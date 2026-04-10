Астронавтите от лунната мисия „Артемида 2“ изминаха половината от обратния път до Земята

Космическият кораб „Орион“, превозващ екипажа на лунната мисия „Артемида 2“, е на половината път до Земята, обявиха от НАСА в Х.
Очаква се астронавтите да се върнат на Земята на 10 април в 20:07 ч. източно време (3:07 ч. българско време на 11 април). Според плановете на НАСА, „Орион“ е планирано да се приземи край бреговете на Сан Диего, Калифорния.
Ракетата SLS, носеща космическия кораб „Орион“, част от мисията „Артемида 2“, беше изстреляна на 1 април в 18:35 ч. местно време от Космическия център „Кенеди“ във Флорида.
Астронавтите на НАСА Рийд Вайсман, Кристина Кох и Виктор Глоувър, заедно с канадския астронавт Джереми Хансен, завършиха прелитане покрай Луната по време на мисията, счупвайки рекорда за най-голямо отдалечаване на хора от Земята.
Очаква се мисията да продължи 10 дни. Последната пилотирана мисия до Луната се е състояла през декември 1972 г., като част от американската мисия „Аполо 17“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
