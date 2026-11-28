От 11:00 часа се ограничава движението на тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона през Троянския проход. Причината е обилният снеговалеж, съобщи директорът на Областното пътно управление – Ловеч инж. Георги Генов.

„Снежната покривка там вече е 7–8 сантиметра и продължава да се увеличава“, каза Генов. По думите му снеговалежът е започнал още в ранните часове на деня.

Проходът Троян – Кърнаре се почиства от две машини, а други две са в готовност да се включат. Останалите републикански пътища в област Ловеч са проходими. Три машини опесъчават автомагистрала „Хемус“.

Ограничението е въведено на фона на очаквана тежка зимна обстановка в Ловешко. За района на Троян е бил обявен червен код за значителни снеговалежи, като прогнозата е била за снежна покривка над 30 сантиметра и силен до бурен вятър. За поддържането на републиканската пътна мрежа в областта са били подготвени 95 машини.

Източници: bta.bg