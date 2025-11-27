Новини
27 ноември 1919 г. Ньойският договор

27 Ноември, 2025

27 ноември 1919 г. Ньойският договор

България няма право да притежава модерни военни технологии, флот и авиация, а задължителната военна служба е отменена

Венцислав Михайлов

На 27 ноември се отбелязва Денят на националната памет. Датата е включена като значима в календара през 1996 г. по предложение на националното сдружение "Мати Болгария". На този ден през 1919 година България подписва Ньойския мирен договор, по силата на който губи около 10 процента от територията си и са ѝ наложени непосилни за онези времена репарации и ограничения.

На 27 ноември през 1919 г. е подписан Ньойският мирен договор. Подписан е от българска страна от министър-председателя Александър Стамболийски в кметството на парижкото предградие Ньой сюр Сен и оттам носи наименованието си, символ на една от националните катастрофи за България.

Ньойският договор за мир е наложен на България след поражението ѝ в Първата световна война (1914-1918).

Според Ньойския договор България е обременена с тежки репарационни задължения, възлизащи на 2 250 000 златни франка, които следва да бъдат изплатени в срок от 37 години, след влизането му в сила, с 2 % лихва върху общата сума за първата и 5 % за следващите години. Освен това, България е задължена да предаде на своите съседи (съюзници на съглашенските сили победителки: Сръбско-хърватско-словенското кралство (от 1929 г. Югославия), Румъния и Гърция), определено число добитък, както и 250 000 т. въглища.

Наред с това, тя губи Западна Тракия, която първоначално се предоставя за управление от самите западни съглашенски държави, които от своя страна през 1920 г. я предоставят на Гърция. От България се отнема Южна Добруджа, която повторно се включва в територията на Румъния, както и гр. Струмица и нейната околност, заедно с т. нар. Западни покрайнини (включващи земите на част от Царибродска, Босилеградска, Трънска и Кулска околия), които се предоставят на Югославия. По такъв начин страната ни е лишена от значителни територии, населени с компактно българско население.

България няма право да притежава модерни военни технологии, флот и авиация, а задължителната военна служба е отменена. Сухопътните сили трябвало да не надминават 33 000 души, включително полицията.

Ньойският мирен договор просъществува до началото на Втората световна война (1939 г. - 1945 г.). През този период България изплаща на съглашенските сили и техните балкански съюзници репарации в размер на 65 000 000 златни франка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да го кажем направо.

    38 14 Отговор
    Падна още един мит на соросоидните драскачи-....А след 1944 г.изграждаме силна армия ,която е по-боеспособна от турската и гръцката взети заедно-демек--имахме Държава тогава...

    Коментиран от #6, #15

    07:35 27.11.2018

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бббббб

    25 2 Отговор
    Защо виждам прилика със сегашното цветущо положение на просперитет ?!?!?!?

    08:31 27.11.2018

  • 4 mediator37

    24 2 Отговор
    Когато има такава несправедливост има и реванш. Такова голямо струпване на евреи в Ньой не очаквах- пише един от участниците в подписването. Еврейска банда подготви този несправедлив ньойски диктат. После се сърдят на това, което Хитлерова Германия им сервира. Мъст. Мъст за униженията, реванш. Защо загубихме реванша- Втората световна война- това е окончателният въпрос.

    Коментиран от #9

    08:33 27.11.2018

  • 5 боцмана

    26 5 Отговор
    Ньойския сатър , от милите ни западни "приятелчета". Какво ли ни готвят още?

    Коментиран от #11, #13

    08:42 27.11.2018

  • 6 Прочети малко прост си

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Да го кажем направо.":

    България има армия ,под вормата на паравоенни структури,произвежда самолети през същото време,има едно нещо което му казват златен Лев,прочети и не тъпей и единсвения ,който ни връща Северна Добруджа е Хитлер,бе тъпанар

    Коментиран от #16, #17

    09:05 27.11.2018

  • 7 macedonicus

    3 15 Отговор
    Ньойският договор сложи краят на българските халюцинации към Македония. Схизматиците от т.н. Бълг. Ексархия загубиха своите пропагандни маши- свещеници и учители , изчезна финансовият ресурс на бълг. княжество самопровъзгласило се за царство , изчезнаха т.н. българи , бугари и вулгарозодес. Остана само вечната бълг. злоба и завист към по- далновидните и по-цивилизовани балкански кралства.

