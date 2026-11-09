Тръмп защити Хегсет: „Виновен е", че спечели две войни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обяви против опитите за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет и заяви, че той е „виновен“ единствено за това, че е спечелил две войни.

„Когато говорите за Пийт Хегсет, той е виновен за две неща – по същество за това, че спечели две войни. Във втората война унищожихме ядрените им способности и вероятно спасихме Израел, а може би и целия Близък изток“, каза Тръмп пред журналисти на 8 ноември.

Президентът определи като двете войни военните операции на САЩ във Венецуела и Иран. По думите му операцията във Венецуела е приключила за 48 минути, а конфликтът с Иран е спечелен, макар все още да предстои окончателното му приключване. Твърдението за унищожаването на иранските ядрени способности е позиция на Тръмп, а не независимо потвърден факт в изявлението му.

Резолюцията съдържа осем пункта

Натискът срещу Хегсет се засили след междинните избори в САЩ, на които демократите спечелиха мнозинства в Камарата на представителите и Сената, които ще встъпят в сила през януари. Резолюцията за импийчмънт е внесена от републиканеца Томас Маси, който е сред най-острите критици на военната политика на администрацията.

Документът съдържа осем пункта. Сред обвиненията са нарушаване на Закона за военните правомощия от 1973 г. чрез продължаване на войната с Иран без конкретно разрешение от Конгреса, пренебрегване на правила за ограничаване на цивилните жертви и злоупотреба с власт.

Маси включва още твърдения за незаконна операция по залавянето на бившия венецуелски президент Николас Мадуро, въздушни удари в Йемен и действия срещу сенатора Марк Кели заради негови публични изказвания. Това са твърдения, изложени в резолюцията, а не установени съдебни факти.

Камарата може да гласува през седмицата

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис заяви пред ABC News, че подкрепя импийчмънта. „Аз съм категорично за резолюцията. Пийт Хегсет трябва да си върви“, каза Джефрис, обвинявайки министъра в злоупотреба с власт и в провеждане на „безразсъдна и скъпа война“ с Иран.

Резолюцията има специален процедурен статут, който позволява да бъде внесена за гласуване без обичайното изчакване. Според Axios Камарата може да разгледа мярката още тази седмица, но не е ясно дали ще бъдат събрани необходимите гласове, тъй като до края на годината републиканците все още контролират долната камара.

Пентагонът отхвърля обвиненията. Говорителят Шон Парнел заяви, че Хегсет няма да се откаже пред „политици, които търсят партийни точки“, и че ведомството е действало в съответствие със закона.

Дори Камарата да одобри импийчмънта, отстраняването на Хегсет ще изисква присъда в Сената с мнозинство от две трети. Това прави окончателното му отстраняване по-трудно, въпреки че демократите ще поемат контрола над двете камари през януари.

Източници: apnews.com, axios.com, en.apa.az