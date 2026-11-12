Ел Ниньо може да отнеме 500 000 живота през 2027 г.: учени предупреждават за глобална заплаха

Около 451 000 души може да починат допълнително от екстремни горещини в света заради силния епизод на Ел Ниньо, който се очаква да продължи до началото на 2027 г. Прогнозата обхваща периода от юни 2026 г. до февруари 2027 г. и е изготвена от Climate Impact Lab към Чикагския университет.

Оценката все още не е преминала научно рецензиране. Изследователите прогнозират и 44% увеличение на броя на дните с изключително високи температури спрямо обичайните години. Става дума за допълнителна смъртност, изчислена чрез сравнение с очакваните стойности при нормални метеорологични условия.

Нигерия може да бъде най-засегната

Най-голям брой смъртни случаи, свързани с горещините, се очакват в Нигерия. За периода от септември 2026 г. до февруари 2027 г. са прогнозирани около 31 400 смъртни случая. Следват Индонезия с приблизително 19 300 и Судан с около 17 600.

Майкъл Грийнстоун, съосновател на Climate Impact Lab и професор по икономика в Чикагския университет, заяви, че учените вече могат да изчисляват не само влиянието на температурите върху реколтите, но и възможната човешка цена.

„Това е толкова голямо число, че може да ни обезчувстви, но зад него стоят родители и деца, баби и дядовци, съседи и хора, които ходят на работа и се грижат за семействата си“, каза Грийнстоун.

Предупреждение за риск от епидемии

Доцентът по епидемиология в Йейлския университет Колин Карлсън предупреди, че последиците от Ел Ниньо през 2026–2027 г. могат да придобият мащаби, сравними с пандемична криза. По думите му само екстремните горещини могат да причинят близо половин милион смъртни случаи, а едновременно с това може да се увеличи разпространението на денга, холера и други инфекциозни заболявания.

„Предварителният анализ показва, че само от екстремните горещини могат да загинат почти половин милион души, без да се включват епидемиите от денга, холера и други инфекциозни заболявания, които също могат да възникнат едновременно“, заяви Карлсън.

Карлсън призова Световната здравна организация да разгледа явлението като извънредна ситуация за общественото здраве с международно значение. Той сравни потенциалните последици с вече обявявани международни здравни извънредни ситуации, но няма данни организацията да е въвела такъв статут за Ел Ниньо.

Какво очакват метеоролозите

Ел Ниньо представлява естествено затопляне на повърхностните води в тропическата част на Тихия океан. То променя атмосферната циркулация и може да доведе до необичайни горещини, суши, проливни валежи, наводнения и пожари в различни части на света.

Световната метеорологична организация очаква явлението да достигне пика си през декември 2026 г. и да запази влиянието си до началото на 2027 г. Според организацията Ел Ниньо ще увеличи риска от екстремни горещини, суша и силни валежи, на фона на рекордно топлите океани и продължаващото глобално затопляне.

Прогнозата за 451 000 смъртни случая се отнася само до влиянието на горещините. В нея не са включени потенциалните жертви от наводнения, пожари, суша, недостиг на вода и инфекциозни заболявания.

Източници: obozrevatel.com, cbsnews.com, apnews.com