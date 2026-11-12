Ел Ниньо може да отнеме 500 000 живота през 2027 г.: учени предупреждават за глобална заплаха

Около 451 000 души може да починат допълнително от екстремни горещини в света заради силния епизод на Ел Ниньо, който се очаква да продължи до началото на 2027 г. Прогнозата обхваща периода от юни 2026 г. до февруари 2027 г. и е изготвена от Climate Impact Lab към Чикагския университет.
Оценката все още не е преминала научно рецензиране. Изследователите прогнозират и 44% увеличение на броя на дните с изключително високи температури спрямо обичайните години. Става дума за допълнителна смъртност, изчислена чрез сравнение с очакваните стойности при нормални метеорологични условия.
Нигерия може да бъде най-засегната
Най-голям брой смъртни случаи, свързани с горещините, се очакват в Нигерия. За периода от септември 2026 г. до февруари 2027 г. са прогнозирани около 31 400 смъртни случая. Следват Индонезия с приблизително 19 300 и Судан с около 17 600.
Майкъл Грийнстоун, съосновател на Climate Impact Lab и професор по икономика в Чикагския университет, заяви, че учените вече могат да изчисляват не само влиянието на температурите върху реколтите, но и възможната човешка цена.
„Това е толкова голямо число, че може да ни обезчувстви, но зад него стоят родители и деца, баби и дядовци, съседи и хора, които ходят на работа и се грижат за семействата си“, каза Грийнстоун.
Предупреждение за риск от епидемии
Доцентът по епидемиология в Йейлския университет Колин Карлсън предупреди, че последиците от Ел Ниньо през 2026–2027 г. могат да придобият мащаби, сравними с пандемична криза. По думите му само екстремните горещини могат да причинят близо половин милион смъртни случаи, а едновременно с това може да се увеличи разпространението на денга, холера и други инфекциозни заболявания.
„Предварителният анализ показва, че само от екстремните горещини могат да загинат почти половин милион души, без да се включват епидемиите от денга, холера и други инфекциозни заболявания, които също могат да възникнат едновременно“, заяви Карлсън.
Карлсън призова Световната здравна организация да разгледа явлението като извънредна ситуация за общественото здраве с международно значение. Той сравни потенциалните последици с вече обявявани международни здравни извънредни ситуации, но няма данни организацията да е въвела такъв статут за Ел Ниньо.
Какво очакват метеоролозите
Ел Ниньо представлява естествено затопляне на повърхностните води в тропическата част на Тихия океан. То променя атмосферната циркулация и може да доведе до необичайни горещини, суши, проливни валежи, наводнения и пожари в различни части на света.
Световната метеорологична организация очаква явлението да достигне пика си през декември 2026 г. и да запази влиянието си до началото на 2027 г. Според организацията Ел Ниньо ще увеличи риска от екстремни горещини, суша и силни валежи, на фона на рекордно топлите океани и продължаващото глобално затопляне.
Прогнозата за 451 000 смъртни случая се отнася само до влиянието на горещините. В нея не са включени потенциалните жертви от наводнения, пожари, суша, недостиг на вода и инфекциозни заболявания.
Източници: obozrevatel.com, cbsnews.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 През 2026 г. броят на загиналите руснаци
„Това би било рекорд от началото на нахлуването“, съобщава The Economist, позовавайки се на данни от „Росстат“, придобити от хакери от групировките Silent Crow и „Киберпартизани“ (Cyberpartisans BY).
Основни моменти от доклада относно руските загуби:
▪️ Според данните на „Росстат“ броят на загиналите се е удвоявал приблизително всяка година от началото на войната; ако сегашните тенденции се запазят, около 230 000 руски мъже могат да загубят живота си.
▪️ В края на октомври изданието оцени потенциалния диапазон на руските военни загуби в Украйна на между 374 000 и 770 000 души.
▪️ Въз основа на данните на „Росстат“ (според интерпретацията на Silent Crow), от началото на инвазията са загинали най-малко 0,9% от руските мъже под 60-годишна възраст – спрямо числеността на тази възрастова група преди войната; сред мъжете на възраст от 35 до 49 години делът на загиналите надхвърля 1%
Коментиран от #3
10:47 12.11.2026
2 Свинар
Царя да е щастлив
10:48 12.11.2026
3 Това е нищо
До коментар #1 от "През 2026 г. броят на загиналите руснаци":Русия е голяма страна и 1-2 процента от мъжете да ги няма не е проблем
10:49 12.11.2026