27 ноември 1919 г. Ньойският договор

На 27 ноември се отбелязва Денят на националната памет. Датата е включена като значима в календара през 1996 г. по предложение на националното сдружение "Мати Болгария". На този ден през 1919 година България подписва Ньойския мирен договор, по силата на който губи около 10 процента от територията си и са ѝ наложени непосилни за онези времена репарации и ограничения.
На 27 ноември през 1919 г. е подписан Ньойският мирен договор. Подписан е от българска страна от министър-председателя Александър Стамболийски в кметството на парижкото предградие Ньой сюр Сен и оттам носи наименованието си, символ на една от националните катастрофи за България.
Ньойският договор за мир е наложен на България след поражението ѝ в Първата световна война (1914-1918).
Според Ньойския договор България е обременена с тежки репарационни задължения, възлизащи на 2 250 000 златни франка, които следва да бъдат изплатени в срок от 37 години, след влизането му в сила, с 2 % лихва върху общата сума за първата и 5 % за следващите години. Освен това, България е задължена да предаде на своите съседи (съюзници на съглашенските сили победителки: Сръбско-хърватско-словенското кралство (от 1929 г. Югославия), Румъния и Гърция), определено число добитък, както и 250 000 т. въглища.
Наред с това, тя губи Западна Тракия, която първоначално се предоставя за управление от самите западни съглашенски държави, които от своя страна през 1920 г. я предоставят на Гърция. От България се отнема Южна Добруджа, която повторно се включва в територията на Румъния, както и гр. Струмица и нейната околност, заедно с т. нар. Западни покрайнини (включващи земите на част от Царибродска, Босилеградска, Трънска и Кулска околия), които се предоставят на Югославия. По такъв начин страната ни е лишена от значителни територии, населени с компактно българско население.
България няма право да притежава модерни военни технологии, флот и авиация, а задължителната военна служба е отменена. Сухопътните сили трябвало да не надминават 33 000 души, включително полицията.
Ньойският мирен договор просъществува до началото на Втората световна война (1939 г. - 1945 г.). През този период България изплаща на съглашенските сили и техните балкански съюзници репарации в размер на 65 000 000 златни франка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да го кажем направо.
Коментиран от #6, #15
07:35 27.11.2018
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 бббббб
08:31 27.11.2018
4 mediator37
Коментиран от #9
08:33 27.11.2018
5 боцмана
Коментиран от #11, #13
08:42 27.11.2018
6 Прочети малко прост си
До коментар #1 от "Да го кажем направо.":България има армия ,под вормата на паравоенни структури,произвежда самолети през същото време,има едно нещо което му казват златен Лев,прочети и не тъпей и единсвения ,който ни връща Северна Добруджа е Хитлер,бе тъпанар
Коментиран от #16, #17
09:05 27.11.2018
7 macedonicus
Коментиран от #10, #12
09:10 27.11.2018
8 Гост
09:19 27.11.2018
9 ванката
До коментар #4 от "mediator37":евреите си заслужават прераждането на хитлер!!! дано вече е факт за да изчисти света от чумата която го яде от вътре!!!
09:35 27.11.2018
10 ха ха ха
До коментар #7 от "macedonicus":Хумункулус Macedonicus - генетичен отпадък от хомо еректус.
09:41 27.11.2018
11 Рашка с чашка
До коментар #5 от "боцмана":Милите ни западни приятели са били Германия и Австрия, а врагове Русия, Франция, Италия, Югославия, Румъния, Гърция. Това е било предопределено от Междусъюзническата война за която вина има определения за арбитър - руския цар. Бащата на който е дал Добруджа на Румъния, като компенсация за Молдова.
10:05 27.11.2018
12 Хитър Петър
До коментар #7 от "macedonicus":Сръбчо, от вашето кралство май почти нищо не остана, знаеш ли защо в Косово, люлката на Сърбия, албанците станаха мнозинство? Защото умния ви крал е преселвал сърбите от там в Западните покрайнини и Войводина та да станат сръбски. Сега и Войводина като се отцепи хептен ще се свиете.
10:16 27.11.2018
13 ТОЧКАТА
До коментар #5 от "боцмана":Украински фронт....Както забелязваш има доста привърженици даже и тук....
12:37 27.11.2018
14 ТОЧКАТА
12:45 27.11.2018
15 Усмивката
До коментар #1 от "Да го кажем направо.":Пий си хапчетата.Иначе започваш да халюцинираш и идва параноята ти.Ако вятър повее пердето в хола ,сигурно Сорос духа.Какви несвързани неща пишеш.България е недолюбвана от много страни и държави.Вкл. и любимата ти Русия.За това и от отметятМодсква,отметят 1953 година да празниуваме денят на бълг. Култура и писменост.И това ли е мит.И това ли Сорос направи.Влез в час
12:49 27.11.2018
16 Божидар
До коментар #6 от "Прочети малко прост си":Да "малко прост" - загубилият войната Хитлер ни връща Северна Добруджа и победителите го послушали.
14:44 27.11.2018
17 Prost si ti
До коментар #6 от "Прочети малко прост си":Хитлер не ни връща Северна Добруджа. Вземи почети малко...
15:19 27.11.2018
18 Пена
23:19 27.11.2018
19 груйо
2 250 000 000 златни франка.
23:23 27.11.2018
20 нафто
23:34 27.11.2018