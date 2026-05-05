5 май 1961 г. САЩ покоряват космоса

5 Май, 2026 04:12, обновена 28 Април, 2026 17:09

Малко преди старта на „Редстоун-3” Шепърд казва: &quot;Не се прецаквай, Шепърд...&quot;

5 май 1961 г. САЩ покоряват космоса - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 5 май 1961 г. ракетата-носител „Редстоун 3” извежда космическия кораб - капсула „Фрийдъм 7” на балистична траектория за суборбитален космически полет. Капсулата достига на височина приблизително 186,5 километра и каца във водите на Атлантическия океан на 486 километра от точката на старта. За разлика от Юрий Гагарин, чийто полет от 12 април 1961 г. е напълно автоматичен, Алън Шепърд има известен контрол над „Фрийдъм 7” - може да определя положението на апарата, например. Изстрелването на ракетата се наблюдава на живо по телевизията от милиони зрители.

Малко преди старта на „Редстоун-3” Шепърд казва: "Не се прецаквай, Шепърд..." ("Don't fuck up, Shepard...").

След полета Алън Шепърд се готви като дубльор на Гордън Купър за полета на „Меркурий-Атлас 9”. Следващият му полет трябвало да е тридневния полет „Меркурий-Атлас 10”, насрочен за октомври 1963 г., но на 13 юни 1963 г. той е отменен.

След отменения полет Шепърд е избран за командир и пилот на първия пилотиран полет по новата космическа програма „Джемини”. Вторият пилот е трябвало да бъде Томас Стафорд. Алън започва тренировки, но в началото на 1964 г., лекарите му намират възпаление на средното ухо, заради което е отстранен от полети практически до края на 60-те години на миналия ХХ в. Мястото на планирания екипаж на Джемини 3 заемат Върджил Грисъм и Джон Йънг.

След успешна операция на ухото и възстановяване на летателния си статус през май 1969, Шепърд се връща към активна подготовка за нови полети. Той е определен за командир на Аполо 13, но тъй като чувства, че има нужда от повече тренировки, заедно с екипажа си е разменен с екипажа на Аполо 14. С тази мисия Алън Шепърд става 5-ия човек, стъпил на Луната.


  • 1 кон

    Те са покорили вече покорен Космос/ на 12.04 1961г от Руснаците- космонавт Ю. Гагарин/.

    09:09 05.05.2016

  • 2 Авера

    Те и луната покориха .......ама май от Холивуд !!!
    Пълен въздух под налягане са !

    09:35 05.05.2016

  • 3 ездач

    Поредният платен трол. Никъде в статията не пише, че първи са го направили, за да ревеш толкова.... Ето това е разликата - изстрелването на американските ракети се предават на живо по телевизията и ги гледат милиони хора, докато руските са на запис, понеже Гагарин е бил 20-тия опит и първия оживял от "напредналата" руска космическа програма. Не ги интересува живота на хората тях, само за да са първи.

    Коментиран от #5, #8

    09:40 05.05.2016

  • 4 И аз

    04:16 05.05.2026

  • 5 оня с коня

    До коментар #3 от "ездач":

    04:19 05.05.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    04:35 05.05.2026

  • 7 Румен Решетников

    04:47 05.05.2026

  • 8 Обективно

    До коментар #3 от "ездач":

    Според мене ти си платен трол и обвиняваш всеки с мнение различно от това за което са ти платили да имаш.А между другото точно САЩ има заделени такива средства за налагане на тяхната визия на света които Тръмп уж спря но според мене това беше театър и това само официалната им програма за финансиране на хора да прокарват тяхното влияние по света.

    05:22 05.05.2026