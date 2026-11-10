Протест пред здравното министерство заради замразени доходи

Протест се проведе пред Министерския съвет и Министерството на здравеопазването в София. Недоволството беше организирано от синдикат „Защита“ и е насочено срещу нарастващите цени, инфлацията и проблемите в здравеопазването.

От синдиката заявяват, че промените в сектора не са били съгласувани и според тях създават риск от дестабилизиране на здравната система. Основното им искане е свързано с доходите на работещите в лечебните заведения. По думите на „Защита“ възнагражденията в голяма част от болниците остават замразени, въпреки че за здравеопазването са предвидени допълнителни средства.

Проектобюджетът предвижда повече средства

Проектобюджетът на Министерството на здравеопазването за 2027 г. предвижда близо 725 млн. евро. Това е увеличение с 78,5 млн. евро спрямо заложеното за 2026 г. Предвидени са и капиталови разходи за над 28 млн. евро.

Сред приоритетите са профилактиката, достъпът до лекарства, спешната помощ, детското здравеопазване и подкрепата за специализантите. За стипендии на специализанти са заложени 30 млн. евро, като размерът на една стипендия е 350 евро.

В бюджета са предвидени още средства за 14 нови линейки и изграждането на 19 болнични хеликоптерни площадки. За Националната детска болница са заложени 50 млн. евро.

„През 2027 г. проектирането трябва да завърши и да имаме първа копка“, заявява министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Протестиращите обаче настояват увеличението на средствата да доведе и до реален ръст на възнагражденията в болниците. От синдикат „Защита“ не приемат замразяването на доходите на фона на инфлацията и предупреждават, че нерешените проблеми могат да задълбочат напрежението в системата.

Източници: bntnews.bg