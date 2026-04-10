Астронавтите от лунната мисия „Артемида 2“ изминаха половината от обратния път до Земята

10 Април, 2026 04:58, обновена 10 Април, 2026 05:04 1 154 10

Очаква се те да се върнат на Земята на 10 април в 20:07 ч. източно време (3:07 ч. българско време на 11 април) край бреговете на Сан Диего, Калифорния

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Космическият кораб „Орион“, превозващ екипажа на лунната мисия „Артемида 2“, е на половината път до Земята, обявиха от НАСА в Х.

Очаква се астронавтите да се върнат на Земята на 10 април в 20:07 ч. източно време (3:07 ч. българско време на 11 април). Според плановете на НАСА, „Орион“ е планирано да се приземи край бреговете на Сан Диего, Калифорния.

Ракетата SLS, носеща космическия кораб „Орион“, част от мисията „Артемида 2“, беше изстреляна на 1 април в 18:35 ч. местно време от Космическия център „Кенеди“ във Флорида.

Астронавтите на НАСА Рийд Вайсман, Кристина Кох и Виктор Глоувър, заедно с канадския астронавт Джереми Хансен, завършиха прелитане покрай Луната по време на мисията, счупвайки рекорда за най-голямо отдалечаване на хора от Земята.

Очаква се мисията да продължи 10 дни. Последната пилотирана мисия до Луната се е състояла през декември 1972 г., като част от американската мисия „Аполо 17“.


Подобни новини


  • 1 ИТН 🩼 НН

    11 1 Отговор
    Славун ИТН и те щяха да пращат мъж и жена македонци в открития Космос защо не и до Марс.

    05:07 10.04.2026

  • 2 имаджин

    8 3 Отговор
    Да се приводни,а не да се приземи. „Орион“ ще се цопне във водата на океана.

    05:11 10.04.2026

  • 3 И Киев е Руски

    19 5 Отговор
    Тия дали пак не предават от Холивуд

    05:16 10.04.2026

  • 4 Показно и жалко

    16 6 Отговор
    Стъпиха ли на Луната? Защо ги е страх? Знамето ще се вее ли в същата посока?

    05:17 10.04.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    11 2 Отговор
    Жалки клоуни by Холивуд !!!
    Русия е на половината път към Купянск ☝️
    Таварищи....😁

    06:04 10.04.2026

  • 6 Замислен

    8 1 Отговор
    ,,Астронавти"??Кои планети посетиха?

    Коментиран от #7

    07:28 10.04.2026

  • 7 Посетиха Космоса

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Замислен":

    Онова, което е извън земната атмосфера. Космическо пространство.

    07:43 10.04.2026

  • 8 ДИСНИ ПИКЧЪРС

    2 0 Отговор
    Пак работи.

    08:17 10.04.2026

  • 9 мурзилкит€ в кома

    0 0 Отговор
    Голяма им е мъка на тия чиято веУика нация възхваляват не са ходили на повече в космоса отколкото Варна-София.
    А скапания им вожд ка Путин е толкова зле че го е шубе да разобличи САЩ, в тази "фалшификация", зящото техниката и учените им са правобитни и не им позволява да ги проследят. Дори на фронта като им спряха Старлинка и почнаха да боксуват.

    09:14 10.04.2026

  • 10 Добре че беше украинеца Корольов

    0 0 Отговор
    Да направи ракети на руснаците. Още се дебатира дали Гагарин изобщо е ходил в космоса след като се е върнал с ПРАШУТ обратно, а не е бил в капсула. Явно не е ходил по на далече от Баумгартнер. Дори снимка не е направил да докаже това. Дето се казва - "Честна пионерска бе, бех там. Вервайте ми"

    09:21 10.04.2026