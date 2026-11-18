Руският президент Владимир Путин обвини бивши световни „хегемони“, че вместо да се адаптират към промените в световния икономически баланс се опитват да ограничават развитието на държавите, които постигат успехи и напредък.

„Бившите хегемони се стремят не да се адаптират към промените, а да сдържат развитието на страните, които демонстрират успехи и прогрес“, заяви Путин по време на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън, съобщи РБК.

Азия от „световна фабрика“ до център на иновациите

В друго изказване на форума руският президент заяви, че азиатските държави са извършили „гигантски скок напред“. По думите му регионът вече не е само производствен център, а се е превърнал от „световна фабрика“ в „локомотиви на иновациите“.

Путин участва в срещата на лидерите на АТИС, която се провежда на 18 и 19 ноември в китайския град Шънджън. Китайското председателство поставя акцент върху отвореността, иновациите и сътрудничеството, а официалната тема е изграждането на Азиатско-тихоокеанска общност за общ просперитет.

Владимир Путин очаква големи потенциални ползи от предстоящата тристранна среща с китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според Путин, в настоящата международна ситуация светът се нуждае от диалог. Русия е сред световните лидери в дигиталната трансформация.

„Русия е начело на дигиталната трансформация“, каза той.

Руската икономика не само расте, но и претърпява фундаментални структурни промени. Темпото на тези промени надминава очакванията, обяви руският президент Владимир Путин.

„Руската икономика не просто расте; нейната структура претърпява фундаментални структурни промени. Между другото, това се доказва от състава на руската бизнес мисия на тазгодишния бизнес форум“, каза Путин.

Путин е сред участниците и във форума на главните изпълнителни директори, който предхожда срещата на лидерите.

Изказванията на руския президент поставят акцент върху преразпределението на икономическата тежест към Азия и върху критиката му към държавите, които според него се опитват да запазят досегашното си влияние чрез ограничаване на конкуренцията.

Източници: rbc.ru, interfax.com