. Шимон Перес от блока „Маарах“ управлява първи, а през 1986 г. предава поста на Ицхак Шамир от Ликуд.

По-скорошният пример е договореността между Нафтали Бенет и Яир Лапид. Бенет беше премиер от юни 2021 г. за една година, след което Лапид пое поста до изборите през 2022 г. Предишната договореност между Нетаняху и Бени Ганц през 2020 г. се разпадна заради спор около бюджета.

Сегашните разговори ще покажат дали новото предложение може да преодолее разногласията около състава на коалицията и политиките ѝ. Ако Айзенкот не събере необходимата подкрепа в определения срок, Израел може да се изправи пред нов етап на политическа блокада.

Източници: dailymail.com, apnews.com, timesofisrael.com