13 септември 1953 г. Никита Хрушчов оглавява КПСС

13 септември 1953 г. Никита Хрушчов оглавява КПСС

Той организира разобличаването на Сталин, разкривайки ужасите на неговата диктатура пред света в доклад на закрито заседание на Двадесетия конгрес на КПСС през февруари 1956 г.

На 13 септември 1953 г. Никита Хрушчов е избран за Генерален секретар на ЦК на КПСС. Той е е роден на 17 април 1894 г. в село Калиновка, Курска губерния, разположено в близост до украинската граница. Произхожда от работническо-селско семейство. В ранна възраст той е овчар, а след това работи като механик в заводите и мините на Донбас от 1908 г. (едва 14-годишен), по-късно е участник в Гражданската война (1918-1920 г.). През 1929 г. Хрушчов постъпва и следва до 1931 г. в Московската промишлена академия и я напуска, за да работи в московския партиен апарат (1931–1935 г.).

През 1934 г. Никита Хрушчов става член на Централния комитет на партията, а от 1938 до 1947 г. е първи секретар на Централния комитет на Украинската болшевишка партия.

През периода 1935–1938 г. Н. Хрушчов е първи секретар на московския градски партиен комитет.

По време на Втората световна война Хрушчов е партиен комисар на фронта и достига до военното звание генерал-лейтенант през 1943 г.

По време на Великата отечествена война 1941 - 1945 г. Никита Хрушчов служи в армията. Той е член на Военния съвет на Киев. Взима активно участие в отбраната на Сталинград и в подготовката на разгрома на германските войски при града.

След войната Хрушчов е избран за секретар на Централния комитет на ВКБ (б) от декември 1949 г. и едновременно в периода 1949 -1953 г. е Първи секретар на Московския комитет (МК) на партията. Като висш партиен функционер има отношение към организацията и провеждането на масовите репресии срещу партийни, държавни и военни функционери в навечерието на Втората световна война и след нея.

През март 1953 г. на съвместно заседание Пленумът на Централния комитет на КПСС, митническият съвет на СССР и Президиумът на Върховния съвет на СССР намират за необходимо Хрушчов да се концентрира върху работата на Централния комитет на Комунистическата партия, във връзка с това той е освободен от задълженията си като Първи секретар на МК на партията.

След смъртта на Йосиф Сталин Никита Хрушчов е избран за Първи секретар на Комунистическата партия на Съветския съюз от 1953 до 1964 и Председател на Съвета на министрите на СССР от 1958 до 1964. През 1959 г. получава Ленинска награда за мир.

Той организира разобличаването на Сталин, разкривайки ужасите на неговата диктатура пред света в доклад на закрито заседание на Двадесетия конгрес на КПСС през февруари 1956 г. По този начин Хрушчов започва ликвидирането на “култа към личността на Сталин” и се опитва да въведе демократизъм в тоталитарната система. След Двадесетия конгрес на КПСС освобождава всички политически затворници, осъдени по времето на “култа към личността”. Въвежда определен ред и започва да осъществява контрол върху работата на органите за държавна сигурност. Под ръководството на Хрушчов съществува относителна творческа свобода за интелектуалците.

Като използва възможностите на плановата икономика, Хрушчов прави опит да активизира земеделието, с което СССР да изпревари САЩ в селскостопанското производство, хвърля огромни средства за разработване и усвояване на нови земеделски земи в Казахстан.

Никита Хрушчов е свален от длъжност и е пенсиониран по решение на Октомврийския пленум на ЦК на КПСС през 1964 г. Умира в Москва на 11 септември 1971 година. Погребан е на Новодевичевото гробище в Москва без държавна церемония.


  • 1 1234

    28 7 Отговор
    Пропуснахте да кажете,че на един от пленумите ТОЙ подарява по искане на представители на Украйна полуостров КРИМ, с думите,че нали сме една държава нека бъде под вашето управление.Това сега се забравя да се казва.Сега Русия си го взе.Какво има да се спори по въпроса?

    Коментиран от #8

    07:40 13.09.2017

  • 2 Харито

    12 7 Отговор
    Хрушчов , Мрушчов ама го тури на Сталинистите изотзат . Поне това направи за разлика от много други.

    08:07 13.09.2017

  • 3 Бесен Язовец

    12 4 Отговор
    Никита от скръб по сина си намразва Сталин и извърта нещата.иначе запада подскача от страх при всяка негова изява.в ООН също .Самоче Н.Х забравя за Яков синът на Сталин който също загива по време на втората световна война в немски лагер.

    08:47 13.09.2017

  • 4 Казака

    9 2 Отговор
    В пияно състояние синът на Хрушчов убива руски войник.Той пада на колене и моли Сталин за милост.Синът на Хрушчов го изпращат на първа линия на фронта,но той бяга при немците.Руснаците го залавят и разстрелват.По-късно от злоба Хрушчов отмъщава на мъртвия Сталин.

    14:39 13.09.2017

  • 5 стоян георгиев

    3 5 Отговор
    тоя селтак управлява ссср .издига се с пълзене и е уникално тъп.избран е случаино за да бъде марионетка ,но за известно време успява да прецака другите.свалят го подобно на издигането му.единствения вожд на ссср дето има написани спомени.препоръчвам ги на феновете на комунизма.там ще разберат нагледно как са ги управлявали в готиния и справедлив соц.има уникални изцепки като тази че като овчар преди революцията е взимал повече пари и е бил по-заможен отколкото като големец при соца.кариерата му тръгва като колега във вечерното училище на жената на сталин.другите му колеги от украина са изтрепани ,тои отселява щото не признава че е имало гладомор.сина му избяга в сащ и сега дава акъл от там.не че някои го интерасува ама комунистически рефлекс.

    21:07 13.09.2017

  • 6 ели

    6 4 Отговор
    Бих искал само да добавя,че Крим е русски от 1783 година.По време на Втората Световна Война Рузвелт не веднъж казал на Сталин ," че Кримския проблем трябва да бъде решен иначе Втория фронт нямада бъде открит да забрави" (1944 мисля май или юни месец) Става въпрос в Крим щели да бъдат преселени евреите от Европа срещу заем който е вземал Съветското правитество още при Ленин.(Защото края на войната е била вече близка)

    21:12 13.09.2017

  • 7 Бесепар

    4 0 Отговор
    Русия беше велика под украинско управление !КПСС....СССР...

    05:38 13.09.2025

  • 8 4321

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1234":

    Бех подарил едни обици на гаджето !Отрезах и ушите да си ги върна !

    05:43 13.09.2025

  • 9 чекисть..

    1 3 Отговор
    Никита си е чист бандер,той затова подари на кiевската хунта-крим..та затова масква трябваше да направи референдум,за да си го върне,за което обама и уиткоф благодариха на кремля и заявиха че полуострова винаги е бил и ще принедлежи на кремля..

    06:41 13.09.2025