    Коментиран от #10, #12

    09:10 27.11.2018

  • 8 Гост

    16 1 Отговор
    За Македония не ми пука особено,най ме е яд че са ни отнели достъпа до Бяло море,а заедно с Хитлер и Италия си го върнахме през ВСВ макар и за кратко....

    09:19 27.11.2018

  • 9 ванката

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "mediator37":

    евреите си заслужават прераждането на хитлер!!! дано вече е факт за да изчисти света от чумата която го яде от вътре!!!

    09:35 27.11.2018

  • 10 ха ха ха

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "macedonicus":

    Хумункулус Macedonicus - генетичен отпадък от хомо еректус.

    09:41 27.11.2018

  • 11 Рашка с чашка

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "боцмана":

    Милите ни западни приятели са били Германия и Австрия, а врагове Русия, Франция, Италия, Югославия, Румъния, Гърция. Това е било предопределено от Междусъюзническата война за която вина има определения за арбитър - руския цар. Бащата на който е дал Добруджа на Румъния, като компенсация за Молдова.

    10:05 27.11.2018

  • 12 Хитър Петър

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "macedonicus":

    Сръбчо, от вашето кралство май почти нищо не остана, знаеш ли защо в Косово, люлката на Сърбия, албанците станаха мнозинство? Защото умния ви крал е преселвал сърбите от там в Западните покрайнини и Войводина та да станат сръбски. Сега и Войводина като се отцепи хептен ще се свиете.

    10:16 27.11.2018

  • 13 ТОЧКАТА

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "боцмана":

    Украински фронт....Както забелязваш има доста привърженици даже и тук....

    12:37 27.11.2018

  • 14 ТОЧКАТА

    2 1 Отговор
    ПОБЕДИТЕЛИТЕ!!!наистина работят със замах във времето---50 години!!!!50 години робство!!!!Както тогава/така и сега...ПОКАЗАТЕЛИТЕ са същите---и армия,и доходи,и икономика ,и експлоатация.....,,,,,,,.ДА,това не е истинска песен...това е просто ПЛЕЙЛИСТ,плейлиста на ДАЯНА!!!!!,,,,Важното е да си на ПЛАЖА.....Страшното е още пред нас.

    12:45 27.11.2018

  • 15 Усмивката

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Да го кажем направо.":

    Пий си хапчетата.Иначе започваш да халюцинираш и идва параноята ти.Ако вятър повее пердето в хола ,сигурно Сорос духа.Какви несвързани неща пишеш.България е недолюбвана от много страни и държави.Вкл. и любимата ти Русия.За това и от отметятМодсква,отметят 1953 година да празниуваме денят на бълг. Култура и писменост.И това ли е мит.И това ли Сорос направи.Влез в час

    12:49 27.11.2018

  • 16 Божидар

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Прочети малко прост си":

    Да "малко прост" - загубилият войната Хитлер ни връща Северна Добруджа и победителите го послушали.

    14:44 27.11.2018

  • 17 Prost si ti

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Прочети малко прост си":

    Хитлер не ни връща Северна Добруджа. Вземи почети малко...

    15:19 27.11.2018

  • 18 Пена

    2 0 Отговор
    Оня селяндур от Славовица,вместо да чупи писалки,да бе опитал поне да счупи хатъра на великите сили.

    23:19 27.11.2018

  • 19 груйо

    3 1 Отговор
    До автора на статията.Репарациите са с още три нули или
    2 250 000 000 златни франка.

    23:23 27.11.2018

  • 20 нафто

    4 0 Отговор
    Освен тежките материални наказания,от страната се изнасят /открадват/ 100 бр.локомотиви,около 2000 вагона,огромно число добитък. /Справка БНБ/ За първи път Б-я продава злато,да се закупят храни за гладуващото население.

    23:34 27.11.2018

