Ердоган е готов за среща с Путин след изборите в САЩ

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин, след като Анкара вече разговаря с украинския държавен глава Володимир Зеленски. По думите му Турция ще продължи да полага усилия за намиране на път към мир между Русия и Украйна.

„След срещата ни със Зеленски сега искаме да се обърнем и към руската страна на въпроса, като проведем среща с Путин“, каза Ердоган пред журналисти на борда на правителствения самолет при завръщането си от Южна Корея.

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Той посочи, че турски представители, сред които външният министър Хакан Фидан, ще проведат разговори с руските си колеги. Целта е да бъде подготвена руската страна за евентуална среща между двамата президенти.

Анкара ще запази диалога с Вашингтон

Ердоган коментира и резултатите от междинните избори в САЩ, след които Демократическата партия пое контрола над Камарата на представителите и Сената. Турският президент заяви, че е рано да се правят окончателни заключения за отражението на вота върху международната политика.

„Надявам се резултатите от изборите да бъдат от полза за американския народ. Също така се надявам, че тези резултати ще имат положителни последици за нашия регион и за световната политика“, каза той.

По думите му Турция ще поддържа тесен диалог както с американската администрация, така и с двете камари на Конгреса. Ердоган определи отношенията между Анкара и Вашингтон като дълбоко вкоренени и основани на стабилна основа.

„Турция и САЩ са съюзници в НАТО с дългогодишни стратегически отношения“, заяви турският президент. Той добави, че Анкара ще продължи контактите с американските институции в съответствие с целите си за траен мир и стабилност в по-широкия регион.

Следващата стъпка е разговор с Москва

Ердоган представи евентуалната среща с Путин като следваща стъпка в турските дипломатически усилия по войната в Украйна. Анкара се стреми да запази ролята си на посредник и да поддържа канали за комуникация едновременно с Киев и Москва.

Конкретна дата за среща между Ердоган и Путин не е обявена. Предстои първо турски и руски представители да обсъдят подготовката и възможния формат на разговорите.

Източници: bta.bg, today.lorientlejour.com, anews.com.tr